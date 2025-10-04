Toyota Woven City resmen açıldı: Geleceğin akıllı şehri Japonya’da hayata geçti

Toyota, uzun süredir merakla beklenen Woven City projesinin resmi açılışını gerçekleştirdi. Japonya’nın Shizuoka eyaletinde düzenlenen törenle hayata geçen bu vizyoner proje, mobilitenin ve teknolojinin geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor.
Woven City nedir?
İlk sakinler yerleşti
Resmi açılışla birlikte şehrin ilk sakinleri olan “Weaver” topluluğu Woven City’ye taşındı. Toyota çalışanları ve ailelerinden oluşan yaklaşık 300 kişilik bu grup, şehirde geliştirilen ürün ve hizmetleri deneyimleyerek Toyota’ya doğrudan geri bildirim sağlayacak. 2026’dan itibaren ise Woven City, sınırlı sayıda genel ziyaretçiyi ağırlamaya başlayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...