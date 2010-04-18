Toshiba'dan multimedya özellikli dizüstü bilgisayar: Satellite A660

Dünya'nın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Toshiba, multimedya özellikleriyle dikkat çeken yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Toshiba Satellite A600 olarak adlandırılan bilgisayarda 16 inç boyutunda 1366x768 çözünürlüklü LED aydınlatmalı monitör kullanılıyor. Intel'in Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcilerinin opsiyonel olarak sunulduğu bilgisayarlarda 8GB'ye kadar sistem belleği ve 640 GB'a kadar sabit disk kapasitesi bulunuyor. 1 GB bellekli Nvidia ekran kartlarının yer alacağı bilgisayarlarda BBC iPlayer uygulaması, Dolby Advanced Audio teknolojisi ve DLNA özelliği bulunuyor.

Toshiba'nın "USB Sleep-and-Music" adını verdiği teknoloji ile A660 uyku veya bekleme modundayken USB girişinden bağlanacak olan Mp3 çalarlar dizüstü bilgisayara ait olan Harman Kardon hoparlörleri ses çıkışı olarak kullanabiliyor. Toshiba, A660'da yer verdiği DLNA özelliğini Resolution+ adı verilen bir özellik ile destekliyor. Resolution+ özelliği sayesinde DLNA üzerinden bu özelliğe sahip olan TV'lerdeki görüntüye kontrast ve keskinlik katıyor. Toshiba'nın Resolution+ özelliği ile büyük ekranlı TV'lere aktarılan görüntü "upscale" edilebiliyor.

Toshiba, Satellite A660 dizüstü bilgisayarında Bluray sürücü, WiFi, multitouch destekli touchpad, dahili kamera gib bileşenleri standart olarak sunacak. Windows 7 işletim sistemi ile satışa sunulacak Toshiba Satellite A660'ın Haziran ayı içinde piyasaya sunulması beklenirken fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı