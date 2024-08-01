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    Anlık Bildirim

    Honda-Nissan-Mitsubishi ittifakı resmiyet kazandı

    İlk kez mart ayında duyurulan Honda-Nissan ittifakı derinleşirken bir başka Japon üretici Mitsubishi Motors da iş birliğine dahil olduğunu açıkladı. Bugün taraflar arasında anlaşma imzalandı.
    Honda-Nissan-Mitsubishi ittifakı resmiyet kazandı Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce bir söylenti olarak siz değerli okurlarımıza sunduğumuz Nissan-Honda-Mitsubishi ortaklığı bugün resmiyet kazandı. Geçtiğimiz mart ayında duyurulan Nissan-Honda ittifakına bir başka Japon üretici Mitsubishi de dahil oldu.

    Üç şirket, elektrikli araçlar ve yazılımlar üzerine birlikte çalışmanın en iyi yolunu görüşmek üzere bir mutabakat zaptı imzaladı. Mitsubishi Motors CEO'su Takao Kato, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

    "Elektrifikasyon ve yazılım gibi teknolojik yenilikler nedeniyle hızla değişen günümüz otomotiv endüstrisinde ortaklarla iş birliği yapmak çok önemlidir. Üç şirket arasındaki iş birliği sayesinde çeşitli alanlarda yeni olasılıklar keşfedebileceğimize inanıyoruz"

    Nissan ve Honda, bugün ayrıca yazılım tanımlı araçlar (SDV) geliştirme çabalarına yönelik bir anlaşmaya da imza attı. İki şirket, otonom sürüş teknolojileri, bağlanabilirlik ve yapay zeka konularında yazılım geliştirme maliyetlerini bölüşecek. Bu iş birliği ayrıca motor ve inverter paylaşımı yaparak yeni batarya ve elektrikli aksların ortak geliştirilmesini de içerecek.

    İki şirket ayrıca hem elektrikli hem de içten yanmalı araçlarda model paylaşımı ve birbirlerinin ürün gamını tamamlama gibi konularda da iş birliği yapacak. İttifaka yeni dahil olan Mitsubishi'nin resmi olarak "karşılıklı araç tamamlama" olarak adlandırabileceğimiz bu stratejiye dahil edilip edilmeyeceğini söylemek için henüz erken.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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