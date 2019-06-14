Makyajlı Renault Kadjar Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı

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Fransız üreticinin makyaj operasyonundan geçirerek tasarımını ve teknolojilerini yenilediği Renault Kadjar Türkiye’de satışa sunuldu. Haziran ayı itibariyle bayilerdeki yerini alan makyajlı Renault Kadjar fiyatı 158 bin 250 TL’den başlıyor.

Makyajlı Renault Kadjar’ın C şeklindeki LED farları, yeni krom ızgarası ve yeniden tasarlanan ön/arka tamponları yeni tasarım özellikleri arasında yer alıyor. Pure Vision LED teknolojisine sahip yeni sis farlarının halojen farlara kıyasla altı kat daha düşük enerji tüketimine sahip olduğu belirtiliyor. Makyajlı Renault Kadjar’da 17 ve 19 inç olmak üzere iki yeni jant seçeneğinin yanı sıra Ural Yeşil, Demir Mavi ve Arsenik Gri adında üç yeni gövde rengi sunuluyor.

Makyajlı Renault Kadjar’ın kabininde R-LINK 2 internet bağlantılı bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Apple Car Play özelliğine sahip bu sistem, konsolun merkezindeki 7 inçlik dokunmatik ekrandan yönetiliyor. Ekranın hemen altındaki klima kontrol ünitesinin de yenilendiği göze çarpıyor. Sürücü/ön yolcu yan ve perde hava yastıkları, Acil Fren Destek Sistemi, Yokuş Kalkış Destek Sistemi, hız sabitleyici ve sınırlayıcı ve ISOFIX çocuk koltuğu sabitleyici gibi özellikler de makyajlı Renault Kadjar’ın yeni güvenlik sistemleri arasında yer alıyor.

Makyajlı Renault Kadjar üç farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor

Makyajlı Renault Kadjar Türkiye’de Touch, Touch Roof ve Icon donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor. Kadjar’ın Touch versiyonunda elektrikli park freni, elektrikli katlanır yan aynalar, elektrikli ön/arka camlar, Bluetooth ve USB bağlantısı, Eller Serbest Renault Kart Sistemi standart olarak sunuluyor. Touch Roof versiyonunda ise Touch donanım seviyesine ek olarak elektronik klima, arka havalandırma kanalları, otomatik farlar, yağmur sensörü, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası ve panoramik cam tavan yer alıyor.

Icon versiyonu ile müşterilerin beğenisine sunulan standart donanımlar ise Touch Roof donanım seviyesine ek olarak; 7 inç dokunmatik multimedya ekranı, Renault R-LINK 2.0 internet bağlantılı navigasyon ve multimedya sistemi, ön park sensörü, geri görüş kamerası, otomatik uzun/kısa farlar. Ayrıca yenilenen Kadjar ile 19 inç alaşımlı jantlar, Keşif paketi (360° Park Destek Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Eller Serbest Park Asistanı), Kutup Paketi (Siyah Deri Koltuklar, Elektrikli (sürücü tarafı) ve ısıtmalı ön koltuklar) opsiyon olarak yer alıyor.

Makyajlı Renault Kadjar, Türkiye’de markanın yeni benzinli motoru olan 4 silindirli turbo beslemeli 1.33 litrelik motorla ve 1.5 litrelik Blue dCi diye adlandırılan dizel motorla satışa sunuluyor. 1.33 litrelik benzinli motorun 140 ve 160 beygirlik iki farklı versiyonu mevcut ve çift kavramalı yarı otomatik EDC şanzımanla çalışıyor. Düşük güçlü seçenekte manuel şanzıman da tercih edilebiliyor. Dizel cephesindeki motor ise 115 beygir güç üretiyor.

Makyajlı Renault Kadjar fiyat listesi şöyle:

Touch 1.3 TCe 140 bg 158.250 TL

Touch 1.3 TCe 140 bg EDC

169.250 TL Touch 1.5 Blue dCi 115 bg

171.250 TL Touch Roof 1.3 TCe 140 bg

162.250 TL Touch Roof 1.3 TCe 160 bg EDC

174.250 TL Touch Roof 1.5 Blue dCi 115 bg EDC

192.250 TL Icon 1.3 TCe 160 bg EDC

191.250 TL Icon 1.5 Blue dCi 115 bg EDC

245.250 TL