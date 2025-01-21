ABD, “ulusal enerji acil durumu” ilan etti

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Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, yeniden Beyaz Saray’a adım attığı ilk gün, enerji sektörüne dair köklü değişiklikler öngören bir dizi kararname imzalayarak “ulusal enerji acil durumu” ilan etti. Trump, çevresel düzenlemeleri geri almayı ve fosil yakıt yatırımlarını artırmayı hedefleyen bu hamleyle, Biden döneminde hayata geçirilen iklim odaklı politikaları büyük ölçüde tersine çevireceğini açıkladı.

ABD’de Trump liderliğinde enerji alarmı

Trump yemin töreninde yaptığı konuşmada ABD'nin “stratejik rezervlerimizi yeniden, en tepeye kadar dolduracağını ve Amerikan enerjisini tüm dünyaya ihraç edeceğini” söyledi. Trump, göreve başlama konuşmasında, henüz uygulamaya konulmamış çevre politikalarına da değindi. Yeni Başkan, ayrıca “elektrikli araç zorunluluğunu tersine çevirerek ABD’nin petrol endüstrisini kurtaracağını” dile getirdi.

Trump’ın imzaladığı kararname, federal kurumlara yerel enerji üretim ve taşımacılığı hızlandıracak adımları atma talimatı veriyor. Yemin töreninde yaptığı konuşmada “Amerika bir kez daha üretim ülkesi olacak ve başka hiçbir üretim ülkesinin sahip olamayacağı bir şeye sahibiz: Dünya üzerindeki herhangi bir ülkenin sahip olduğu en büyük petrol ve doğalgaz miktarı. Ve biz bunu kullanacağız.” diyen Trump, “Enflasyon krizine aşırı harcamalar ve artan enerji fiyatları neden oldu. İşte bu nedenle bugün ayrıca ulusal enerji acil durumu ilan edeceğim. Sondaj yapacağız, bebeğim, sondaj.” ifadelerini kullandı. Biden yönetiminde geçtiğimiz yıl ABD, petrol üretiminde rekor kırmıştı.

Tam Boyutta Gör Trump, ulusal enerji acil durumu ilan ederek aynı zamanda 2015 Paris İklim Anlaşması’ndan ABD’yi çekti. Ayrıca Alaska’da petrol ve gaz üretimini teşvik eden, elektrikli araç kullanım hedeflerini kaldıran, açık deniz rüzgar enerjisi projelerini durduran ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat izinlerindeki dondurmayı kaldıran bir dizi başkanlık kararnamesi imzaladı. Trump, alınan kararların enerji fiyatlarını düşürmek ve ABD’nin ulusal güvenliğini artırmak için gerekli olduğunu savundu.

Trump’ın imzaladığı kararlar, Biden yönetiminin çevre dostu politikalarını büyük ölçüde tersine çeviriyor. Biden, elektrikli araç kullanımını artırmak için tüketicilere teşvikler sunmuş, otomobil üreticileri için daha sıkı egzoz emisyon standartları getirmişti. Ayrıca rüzgar ve güneş enerjisi gibi temiz enerji teknolojilerine yönelik vergi indirimleriyle yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemişti.

Trump’ın enerji acil durumu ilanı, artan elektrik talebine yanıt olarak yeni enerji santralleri inşasını hızlandırmayı ve enerji iletim projelerinin izin süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre, yapay zeka ve veri merkezlerinin elektrik tüketimi önümüzdeki üç yıl içinde üç katına çıkabilir ve ülkenin toplam elektrik tüketiminin %12’sini oluşturabilir.

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