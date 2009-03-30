Transparan tuş takımlı LG GD900 mayıs ayında piyasaya sürülebilir

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İlk kez Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji meraklılarının huzuruna çıkarılan LG GD900, Las Vegas'da 1-3 nisan tarihleri arasında düzenlenecek CTIA Wireless etkinliği kapsamında resmi olarak tanıtılabilir.

Çeşitli söylentilere göre şeffaf tuş takımıyla dikkat çeken kızaklı telefonda, 3.0 inç boyutunda dokunmatik ekran bulunuyor; el yazısının yanısıra çeşitli parmak hareketlerini algılayabiliyor. Örnek verecek olursak ekrana M harfini çizdiğimizde MP3 çalar fonksiyonu devreye giriyor, çember çizdiğimizde ise ses seviyesine müdahale edebiliyoruz.

LG KM900 Arena gibi S-Class arayüzünü kullanan telefonun mayıs ayından itibaren Avrupa ve Asya pazarlarında satışa sunulması beklenirken, telefonun daha detaylı teknik özellikleri, fiyatı belirsizliğini koruyor.