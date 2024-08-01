Honda-Nissan-Mitsubishi ittifakı resmiyet kazandı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce bir söylenti olarak siz değerli okurlarımıza sunduğumuz Nissan-Honda-Mitsubishi ortaklığı bugün resmiyet kazandı. Geçtiğimiz mart ayında duyurulan Nissan-Honda ittifakına bir başka Japon üretici Mitsubishi de dahil oldu.

Üç şirket, elektrikli araçlar ve yazılımlar üzerine birlikte çalışmanın en iyi yolunu görüşmek üzere bir mutabakat zaptı imzaladı. Mitsubishi Motors CEO'su Takao Kato, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Elektrifikasyon ve yazılım gibi teknolojik yenilikler nedeniyle hızla değişen günümüz otomotiv endüstrisinde ortaklarla iş birliği yapmak çok önemlidir. Üç şirket arasındaki iş birliği sayesinde çeşitli alanlarda yeni olasılıklar keşfedebileceğimize inanıyoruz"

Uber ve BYD'den 100 bin araçlık iş birliği 18 sa. önce eklendi

Nissan ve Honda, bugün ayrıca yazılım tanımlı araçlar (SDV) geliştirme çabalarına yönelik bir anlaşmaya da imza attı. İki şirket, otonom sürüş teknolojileri, bağlanabilirlik ve yapay zeka konularında yazılım geliştirme maliyetlerini bölüşecek. Bu iş birliği ayrıca motor ve inverter paylaşımı yaparak yeni batarya ve elektrikli aksların ortak geliştirilmesini de içerecek.

İki şirket ayrıca hem elektrikli hem de içten yanmalı araçlarda model paylaşımı ve birbirlerinin ürün gamını tamamlama gibi konularda da iş birliği yapacak. İttifaka yeni dahil olan Mitsubishi'nin resmi olarak "karşılıklı araç tamamlama" olarak adlandırabileceğimiz bu stratejiye dahil edilip edilmeyeceğini söylemek için henüz erken.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.