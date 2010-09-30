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Toshiba, USB 3.0 destekli harici depolama sürücülerini tanıttı

8 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba, USB 3.0 destekli harici depolama sürücülerini tanıttı
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Japon elektronik devi Toshiba, Canvio 3.0 serisi altında hazırladığı harici depolama sürücülerini duyurdu. Kompakt boyutları ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken USB 3.0 destekli yeni sürücüler, dahili şok sensörüne ek olarak Ramp Loading teknolojisi ile farklı kullanım koşulları için akıcı çalışma deneyimini sürdürebiliyorlar. Siyah yüzey üzerine farklı renk seçeneklerinin sunulduğu sürücüler, veri yedekleme yazılımı NTI BackupNow EZ ile birlikte sunuluyorlar.

500GB, 750GB ve 1TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulan Canvia 3.0 serisi yeni depolama sürücülerinin fiyatları ise 120 dolar ile 180 dolar arasında değişiyor.

Toshiba, USB 3.0 destekli harici depolama sürücülerini tanıttı
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omerfa 8 yıl
intel destek vermedikçe olmaz.
Intel'in bu işi ağırdan almasının sebebi kendi bağlantı standartının üzerinde çalışması imiş. Üstelik optik teknolojiyi temel alan bu yeni standart 10Gbps ile SuperSpeed yani USB 3.0 standartının tam 2 katı kadar daha yüksek bağlantı hızı vaat ediyor.
Light Peak olarak adlandırılan bu yeni teknolojinin bu hıza erişebilmesinin sebebi ise elektrik kabloları yerine optik teknolojiyi kullanması.
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Nomec 8 yıl
bu cok guzel olur intel i zaten cok sevıyorum benı bu kablo ve usb olayından da kurtarırsa daha da cok sevıcem
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Batuist 8 yıl
USB3 teknolojisi tam anlamıyla NEC'e yaradı.. AMD bile yeni nesil henüz üreteceği yonga setinde USB3'e destek vermiyor... intel zaten çok uzun zaman önce destek vermeyeceğini açıklamıştı.. E o zaman bu teknoloji ne zaman yaygınlaşacak merak ediyorum..
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