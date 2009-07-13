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Transcend yüksek performanslı CompactFlash bellek kartlarını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Transcend yüksek performanslı CompactFlash bellek kartlarını duyurdu
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Transcend özellikle profesyonel fotoğrafçıların ilgisini çekebilecek yüksek performanslı yeni CompactFlash bellek kartlarını kullanıma sunuyor. Bilindiği üzere satılmakta olan DSLR fotoğraf makinelerinin önemli bir kısmında CompactFlash bellek kartları kullanıyor dolayısıyla hızlı bellek kartları yüksek çözünürlükte çalışan fotoğrafçıların ilgisini çekebiliyor. Transcend tarafından hazırlanan Extreme Plus 600x serisi yeni bellek kartları da özellikle yüksek okuma ve yazma hızlarıyla öne çıkıyor.

8GB ve 16GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile gelen yeni bellek kartlarının CompactFlash 4.0 standartları ekseninde hazırlandığı açıklandı. Turbo MLC teknolojisinin kullanıldığı, dört kanal UDMA 6 moduna sahip CF bellek kartları, 92MB/sn okuma ve 87MB/sn yazma hızlarına çıkabiliyorlar. Entegre ECC (Error Correction Code) özelliği ile veri transferi esnasındaki hataları otomatik olarak tespit edip düzeltebilen Extreme Plus 600x serisi bellek kartları, ömür boyu garanti ile satışa sunuluyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen CompactFlash bellek kartlarının fiyatları ise açıklanmadı.


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sadtneverdie 10 yıl
ssd gibi mübarek
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
vayvayvay çoğ iyi olmuş ya
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Iron Sky 10 yıl
Mükemmel performans.
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OverClocK1ng 10 yıl
Muhteşemmiş. Fotocular yaşadı. Sanırım en iyisi Sandisk Ultra II falandı. Bu iyice koparmış işi...
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