Transparan tuş takımlı LG GD900 mayıs ayında piyasaya sürülebilir

İlk kez Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji meraklılarının huzuruna çıkarılan LG GD900, Las Vegas'da 1-3 nisan tarihleri arasında düzenlenecek CTIA Wireless etkinliği kapsamında resmi olarak tanıtılabilir.
Çeşitli söylentilere göre şeffaf tuş takımıyla dikkat çeken kızaklı telefonda, 3.0 inç boyutunda dokunmatik ekran bulunuyor; el yazısının yanısıra çeşitli parmak hareketlerini algılayabiliyor. Örnek verecek olursak ekrana M harfini çizdiğimizde MP3 çalar fonksiyonu devreye giriyor, çember çizdiğimizde ise ses seviyesine müdahale edebiliyoruz.
LG KM900 Arena gibi S-Class arayüzünü kullanan telefonun mayıs ayından itibaren Avrupa ve Asya pazarlarında satışa sunulması beklenirken, telefonun daha detaylı teknik özellikleri, fiyatı belirsizliğini koruyor.
760lira 1. el alabilirsiniz
youtube dan video izlemeyi adım adım anlatabilirsen çok sevinicem şimdiden teşekkürler
Bende www.ktunnel.com'a girip begin browsinge tıklıyorum sonrasında youtube girmiş oluyorum ve videoları izliyorum.Ktunnelde o site yazan yerde otomatik olarak www.youtube.com yazdığı için direk begin browsing diyorum eğer yazmıyorsa oraya www.youtube.com yazıp begin browsing diyin.
Gayet basit bir işlem yani.
Tabi bu arada telefonun java,flash ve bir tane daha vardı bu 3 desteğin açık olması lazım.Bunlar tarayıcı ayarları ya da ayarların birindeydi 3üde açık olmalı.
eksileri servis fiyatı 900 tl olan bir cihazın hiç bir yerde yardımcı uygulaması bulunmuyor(bi işe yaramayanlar hariç) ayrıca kendi browserlarından video izleyemiyorsunuz bolttan operadanda izleyemiyorsunuz teknik serviste izlersiniz diyor istanbulda ikamet eden varsa teknik servise gidip sorsun nasıl izleniliyor diye veya izleyebilen varsa ne olur nasıl yaptığını banada açıklasın
telefonu bir aksesuar olarak kullanacaksanız gerçekten üstüne tanımayacağım bir model gd900 fakat ben surf yapıcam video izlicem oydu buydu diyorsanız orta malı nokiadan vazgeçmeyin derim
aynen bende katılıyorum özellik bakımından cidden kullanımı kolaylaştıran özellikler var ama interneti tam bi felaket bence sende ugrasma video filan ..
Şaka bir yana, ben sadece kendi tecrübelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Umarım diğer kullanıcılara yardımcı olabiliyorumdur.
internetten video izleyebilmek için şimdilik java telefonlarda yalnızca BOLT Browser kullanılabiliyor. Opera esasında çok hızlı bir internet tarayıcısı ancak facebook ve daha kötüsü multitouch desteklemiyor.
Ülkemizdeki youtube yasağı nedeniyle zaten cep telefonuyla youtube'a girmek tam bir işkence, alternatif DNS veya proxy ayarı gerekiyor. Bunu ben birkaç ay önce nasıl yaptığımı da hatırlamıyorum, o kadar uğraştım ki bu saçma yasakla hevesim kaçtı izlemedim bir daha
BOLT Browser linki: boltbrowser.com/...
Telefonunuza atıp java yükler gibi tıklayarak yükleyin, çalışacaktır.
Tarzanabi bu arada teşekkürler tüm desteğin için.
Ne demek, ben sadece cihazla ilgili kendi deneyimlerimden yararlanıp yardımcı olmaya çalışıyorum.
@ercanakin,
Tuş takımı da dokunmatik olduğu için alışman biraz zaman alabilir. Gerçi çok hassas ama tuşa basmak yerine "dokunmak" ilk başlarda garip geliyor Ancak eski Samsung S8300'ümün normal tuş takımından kat be kat daha kullanışlı o kesin.
@DH misafiri,
LG GD900 piyasaya çıktıktan sonra facebook ve youtube video kodlamasını değiştirdi, genel olarak bu yüzden açılmıyor videolar. Ancak bunun için BOLT Browser'ı kullanabilirsin.
Kendim GD900'ümle son günlerimi yaşıyorum, Nokia N8'e geçeceğim.
Ters çevirerek sessize alma, reddetme veya alarm kapatma
bu özelliği bilen varmı