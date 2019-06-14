Makyajlı Renault Kadjar Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı

Makyajlı Renault Kadjar’ın C şeklindeki LED farları, yeni krom ızgarası ve yeniden tasarlanan ön/arka tamponları yeni tasarım özellikleri arasında yer alıyor. Pure Vision LED teknolojisine sahip yeni sis farlarının halojen farlara kıyasla altı kat daha düşük enerji tüketimine sahip olduğu belirtiliyor. Makyajlı Renault Kadjar’da 17 ve 19 inç olmak üzere iki yeni jant seçeneğinin yanı sıra Ural Yeşil, Demir Mavi ve Arsenik Gri adında üç yeni gövde rengi sunuluyor.
Makyajlı Renault Kadjar’ın kabininde R-LINK 2 internet bağlantılı bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Apple Car Play özelliğine sahip bu sistem, konsolun merkezindeki 7 inçlik dokunmatik ekrandan yönetiliyor. Ekranın hemen altındaki klima kontrol ünitesinin de yenilendiği göze çarpıyor. Sürücü/ön yolcu yan ve perde hava yastıkları, Acil Fren Destek Sistemi, Yokuş Kalkış Destek Sistemi, hız sabitleyici ve sınırlayıcı ve ISOFIX çocuk koltuğu sabitleyici gibi özellikler de makyajlı Renault Kadjar’ın yeni güvenlik sistemleri arasında yer alıyor.
Makyajlı Renault Kadjar üç farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor
Makyajlı Renault Kadjar Türkiye’de Touch, Touch Roof ve Icon donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor. Kadjar’ın Touch versiyonunda elektrikli park freni, elektrikli katlanır yan aynalar, elektrikli ön/arka camlar, Bluetooth ve USB bağlantısı, Eller Serbest Renault Kart Sistemi standart olarak sunuluyor. Touch Roof versiyonunda ise Touch donanım seviyesine ek olarak elektronik klima, arka havalandırma kanalları, otomatik farlar, yağmur sensörü, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası ve panoramik cam tavan yer alıyor.
Icon versiyonu ile müşterilerin beğenisine sunulan standart donanımlar ise Touch Roof donanım seviyesine ek olarak; 7 inç dokunmatik multimedya ekranı, Renault R-LINK 2.0 internet bağlantılı navigasyon ve multimedya sistemi, ön park sensörü, geri görüş kamerası, otomatik uzun/kısa farlar. Ayrıca yenilenen Kadjar ile 19 inç alaşımlı jantlar, Keşif paketi (360° Park Destek Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Eller Serbest Park Asistanı), Kutup Paketi (Siyah Deri Koltuklar, Elektrikli (sürücü tarafı) ve ısıtmalı ön koltuklar) opsiyon olarak yer alıyor.
Makyajlı Renault Kadjar, Türkiye’de markanın yeni benzinli motoru olan 4 silindirli turbo beslemeli 1.33 litrelik motorla ve 1.5 litrelik Blue dCi diye adlandırılan dizel motorla satışa sunuluyor. 1.33 litrelik benzinli motorun 140 ve 160 beygirlik iki farklı versiyonu mevcut ve çift kavramalı yarı otomatik EDC şanzımanla çalışıyor. Düşük güçlü seçenekte manuel şanzıman da tercih edilebiliyor. Dizel cephesindeki motor ise 115 beygir güç üretiyor.
Makyajlı Renault Kadjar fiyat listesi şöyle:
|Touch 1.3 TCe 140 bg
|158.250 TL
|Touch 1.3 TCe 140 bg EDC
|169.250 TL
|Touch 1.5 Blue dCi 115 bg
|171.250 TL
|Touch Roof 1.3 TCe 140 bg
|162.250 TL
|Touch Roof 1.3 TCe 160 bg EDC
|174.250 TL
|Touch Roof 1.5 Blue dCi 115 bg EDC
|192.250 TL
|Icon 1.3 TCe 160 bg EDC
|191.250 TL
|Icon 1.5 Blue dCi 115 bg EDC
|245.250 TL
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Emeği geçen herkesin allah bin belasını.Şu fiyata bak.Asgari ücretin tam 120 misline plastik kadjar.
Bu arada elektrikli Zoe'nin fiyatına baktım 234.250 Lira Avrupa'da 23.000 Euro adamlarda asgari ücret 1550 Euro civarı yani bu parayla geçiniyorlar bizde 2020 Lira yani bu parayla geçiniyoruz ( geçinmeye çalışıyoruz ) Onlar bu arabayı 23.000 Lira gibi hissediyorlar bizde tam 10 katı... İşte burada kahroluyorum...
Her araba fiyatı mevzusu açıldığında “Adamlar 20.000 birim paraya araba alıyorlar.” diyenler, Japonya, Güney Kore gelişmiş ülkeler değil mi, onlar neden arabaları 2,5 milyon para birimine alıyorlar? Demek para birimi, mantıklı bir yaklaşım değil. Sırf sizin dediğiniz gibi Avrupada otomobiller çok ucuz olsa Avrupalılar en lüks araçlara (Mercedes S Serisi, BMW 7 serisi gibi) binerdi ama binmiyorlar. Orada da en çok satan araçlar Renault Clio ve Skoda Octavia. İnsanların refah düzeyine bakılırken sadece otomobil ve telefon fiyatlarına bakılmaz. Barınma, kıyafet, eğitim, sağlık gibi kalemlere de bakacaksınız. Niye Avrupalılar saç ektirmeye, diş tedavisine Türkiye’ye geliyorlar?
Türkiyeden Almanyaya AB Projesi kapsamında teknik geziye gitti arkadaşlar. Orada sordular, Metro makinisti 3000 Euro maaş alıyor. Bunun 1500ünü ev kirasına veriyor. Kalan 1500 euro ile geçinecek. Yarım litre su 2 euro, bir dilim pizza bir koldan oluşan yemek 10 euro. Orta karar bir gömlek 30 euro.
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