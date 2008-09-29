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TSMC 28nm ile birlikte High-K/Metal Kapı teknolojisine geçiş yapabilir

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TSMC 28nm ile birlikte High-K/Metal Kapı teknolojisine geçiş yapabilir
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ATi ve Nvidia'nın grafik işlemcileri için hacimli üretim yapan ayrıca gelecek yıl içerisinde AMD ve VIA'nın işlemcilerini üretebileceği de iddia edilen yarıiletken sektörünün en büyük üreticilerinden TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.) firmasının yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş konusunda takip edeceği yol haritası da netleşiyor.

Bilindiği üzere Intel önümüzdeki yılın sonuna doğru 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni işlemcilerini kullanıma sunmaya başlayacak. IBM de yaptığı açıklama ile 22nm üretim teknolojisiyle SRAM üretimini gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Şimdi gözler geçtiğimiz dönemin segmentinde ciddi büyüme hızı ve yüksek gelire ulaşan isimlerinden TSMC'de.

Yeni haberlere göre Intel'in 45nm Penryn modellerinde kullanmaya başladığı, IBM ve Samsung'un da 32nm sürecine geçiş ile birlikte üretimde gündeme alacağı high-k/metal kapı teknolojisi için TSMC'nin yol haritasında güncelleme yaptığı belirtiliyor. Zira sene daha önceki açıklamalarında 32nm ile birlikte ilgili teknolojiyi kullanacağı açıklanan firma 32nm yerine 28nm ile birlikte high-k/metal kapı teknolojisi geçiş yapacak.

40nm üretim teknolojisinin devamı olarak özellikle maliyetleri düşürme adımı olarak 32nm üretim teknolojisine geçiş yapacak olan firma, üretim sürecindeki radikal değişikliği ise 28nm ile birlikte yapmayı planlıyor. Firma 28nm ile birlikte kullanıcılarına biri SiON diğeri ise high-k/metal kapı olmak üzere iki opsiyon sunacak.

Ayrıca firma high-k/metal kapı teknolojisi için düşük güç ve yüksek performans olmak üzere müşterilerine iki farklı alternatif sunacak gibi görünüyor. Bu arada TSMC'nin 40nm üretim teknolojisine önümüzdeki yılın ilk aylarında ATi ve Nvidia'nın yeni gpu'ları ile birlikte geçiş yapabileceğini de belirtelim.


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WinteR 11 yıl
Gitgide büyüyorlar...
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Knisath 11 yıl
Arka planda pek gözükmeyen devlerden biri
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