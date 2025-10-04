Toyota Woven City resmen açıldı: Geleceğin akıllı şehri Japonya’da hayata geçti

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Toyota, uzun süredir merakla beklenen Woven City projesinin resmi açılışını gerçekleştirdi. Japonya’nın Shizuoka eyaletinde düzenlenen törenle hayata geçen bu vizyoner proje, mobilitenin ve teknolojinin geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor.

Woven City nedir?

Tam Boyutta Gör İlk kez 2020’de CES fuarında tanıtılan Toyota Woven City, “yaşayan laboratuvar şehir” olarak tanımlanıyor. Şehirde otonom araçlar, yapay zekâ destekli robotlar, akıllı altyapılar, enerji çözümleri ve sürdürülebilir yaşam teknolojileri gerçek kullanıcılarla test edilecek.

İlk sakinler yerleşti

Resmi açılışla birlikte şehrin ilk sakinleri olan “Weaver” topluluğu Woven City’ye taşındı. Toyota çalışanları ve ailelerinden oluşan yaklaşık 300 kişilik bu grup, şehirde geliştirilen ürün ve hizmetleri deneyimleyerek Toyota’ya doğrudan geri bildirim sağlayacak. 2026’dan itibaren ise Woven City, sınırlı sayıda genel ziyaretçiyi ağırlamaya başlayacak.

Eylül 2025'te Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri açıklandı 1 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Projenin bir diğer önemli parçası ise “Inventor” grubu. Girişimciler, araştırmacılar ve yenilikçi şirketlerden oluşan bu topluluk, Toyota’nın üretim uzmanlığı ile Woven by Toyota’nın yazılım yetkinliklerini birleştirerek geleceğin mobilite çözümlerini geliştirecek. İlk aşamada 20 farklı Inventor ekibi şehirde çalışmalarına başladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Toyota, geleceğin şehri Woven City'nin açılışını gerçekleştirdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: