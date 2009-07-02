Transcend termal sensörlü DDR3 belleklerini duyurdu

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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Transcend, sunucular için hazırladığı DDR3 bellek modüllerini duyurdu. Firmanın yeni bellek çözümleri özellikle entegre termal sensörleriyle öne çıkacak gibi görünüyorlar. Gelişmiş dayanıklılık, verimlilik ve sistem stabilitesi göz önüne alınarak hazırlanan bellekler, termal sensörlerden gelen bilgiler ışığında kullanıcılar tarafından takip edilebilecek ve bu sayede belleklerin durumu sürekli gözlem altında tutularak yük veya performans durumuna göre istenmeyen senaryoların önüne geçilebilecek.

Transcend tarafından hazırlanan termal sensör donanımlı ECC DIMM ve Registered DIMM bellek modülleri, 1066MHz ve 1333MHz'de çalışıyorlar. CL7 ve CL9 zamanlamalarıyla gelen modüllerin ömür boyu garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulmaları beklenirken, fiyatlandırma hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.