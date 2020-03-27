Transcend dünyanın ilk SLC ön bellekli microSD kartını duyurdu

Son dönemde depolama belleği teknolojilerinde önemli gelişmeler yaşandı. NAND bellekler, 3D NAND bellekler, katmanlı NAND bellekler enerji verimliliği ve kapasite yoğunluğu tarafında önemli katkılar sağladı. Hafıza kartları da bu gelişmelerden nasibini alıyor.

Transcend USD230I neler sunuyor?

Transcend tarafından yapılan açıklamaya göre ilk kez microSD kartlarda SLC tamponlama teknolojisi kullanılmaya başlandı. MicroSD kartındaki 3D TLC NAND belleğin bir kısmı SLC tampon bellek olarak tanıtılıyor. Böylece yazma performansı kısa süreli işlemlerde arttırılıyor. Bu yöntem özellikle yüksek kaliteli sıralı çekim veya video kayıtlarında işe yarıyor.

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Transcend USD230I microSDXC kartı bu sayede 100MB/s veri aktarım hızlarına ve 3400 IOPS rastgele erişim performmansına ulaşabiliyor. 8GB kapasite için 36TB, 16GB/32GB kapasite için 70TB, 64GB kapasite için 140TB yazma ömrü belirlenmiş. Henüz Transcend USD230I microSDXC kartlarının fiyatı açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/265136/transcend-intros-microsdxc-card-with-slc-caching-for-increased-burst-write-speeds

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