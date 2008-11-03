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Transcend 128GB kapasiteli yeni SSD modelini kullanıma sundu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Transcend 128GB kapasiteli yeni SSD modelini kullanıma sundu
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Flash bellek tabanlı depolama çözümleri hazırlayan Transcend, 128GB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu. Firmanın ürün gamına eklediği en yeni katı halli disk olan çözüm, 2.5" boyutunda ve SATA-II arabirimini kullanıyor. MLC (multi-level cell) NAND flash yongası kullanan disk, 145MB/sn'lik okuma ve 92MB/sn'lik yazma hızlarına sahip. Entegre ECC (Error Correction Code) özelliği ile donatılan yeni diskin erişim süresi 2ms olarak belirlenmiş. 2 yıllık garanti ile kullanıma sunulacak olan SSD'nin yurt dışı satış fiyatı ise 261.80 Avro olarak belirlenmiş.


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muratti 11 yıl
2 ms biraz fazla değilmi ssd için ? 0.2 falan olması lazım değilmidir ?
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KRALL 11 yıl

Orjinalden alıntı: muratti

2 ms biraz fazla değilmi ssd için ? 0.2 falan olması lazım değilmidir ?


katılıyorum 0,2 di genel olarak.
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XivA 11 yıl
128 gb bu fiyat! evet baya baya düşmeye bailadılar. 1 yıl sonra bu diskler gayet makul seviyede sistem yükleme diski olarak kullanılabilir.
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miraculous 11 yıl
bu ssd ler de bi ucuzlamadı gitti aynı blu-ray ler gibi
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max975 11 yıl
fiyata bak yavv
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