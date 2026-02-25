Giriş
    Trump’tan teknoloji şirketlerine “kendi enerjinizi üretin” talimatı

    ABD Başkanı Trump, büyük teknoloji şirketlerine veri merkezleri için kendi enerji santrallerini kurma talimatı verdi. Trump, ABD şebekesinin eskimiş olduğuna dikkat çekti.

    Trump’tan teknoloji devlerine “kendi enerjinizi üretin” talimatı Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün yaptığı konuşma sırasında büyük teknoloji şirketlerine veri merkezleri için kendi enerji santrallerini kurmaları gerektiğini bildirdi. Trump, bu adımın tüketicileri artan elektrik faturalarına karşı korumayı hedeflediğini vurguladı.

    Trump, özellikle enerji tüketimi yüksek veri merkezleri nedeniyle ülke genelinde elektrik fiyatlarının yükseldiğini ve yerel halkın bu projelere karşı tepkilerinin arttığını belirtti. Trump, “Bu akşam, yeni tarife ödeyenleri koruma taahhüdünü müzakere ettiğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Büyük teknoloji şirketlerine, kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olduklarını söylüyoruz ifadelerini kullandı.

    Trump, mevcut elektrik şebekesinin yoğun veri merkezi taleplerini karşılamakta yetersiz olduğunu vurguladı ve şirketlere kendi santrallerini kurmaları konusunda çağrıda bulundu. Başkan, Eski bir şebekemiz var. Bu şebeke, ihtiyaç duyulan elektrik miktarını asla karşılayamaz. Bu yüzden onlara kendi santrallerini kurabilirler diyorum. Kendi elektriklerini üretecekler” dedi.

    Bununla birlikte, Trump konuşmada hangi şirketlerin bu girişime dahil olacağını veya planın nasıl uygulanıp denetleneceğini detaylandırmadı. Beyaz Saray’ın, Mart ayı başında şirketlerle bir araya gelerek bu girişimi resmiyete dökmesi bekleniyor.

    Silikon Vadisi’nde “gölge şebeke” adımı

    Trump’tan teknoloji devlerine “kendi enerjinizi üretin” talimatı Tam Boyutta Gör
    Trump, şirketlerin kendi elektriğini üretmesi çağrısında bulunsa da zaten Silikon Vadisi’nde bu yönde atılan adımlar bulunuyor. Hatta veri merkezlerini şebekeden tamamen bağımsız hale getirerek “gölge elektrik şebekesi” oluşturulmak isteniyor.
    Trump’tan teknoloji devlerine “kendi enerjinizi üretin” talimatı Tam Boyutta Gör
    Örneğin, GW Ranch Projesi, Teksas’ın 8.000 dönümlük rüzgarlı arazisine kurulan ve devasa depolama alanlarıyla donatılmış veri merkezleri aracılığıyla Chicago’nun tüm elektrik tüketiminden fazla enerji harcayacak.

    Bu tür off-grid projeler, Teksas, New Mexico, Pensilvanya, Wyoming, Utah, Ohio ve Tennessee başta olmak üzere birçok eyalette planlanıyor. Sadece onaylanmış projeler, New York City’nin yıllık enerji ihtiyacını birkaç kez karşılayacak kapasitede. Bazı eyaletler, off-grid veri merkezlerini teşvik etmek için enerji santrali kurulumunu kolaylaştıran yasalar çıkardı. Ancak raporlara göre şirketlerin büyük bir kesimi yenilenebilir veya diğer temiz enerji türleri yerine genellikle gaz santrallerine yöneliyor. Bu da emisyon endişelerini tırmandırıyor.

