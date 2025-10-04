Giriş
    Toyota Woven City resmen açıldı: Geleceğin akıllı şehri Japonya’da hayata geçti

    Toyota, CES 2020’de duyurduğu Woven City projesini Shizuoka’da resmen açtı. Otonom araçlar, robotik sistemler ve akıllı şehir çözümleri gerçek yaşamda test edilecek.

    Toyota, uzun süredir merakla beklenen Woven City projesinin resmi açılışını gerçekleştirdi. Japonya’nın Shizuoka eyaletinde düzenlenen törenle hayata geçen bu vizyoner proje, mobilitenin ve teknolojinin geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor.

    Woven City nedir?

    Toyota, geleceğin şehri Woven City'nin açılışını gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    İlk kez 2020’de CES fuarında tanıtılan Toyota Woven City, “yaşayan laboratuvar şehir” olarak tanımlanıyor. Şehirde otonom araçlar, yapay zekâ destekli robotlar, akıllı altyapılar, enerji çözümleri ve sürdürülebilir yaşam teknolojileri gerçek kullanıcılarla test edilecek.

    İlk sakinler yerleşti

    Resmi açılışla birlikte şehrin ilk sakinleri olan “Weaver” topluluğu Woven City’ye taşındı. Toyota çalışanları ve ailelerinden oluşan yaklaşık 300 kişilik bu grup, şehirde geliştirilen ürün ve hizmetleri deneyimleyerek Toyota’ya doğrudan geri bildirim sağlayacak. 2026’dan itibaren ise Woven City, sınırlı sayıda genel ziyaretçiyi ağırlamaya başlayacak.

    Toyota, geleceğin şehri Woven City'nin açılışını gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Projenin bir diğer önemli parçası ise “Inventor” grubu. Girişimciler, araştırmacılar ve yenilikçi şirketlerden oluşan bu topluluk, Toyota’nın üretim uzmanlığı ile Woven by Toyota’nın yazılım yetkinliklerini birleştirerek geleceğin mobilite çözümlerini geliştirecek. İlk aşamada 20 farklı Inventor ekibi şehirde çalışmalarına başladı.
