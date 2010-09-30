Toshiba, USB 3.0 destekli harici depolama sürücülerini tanıttı

Japon elektronik devi Toshiba, Canvio 3.0 serisi altında hazırladığı harici depolama sürücülerini duyurdu. Kompakt boyutları ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken USB 3.0 destekli yeni sürücüler, dahili şok sensörüne ek olarak Ramp Loading teknolojisi ile farklı kullanım koşulları için akıcı çalışma deneyimini sürdürebiliyorlar. Siyah yüzey üzerine farklı renk seçeneklerinin sunulduğu sürücüler, veri yedekleme yazılımı NTI BackupNow EZ ile birlikte sunuluyorlar.

500GB, 750GB ve 1TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulan Canvia 3.0 serisi yeni depolama sürücülerinin fiyatları ise 120 dolar ile 180 dolar arasında değişiyor.