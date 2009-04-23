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Toshiba yeni netbook modelini duyurdu; NB200

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
36,7b
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37
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba yeni netbook modelini duyurdu; NB200
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Japonya merkezli Toshiba, netbook gamını yeni bir model ile genişletiyor. Firma geçtiğimiz gün duyurduğu UX 10.1" ekranlı netbook modelinden sonra EMEA yani Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgeleri için hazırladığı NB200 kod adlı yeni netbook modelini tanıttı. 1024x768 çözünürlüğünü destekleyen 10.1" ekrana sahip olan sistem Intel platformunu kullanıyor ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 ile 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemci seçeneklerine sahip olduğu belirtiliyor.

Aynı segmentte yer alan diğer pek çok netbook modelinde olduğu gibi grafik operasyonlarından DirectX 9 destekli GMA 950 IGP'sinin sorumlu olduğu NB200, 160GB'lık sabit disk ile geliyor. 3 veya 6 hücreli pil ile alınabileceği ve pik tercihine göre 4 ila 9 arası saat kullanım süresi sunacağı belirtilen netbook'ta standart olarak WiFi, Ethernet ve Bluetooth gibi bağlantı özelliklerine ek olarak opsiyonel olarak HSDPA seçeneğinin de sunulduğu ayrıca sabit disk koruması için 3D hızölçer takip sistemiyle donatıldığı ifade ediliyor.

Aralarında Kar Beyazı, Kozmik Siyah, İpek Pembe, ve Saten Kahverengi gibi seçeneklerin yer aldığı farklı renk alternatifleriyle satışa sunulacak olan Tohsiba NB200'ün önümüzdeki ay itibariyle İngiltere pazarında 319£ olarak belirtlenen fiyat üzerinden kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

Toshiba yeni netbook modelini duyurdu; NB200
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Toshiba yeni netbook modelini duyurdu; NB200
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1 Avatar
DH Misafiri 9 yıl
merhaba benim NB200-10Z MODELİ VAR BİR TÜRLÜ FORMAT ATAMIYORUM NEDEN BUNLARIN CD SATILIRKEN VERİLMİYOR
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DH Misafiri 9 yıl
Ben NB200 10Zyi daha yeni aldım. inceleme imkanım oldu. Bence cihaz hem görünüm açısından hem de özellikleri bakımından ideal.tavsiye ederim.
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar bende yarın nb200 10z almayı planlıyodum fakat yorumları okuyunca biraz kafam karıştı yaa
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar bende yarın nb200 10z almayı planlıyodum fakat yorumları okuyunca biraz kafam karıştı yaa
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DH Misafiri 9 yıl
bende almakta çok kararsızım yaaa diğer yorumları okuyunca kafam karıştı yoksa yarın gidip bi teknosa mağazasından alıcaktım.
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mailman 9 yıl
biraz pahalı bir fiyat ben bunun siyahını kendime kırmızısını eşime alıcam toplam maliyet 1000 tl adı toshiba diye vermem 1000 tl netbuğa ikisindede içindeki parçalar ve garanti süresi aynı

pcdepo.com/...

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pcdepo.com/...
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DH Misafiri 9 yıl
gitti gidiyordan yeni aldım sistem açılmadı. pilini 24 saat şarz ettim. güç düğmesini açtığımda mikrosoft windows xp başlangıç ekrana 1-2 saniye gelip kayboluyor. errör hata veriyor ne yapabilirim. slm.
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martinmert 9 yıl

DH Misafiri

gitti gidiyordan yeni aldım sistem açılmadı. pilini 24 saat şarz ettim. güç düğmesini açtığımda mikrosoft windows xp başlangıç ekrana 1-2 saniye gelip kayboluyor. errör hata veriyor ne yapabilirim. slm.



bence aldıgın yere urunu geri gonder urun hatalı diye bende yeni aldım direk acıldı oyle bir sıkıntı olmadı
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DH Misafiri 9 yıl
kim nederse desin toshiba arkadaşımmm tek kelime....;)
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ToTeM 9 yıl
Arkadaşlar bende bir adet Casper Nirvana CPD 1830-7B85B model laptop var. Normal olarak açılmıyor laptop ve DVI girişinden ekrana bağladığımda ekranda gelen görüntü bozuk ve windowsa girince ekranda tamamen gidiyor. Sorunu belli aslında ekran kartında arıza var. Laptop ın içini açtım acaba harici bir ekran kartı var mıdır diyerekten ama sadece Nvidia nın chipini bulabildim ve anakarta sabit bir chip. Konudan anladığım kadarıyla bazı modellerde sadece ekran kartı değişimi yapılabiliyormuş. Şimdi benim bu laptop ı anakart değiştirmeden hayata döndürme gibi bir şansım olabilir mi? Olmadı anakartını değiştirirsem bana kaça patlar bu iş ortalama bir fiyat bilgisi olan var mı? ...
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Eskiletor 10 yıl
122 Sadece Türkiye pazarı için üretilmiş. Netbook un üzerinde yazıyor.
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visceroid 10 yıl
Yenilik yok...
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nightsoldier 10 yıl
İşlemcisi n280 olsaymış daha iyi olurmuş...
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III I II III I I 10 yıl
pil ömrü gerçektende uzun olmuş ama atom işlemciler düşündügümden yavaş çıktı
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