Honda-Nissan-Mitsubishi ittifakı resmiyet kazandı

Üç şirket, elektrikli araçlar ve yazılımlar üzerine birlikte çalışmanın en iyi yolunu görüşmek üzere bir mutabakat zaptı imzaladı. Mitsubishi Motors CEO'su Takao Kato, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:
"Elektrifikasyon ve yazılım gibi teknolojik yenilikler nedeniyle hızla değişen günümüz otomotiv endüstrisinde ortaklarla iş birliği yapmak çok önemlidir. Üç şirket arasındaki iş birliği sayesinde çeşitli alanlarda yeni olasılıklar keşfedebileceğimize inanıyoruz"
Nissan ve Honda, bugün ayrıca yazılım tanımlı araçlar (SDV) geliştirme çabalarına yönelik bir anlaşmaya da imza attı. İki şirket, otonom sürüş teknolojileri, bağlanabilirlik ve yapay zeka konularında yazılım geliştirme maliyetlerini bölüşecek. Bu iş birliği ayrıca motor ve inverter paylaşımı yaparak yeni batarya ve elektrikli aksların ortak geliştirilmesini de içerecek.
İki şirket ayrıca hem elektrikli hem de içten yanmalı araçlarda model paylaşımı ve birbirlerinin ürün gamını tamamlama gibi konularda da iş birliği yapacak. İttifaka yeni dahil olan Mitsubishi'nin resmi olarak "karşılıklı araç tamamlama" olarak adlandırabileceğimiz bu stratejiye dahil edilip edilmeyeceğini söylemek için henüz erken.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.