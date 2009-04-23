Toshiba yeni netbook modelini duyurdu; NB200

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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Japonya merkezli Toshiba, netbook gamını yeni bir model ile genişletiyor. Firma geçtiğimiz gün duyurduğu UX 10.1" ekranlı netbook modelinden sonra EMEA yani Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgeleri için hazırladığı NB200 kod adlı yeni netbook modelini tanıttı. 1024x768 çözünürlüğünü destekleyen 10.1" ekrana sahip olan sistem Intel platformunu kullanıyor ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 ile 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemci seçeneklerine sahip olduğu belirtiliyor.

Aynı segmentte yer alan diğer pek çok netbook modelinde olduğu gibi grafik operasyonlarından DirectX 9 destekli GMA 950 IGP'sinin sorumlu olduğu NB200, 160GB'lık sabit disk ile geliyor. 3 veya 6 hücreli pil ile alınabileceği ve pik tercihine göre 4 ila 9 arası saat kullanım süresi sunacağı belirtilen netbook'ta standart olarak WiFi, Ethernet ve Bluetooth gibi bağlantı özelliklerine ek olarak opsiyonel olarak HSDPA seçeneğinin de sunulduğu ayrıca sabit disk koruması için 3D hızölçer takip sistemiyle donatıldığı ifade ediliyor.

Aralarında Kar Beyazı, Kozmik Siyah, İpek Pembe, ve Saten Kahverengi gibi seçeneklerin yer aldığı farklı renk alternatifleriyle satışa sunulacak olan Tohsiba NB200'ün önümüzdeki ay itibariyle İngiltere pazarında 319£ olarak belirtlenen fiyat üzerinden kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

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