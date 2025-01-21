ABD, “ulusal enerji acil durumu” ilan etti

ABD’de Trump liderliğinde enerji alarmı
Trump yemin töreninde yaptığı konuşmada ABD'nin “stratejik rezervlerimizi yeniden, en tepeye kadar dolduracağını ve Amerikan enerjisini tüm dünyaya ihraç edeceğini” söyledi. Trump, göreve başlama konuşmasında, henüz uygulamaya konulmamış çevre politikalarına da değindi. Yeni Başkan, ayrıca “elektrikli araç zorunluluğunu tersine çevirerek ABD’nin petrol endüstrisini kurtaracağını” dile getirdi.
Trump’ın imzaladığı kararname, federal kurumlara yerel enerji üretim ve taşımacılığı hızlandıracak adımları atma talimatı veriyor. Yemin töreninde yaptığı konuşmada “Amerika bir kez daha üretim ülkesi olacak ve başka hiçbir üretim ülkesinin sahip olamayacağı bir şeye sahibiz: Dünya üzerindeki herhangi bir ülkenin sahip olduğu en büyük petrol ve doğalgaz miktarı. Ve biz bunu kullanacağız.” diyen Trump, “Enflasyon krizine aşırı harcamalar ve artan enerji fiyatları neden oldu. İşte bu nedenle bugün ayrıca ulusal enerji acil durumu ilan edeceğim. Sondaj yapacağız, bebeğim, sondaj.” ifadelerini kullandı. Biden yönetiminde geçtiğimiz yıl ABD, petrol üretiminde rekor kırmıştı.
Trump’ın imzaladığı kararlar, Biden yönetiminin çevre dostu politikalarını büyük ölçüde tersine çeviriyor. Biden, elektrikli araç kullanımını artırmak için tüketicilere teşvikler sunmuş, otomobil üreticileri için daha sıkı egzoz emisyon standartları getirmişti. Ayrıca rüzgar ve güneş enerjisi gibi temiz enerji teknolojilerine yönelik vergi indirimleriyle yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemişti.
Trump’ın enerji acil durumu ilanı, artan elektrik talebine yanıt olarak yeni enerji santralleri inşasını hızlandırmayı ve enerji iletim projelerinin izin süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre, yapay zeka ve veri merkezlerinin elektrik tüketimi önümüzdeki üç yıl içinde üç katına çıkabilir ve ülkenin toplam elektrik tüketiminin %12’sini oluşturabilir.Kaynakça https://www.reuters.com/world/us/trump-will-declare-national-energy-emergency-incoming-administration-official-2025-01-20/ https://www.cbsnews.com/news/trump-executive-orders-day-one-national-energy-emergency-alaska-electric-vehicle/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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