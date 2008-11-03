Transcend 128GB kapasiteli yeni SSD modelini kullanıma sundu

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Flash bellek tabanlı depolama çözümleri hazırlayan Transcend, 128GB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu. Firmanın ürün gamına eklediği en yeni katı halli disk olan çözüm, 2.5" boyutunda ve SATA-II arabirimini kullanıyor. MLC (multi-level cell) NAND flash yongası kullanan disk, 145MB/sn'lik okuma ve 92MB/sn'lik yazma hızlarına sahip. Entegre ECC (Error Correction Code) özelliği ile donatılan yeni diskin erişim süresi 2ms olarak belirlenmiş. 2 yıllık garanti ile kullanıma sunulacak olan SSD'nin yurt dışı satış fiyatı ise 261.80 Avro olarak belirlenmiş.