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Transcend Ultimate serisi SDHC bellek kartlarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Transcend Ultimate serisi SDHC bellek kartlarını duyurdu
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Transcend, Ultimate serisi SDHC bellek kartlarını duyurdu. Class 10 performans derecelendirmesine sahip olan yüksek performans odaklı yeni depolama sürücüleri 20MB/sn okuma ve 16MB/sn yazma hızlarını destekliyorlar. 4GB, 8GB ve 1GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile gelen yeni sürücüler, SD3.0 standardını destekliyor ve entegre Hata Doğrulama Kodu (ECC) özelliği ile geliyorlar. Dijital kameralar başta olmak üzere taşınabilir cihazları hedef alan ve ömür boyu garanti ile gelen Ultimate serisi SDHC bellek kartları, 15$, 28$ ve 59$ civarında fiyatlarla sunuluyorlar.


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TELESCOPE 9 yıl
bilgilendirme için teşeekkürler
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sahafiec 9 yıl
haber için teşekkürler.
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