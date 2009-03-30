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Transparan tuş takımlı LG GD900 mayıs ayında piyasaya sürülebilir

10 yıl
160,8b
1
418
Diğer
knight
Haber Editörü
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Transparan tuş takımlı LG GD900 mayıs ayında piyasaya sürülebilir
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Transparan tuş takımlı LG GD900 mayıs ayında piyasaya sürülebilir
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İlk kez Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji meraklılarının huzuruna çıkarılan LG GD900, Las Vegas'da 1-3 nisan tarihleri arasında düzenlenecek CTIA Wireless etkinliği kapsamında resmi olarak tanıtılabilir.

Çeşitli söylentilere göre şeffaf tuş takımıyla dikkat çeken kızaklı telefonda, 3.0 inç boyutunda dokunmatik ekran bulunuyor; el yazısının yanısıra çeşitli parmak hareketlerini algılayabiliyor. Örnek verecek olursak ekrana M harfini çizdiğimizde MP3 çalar fonksiyonu devreye giriyor, çember çizdiğimizde ise ses seviyesine müdahale edebiliyoruz.

LG KM900 Arena gibi S-Class arayüzünü kullanan telefonun mayıs ayından itibaren Avrupa ve Asya pazarlarında satışa sunulması beklenirken, telefonun daha detaylı teknik özellikleri, fiyatı belirsizliğini koruyor.


http://www.unwiredview.com/2009/03/30/lg-gd900-with-transparent-keypad-to-be-launched-in-may/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
bende gd900 kullanıyorum çokkk memnunun internetede çok kolay girebiliyorum herkse tavsiye edebilirm.msjı kayar kapağı açmadan atarsan çok kullanışlı.tek sevmediğim yanı kulaklıgı onun dışında kamera kalitesi fln çok ii tavsiye ederim
760lira 1. el alabilirsiniz
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r3dk1t 8 yıl
Bu telefon için uyumlu bluetooth kulaklık varmı? Müzikte dinleyebileceğim bir kulaklık arıyorum?
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DH Misafiri 8 yıl
lg gd900 e ücretsiz navigasyon yüklenebiliyormu? yardımcı olurmusunuz? ve tabıkı oyun?
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DH Misafiri 8 yıl
emreün arkadaşım
youtube dan video izlemeyi adım adım anlatabilirsen çok sevinicem şimdiden teşekkürler
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Emreün 8 yıl
Yaptığım bişe yok aslında telefon normal tarayıcısından www.youtube.com a girilmiyor devlet yasaklı diyor.
Bende www.ktunnel.com'a girip begin browsinge tıklıyorum sonrasında youtube girmiş oluyorum ve videoları izliyorum.Ktunnelde o site yazan yerde otomatik olarak www.youtube.com yazdığı için direk begin browsing diyorum eğer yazmıyorsa oraya www.youtube.com yazıp begin browsing diyin.
Gayet basit bir işlem yani.

Tabi bu arada telefonun java,flash ve bir tane daha vardı bu 3 desteğin açık olması lazım.Bunlar tarayıcı ayarları ya da ayarların birindeydi 3üde açık olmalı.
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar telefonu alalı 2 hafta oluyor telefonun artıları dokunmatiği hatasız çalışıyor video çekimi güzel gerisi bildiğimiz telefon arama mesaj falan fıstık
eksileri servis fiyatı 900 tl olan bir cihazın hiç bir yerde yardımcı uygulaması bulunmuyor(bi işe yaramayanlar hariç) ayrıca kendi browserlarından video izleyemiyorsunuz bolttan operadanda izleyemiyorsunuz teknik serviste izlersiniz diyor istanbulda ikamet eden varsa teknik servise gidip sorsun nasıl izleniliyor diye veya izleyebilen varsa ne olur nasıl yaptığını banada açıklasın
telefonu bir aksesuar olarak kullanacaksanız gerçekten üstüne tanımayacağım bir model gd900 fakat ben surf yapıcam video izlicem oydu buydu diyorsanız orta malı nokiadan vazgeçmeyin derim
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ysertac 8 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar telefonu alalı 2 hafta oluyor telefonun artıları dokunmatiği hatasız çalışıyor video çekimi güzel gerisi bildiğimiz telefon arama mesaj falan fıstık
eksileri servis fiyatı 900 tl olan bir cihazın hiç bir yerde yardımcı uygulaması bulunmuyor(bi işe yaramayanlar hariç) ayrıca kendi browserlarından video izleyemiyorsunuz bolttan operadanda izleyemiyorsunuz teknik serviste izlersiniz diyor istanbulda ikamet eden varsa teknik servise gidip sorsun nasıl izleniliyor diye veya izleyebilen varsa ne olur nasıl yaptığını banada açıklasın

telefonu bir aksesuar olarak kullanacaksanız gerçekten üstüne tanımayacağım bir model gd900 fakat ben surf yapıcam video izlicem oydu buydu diyorsanız orta malı nokiadan vazgeçmeyin derim

aynen bende katılıyorum özellik bakımından cidden kullanımı kolaylaştıran özellikler var ama interneti tam bi felaket bence sende ugrasma video filan ..
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DH Misafiri 8 yıl
bolt browser sürekli eror veriyor zaten o sitedekiler jad dosyası telefona atıp sonra kurulum yapmaya kalkarsanızda eror vericek tanımlnamadı diecektir boltun jar versiyonunu buldum fakat oda bağlantı hatası veriyor sanırım bu konuda lg nin bir yazılım sunmasını bekliyeceğiz
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DH Misafiri 8 yıl
sevgili tarzanabi sanırım lg gd900 konusunda otorite sensin bende direk sana sorayım internetten wireless tan yani video izlemek istiyorum faceden olsun youtube dan olsun fakat izleyemiyorum yetkili servisi aradaım bana java destekli browser indirin yükleyin sorun cözülür dediler yaptım opera indirdim operadan girdiğimdede izleyemiyorum bunun sebebi nedir acaba veya bana tavsiye edebileceğiniz bir başka browser varmıdır birde opera orjinal browsera göre cok yavaş tavsiyelerinizi bekliyorum teşekkür ederim
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tarzanabi 8 yıl
Anam otorite oldum!

Şaka bir yana, ben sadece kendi tecrübelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Umarım diğer kullanıcılara yardımcı olabiliyorumdur.

internetten video izleyebilmek için şimdilik java telefonlarda yalnızca BOLT Browser kullanılabiliyor. Opera esasında çok hızlı bir internet tarayıcısı ancak facebook ve daha kötüsü multitouch desteklemiyor.
Ülkemizdeki youtube yasağı nedeniyle zaten cep telefonuyla youtube'a girmek tam bir işkence, alternatif DNS veya proxy ayarı gerekiyor. Bunu ben birkaç ay önce nasıl yaptığımı da hatırlamıyorum, o kadar uğraştım ki bu saçma yasakla hevesim kaçtı izlemedim bir daha


BOLT Browser linki: boltbrowser.com/...
Telefonunuza atıp java yükler gibi tıklayarak yükleyin, çalışacaktır.
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar gd900 ile olan tüm yorum ve bilgileri okudum fakat cihaz ile internete girdiğimde misal facebook bu sitedeki resimler ve videolar gözükmüyor videonun yazısını tıklıyorum indiriliyor diyor indirdiğindede sistem desteklemiyor mesajı geliyor vod kaydı yapılmalı demiş önceki sayfalarda fakat vod kaydı nasıl yapılır nereye ne yazıcam tel şifre vermiş bunun için onu nereye giricem lütfen yardımcı olurmusunuz çözemedim bi türlü
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DH Misafiri 8 yıl
öncelikle forum ailesine merhabalar arkadaşlar gd900 aldım bu telefonda yapmam gereken ayarları kurmam gereken şeyleri bana iletebilirseniz cok sevinirim ilgi ve alakanız için çok teşekkürler
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DH Misafiri 8 yıl
GD 900 den sonra gelen BL40 da beğenmeyip sattım.Onunla ilgili kanımda aynı GD900 gibi şık.Özellik çok ama kısıtlı kullanım sunuyor.bu iki telefonla ilgili en iyi yorumum LG Müşteri Hizmetleri olurdu.Bir kişiyle görüştüm her aramamda onunla muhattap oldum.Bu arada şimdi Nokia N900 kullanmaktayım.Lg kısıtlı demiştim ya.Bunda 10 sayfa aç 5 inde ınternet sayfası olsun dıgerlerınde oyun programlar acık olsun tek tusla ıstedıgın ekran onune gelsın.Bilgisayar gıbı desem en doğrusu.Ikıncı bır ıslem ıcın lg dekı gıbı tarayıcıdan çıkmak ıstedıgınızden emın mısınız demıyor :))
Tarzanabi bu arada teşekkürler tüm desteğin için.
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Dr.Apple 8 yıl
Arkadaşlar bn çok sık mesajlaşan biriyim. mesaj işlemi larak sizce bu telefon nasıl? seri olarak mesajaşabilirmiyim?
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tarzanabi 8 yıl
DH Misafiri

GD 900 den sonra gelen BL40 da beğenmeyip sattım.Onunla ilgili kanımda aynı GD900 gibi şık.Özellik çok ama kısıtlı kullanım sunuyor.bu iki telefonla ilgili en iyi yorumum LG Müşteri Hizmetleri olurdu.Bir kişiyle görüştüm her aramamda onunla muhattap oldum.Bu arada şimdi Nokia N900 kullanmaktayım.Lg kısıtlı demiştim ya.Bunda 10 sayfa aç 5 inde ınternet sayfası olsun dıgerlerınde oyun programlar acık olsun tek tusla ıstedıgın ekran onune gelsın.Bilgisayar gıbı desem en doğrusu.Ikıncı bır ıslem ıcın lg dekı gıbı tarayıcıdan çıkmak ıstedıgınızden emın mısınız demıyor :))

Tarzanabi bu arada teşekkürler tüm desteğin için.


Ne demek, ben sadece cihazla ilgili kendi deneyimlerimden yararlanıp yardımcı olmaya çalışıyorum.
@ercanakin,
Tuş takımı da dokunmatik olduğu için alışman biraz zaman alabilir. Gerçi çok hassas ama tuşa basmak yerine "dokunmak" ilk başlarda garip geliyor
Ancak eski Samsung S8300'ümün normal tuş takımından kat be kat daha kullanışlı o kesin.

@DH misafiri,
LG GD900 piyasaya çıktıktan sonra facebook ve youtube video kodlamasını değiştirdi, genel olarak bu yüzden açılmıyor videolar. Ancak bunun için BOLT Browser'ı kullanabilirsin.

Kendim GD900'ümle son günlerimi yaşıyorum, Nokia N8'e geçeceğim.
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DH Misafiri 8 yıl
Telefonumla ilgili bilgi vermek istedim.(Heroesx)Telefonumda hepsiburada.com un hatasıyla garanti kapsamında sıkıntı yaşamıştım.TELESERVİCE uzun yazışma ve fakslardan sonra sonuca ulaştım.Değişim için yurt dışına göndericekleri bilgisini verdiler.Ayın 13'ünde ise telefonun değişimini gerçekleştirdiklerini LG BL40 modelini göndericeklerini not düşmüşler.Henuz elıme ulaşmadı.Bir üst model sayabiliriz sanırım.Bu cihazda sclass işletim sistemi kullanıyor.Acaba kullanmasamda satsam mı diye kara kara düşünür oldum:( Aynı sorunları yaşatıcak hissi hayli kuvvetli nedense.Telefonla ilgili yorumlarda GD 900 gibi çok güzel ama :) Neyse bakalım bi gelsinde kararımı o zaman netleştiricem sanırım :/
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kadirdaglar 8 yıl
Multi-Touch: Ekran üzerinde çift teması algılama
Ters çevirerek sessize alma, reddetme veya alarm kapatma

bu özelliği bilen varmı
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