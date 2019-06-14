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Makyajlı Renault Kadjar Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı

Makyaj operasyonundan geçirilerek hem tasarımı hem de teknolojileri yenilenen Renault Kadjar Türkiye'de satışa sunuldu. Makyajlı Renault Kadjar fiyatı ve tüm özellikleri haberimizde:
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Makyajlı Renault Kadjar Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı
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Fransız üreticinin makyaj operasyonundan geçirerek tasarımını ve teknolojilerini yenilediği Renault Kadjar Türkiye’de satışa sunuldu. Haziran ayı itibariyle bayilerdeki yerini alan makyajlı Renault Kadjar fiyatı 158 bin 250 TL’den başlıyor.

Makyajlı Renault Kadjar’ın C şeklindeki LED farları, yeni krom ızgarası ve yeniden tasarlanan ön/arka tamponları yeni tasarım özellikleri arasında yer alıyor. Pure Vision LED teknolojisine sahip yeni sis farlarının halojen farlara kıyasla altı kat daha düşük enerji tüketimine sahip olduğu belirtiliyor. Makyajlı Renault Kadjar’da 17 ve 19 inç olmak üzere iki yeni jant seçeneğinin yanı sıra Ural Yeşil, Demir Mavi ve Arsenik Gri adında üç yeni gövde rengi sunuluyor.

Makyajlı Renault Kadjar’ın kabininde R-LINK 2 internet bağlantılı bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Apple Car Play özelliğine sahip bu sistem, konsolun merkezindeki 7 inçlik dokunmatik ekrandan yönetiliyor. Ekranın hemen altındaki klima kontrol ünitesinin de yenilendiği göze çarpıyor. Sürücü/ön yolcu yan ve perde hava yastıkları, Acil Fren Destek Sistemi, Yokuş Kalkış Destek Sistemi, hız sabitleyici ve sınırlayıcı ve ISOFIX çocuk koltuğu sabitleyici gibi özellikler de makyajlı Renault Kadjar’ın yeni güvenlik sistemleri arasında yer alıyor.

Makyajlı Renault Kadjar üç farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor

Makyajlı Renault Kadjar Türkiye’de Touch, Touch Roof ve Icon donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor. Kadjar’ın Touch versiyonunda elektrikli park freni, elektrikli katlanır yan aynalar, elektrikli ön/arka camlar, Bluetooth ve USB bağlantısı, Eller Serbest Renault Kart Sistemi standart olarak sunuluyor. Touch Roof versiyonunda ise Touch donanım seviyesine ek olarak elektronik klima, arka havalandırma kanalları, otomatik farlar, yağmur sensörü, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası ve panoramik cam tavan yer alıyor.

Icon versiyonu ile müşterilerin beğenisine sunulan standart donanımlar ise Touch Roof donanım seviyesine ek olarak; 7 inç dokunmatik multimedya ekranı, Renault R-LINK 2.0 internet bağlantılı navigasyon ve multimedya sistemi, ön park sensörü, geri görüş kamerası, otomatik uzun/kısa farlar. Ayrıca yenilenen Kadjar ile 19 inç alaşımlı jantlar, Keşif paketi (360° Park Destek Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Eller Serbest Park Asistanı), Kutup Paketi (Siyah Deri Koltuklar, Elektrikli (sürücü tarafı) ve ısıtmalı ön koltuklar) opsiyon olarak yer alıyor.

Makyajlı Renault Kadjar, Türkiye’de markanın yeni benzinli motoru olan 4 silindirli turbo beslemeli 1.33 litrelik motorla ve 1.5 litrelik Blue dCi diye adlandırılan dizel motorla satışa sunuluyor. 1.33 litrelik benzinli motorun 140 ve 160 beygirlik iki farklı versiyonu mevcut ve çift kavramalı yarı otomatik EDC şanzımanla çalışıyor. Düşük güçlü seçenekte manuel şanzıman da tercih edilebiliyor. Dizel cephesindeki motor ise 115 beygir güç üretiyor.

Makyajlı Renault Kadjar fiyat listesi şöyle:

Touch 1.3 TCe 140 bg158.250 TL
Touch 1.3 TCe 140 bg EDC
169.250 TL
Touch 1.5 Blue dCi 115 bg
171.250 TL
Touch Roof 1.3 TCe 140 bg
162.250 TL
Touch Roof 1.3 TCe 160 bg EDC
174.250 TL
Touch Roof 1.5 Blue dCi 115 bg EDC
192.250 TL
Icon 1.3 TCe 160 bg EDC
191.250 TL
Icon 1.5 Blue dCi 115 bg EDC
245.250 TL

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RaptorFX 1 hf. en beğenilen
Belki ecdada dönemedik ama 90'lara güzel döndük. Sıfır araç almak yeniden hayal oldu. Ha dersin ki hiç mi ecdadı anmayalım. Şahsen ben her fiyat etiketine baktığımda baya bir kişinin ecdadını yad ediyorum.
Belki ecdada dönemedik ama 90'lara güzel döndük. Sıfır araç almak yeniden hayal oldu. Ha dersin ki hiç mi ecdadı anmayalım. Şahsen ben her fiyat etiketine baktı...
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cemus 1 hf.
Fiyatlara bak sadece bu marka için değil tüm markalarda durum aynı geldiğimiz duruma bakın... Hepi topu ortalama 60-70 sene aktif hayat yaşayacağız ve çoktan yarısını harcadık. Geri kalanında da bir şey sahibi olmak neredeyse imkansız hale geldi. O yüzden ben böyle adaletin...der susarım.
Fiyatlara bak sadece bu marka için değil tüm markalarda durum aynı geldiğimiz duruma bakın... Hepi topu ortalama 60-70 sene aktif hayat yaşayacağız ve çoktan ya...
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corde 1 hf.
Bu arabaya 245 bin veren malın önde gidenidir net. Git o fiyata ikinci el temiz Volvo xc 60 al. Sorunsuz yıllarca kullan. Ytd 😃
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redbul_540 1 hf.

Emeği geçen herkesin allah bin belasını.Şu fiyata bak.Asgari ücretin tam 120 misline plastik kadjar.
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Ohol Oula 1 hf.
Arabaya bile makyaj yapılıyor
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OverClocK1ng 1 hf.
Renault Kadjar Kadraj a girdi.
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volga tuygun 1 hf.
Kadjar Icon alacağıma sıfır 2018 Koleos alırım ( Icon ) daha ucuza üst sınıf araca binerim. (Avantajlı paket 237.000 )
Bu arada elektrikli Zoe'nin fiyatına baktım 234.250 Lira Avrupa'da 23.000 Euro adamlarda asgari ücret 1550 Euro civarı yani bu parayla geçiniyorlar bizde 2020 Lira yani bu parayla geçiniyoruz ( geçinmeye çalışıyoruz ) Onlar bu arabayı 23.000 Lira gibi hissediyorlar bizde tam 10 katı... İşte burada kahroluyorum...
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Seyrim 1 hf.
Bu fiyat ne arkadaş..Alt tarafı reno
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ViperStrikes23 1 hf.
çok para ya
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DH Misafiri 1 hf.
Holdinglerin daha doğrusu yandaş şirketlerin vermesi gereken vergiler affediliyor bırak peşinde koşturmayı bu ülkede sömürge biz olmuşuz başka bir yeri sömürmeye gerek yok destan yazmışsında nato kafa nato mermer olunca yazılanın da bir anlamı olmuyor boş demogoji hadi ben bu işleyişten memnunum deyip konuyu kapatsan yine tamam der geçilebilir ama birde utanmadan insanlarının refah seviyesi bizden 10 kat üstün ülkelerle kıyaslayıp çok iyiyize getirmeniz yok mu konuyu ya beyniniz yok ya da herşeyi biliyorsunuz ama işinize böylesi geliyor
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12 Angry Men 1 hf.
Her zaman derim bu ülkede araba alınmaz.
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fantomasds 1 hf.
100 yıllık otomobil üretim serüvenimiz mi var? Ülkemizde arap ülkelerindeki gibi doğalgaz petrol mü var? Türkiye bir sömürge imparatorluğu mu kurmuş da mazlumların kanıyla gelen paralar sayesinde otomobili vatandaşlarına ucuza mı satabilmiş? ABD gibi Irak'a Afganistana mı çökmüş sömürmüş? Fransa gibi 13 afrika ülkesini hala sömürmeye devam mı ediyor? Norveç İsveç gibi kimsenin burnunu sokmadığı bir coğrafyada mı kurulmuş bir devlet? Ülkemizin kaynakları ABD destekli darbelerle her 10 yılda bir iç edilmemiş mi? Türkiye, Güney Kore ve Japonya gibi anayasasının ABD tarafından yazıldığı bir ülke mi ki tüm milli savunmasını ABD’ye devredip otomobil üretmeye kaynak aktarabilsin? Hükümetlerden bağımsız düşünüldüğünde Devlet zenginlerden alması gereken vergiyi alabiliyor mu? Bu soruların cevaplarını düşünün, ondan sonra otomobil pahalı mı ucuz mu karar verin. Devletimiz holdinglerden fabrika sahiplerinden alması gereken vergiyi alamıyor. Almaya kalktığında ise Fabrika sahipleri "Bak benim kazancımı azaltırsan her şeyi satıp savar parayı faize yatırırım. İşçinin ağız kokusunu çekmem." diyor. Fabrika sahiplerinin bu cevabını duyan hükümetler parti farketmeksizin (CHPli, Demokrat Partili, Adalet Partili, DSPli, Anaplı, Doğruyollu, Ak Partili...) biz senden az vergi alırız aman ha fabrikaları kapatma yatırımı azaltma istihdamı azaltma yoksa işsizlik artar diye az vergi almaya razı oluyorlar. Vergi gelirindeki kaybı dengelemek için akaryakıttan, otomobilden v.b.den fazla vergi alıyorlar. Fabrika sahiplerinden holdinglerden vermeleri gereken ancak pek azını verdikleri vergiyi almanın bir yolunu bulursanız o zaman otomobil, telefon, bilgisayar… ucuzlayacak. Hali hazırda otomobil satışları yeterli sayıda olduğu için Devletimiz de vergi almaya devam ediyor. Satışlar çok düşse vergiyi de düşürecektir Devletimiz.
Her araba fiyatı mevzusu açıldığında “Adamlar 20.000 birim paraya araba alıyorlar.” diyenler, Japonya, Güney Kore gelişmiş ülkeler değil mi, onlar neden arabaları 2,5 milyon para birimine alıyorlar? Demek para birimi, mantıklı bir yaklaşım değil. Sırf sizin dediğiniz gibi Avrupada otomobiller çok ucuz olsa Avrupalılar en lüks araçlara (Mercedes S Serisi, BMW 7 serisi gibi) binerdi ama binmiyorlar. Orada da en çok satan araçlar Renault Clio ve Skoda Octavia. İnsanların refah düzeyine bakılırken sadece otomobil ve telefon fiyatlarına bakılmaz. Barınma, kıyafet, eğitim, sağlık gibi kalemlere de bakacaksınız. Niye Avrupalılar saç ektirmeye, diş tedavisine Türkiye’ye geliyorlar?
Türkiyeden Almanyaya AB Projesi kapsamında teknik geziye gitti arkadaşlar. Orada sordular, Metro makinisti 3000 Euro maaş alıyor. Bunun 1500ünü ev kirasına veriyor. Kalan 1500 euro ile geçinecek. Yarım litre su 2 euro, bir dilim pizza bir koldan oluşan yemek 10 euro. Orta karar bir gömlek 30 euro.
2 Yanıt Yanıtla +3
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Kerim5100 1 hf. fantomasds
Birim mantıklı yaklaşım değil derken Japonya'da asgari ücretin saat başı 1000 yen olduğunu da söyleseydiniz keşke


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cokbaska 1 hf. fantomasds
Hayatımda bu kadar aptalca bir yorum okumadım şimdi ben bu yazdığın yanlış şeylerin hangi birine cevap vereyim en iyisi vermeyeyim bu kafa ile devam ettikçe bu düzen devam eder
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RaptorFX 1 hf. en beğenilen
Belki ecdada dönemedik ama 90'lara güzel döndük. Sıfır araç almak yeniden hayal oldu. Ha dersin ki hiç mi ecdadı anmayalım. Şahsen ben her fiyat etiketine baktığımda baya bir kişinin ecdadını yad ediyorum.
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