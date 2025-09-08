Qualcomm, Intel’i dışladı: TSMC ve Samsung ile devam

Qualcomm’un Snapdragon X serisi işlemcileri halihazırda TSMC’nin N4 üretim süreci ile üretiliyor. Bu yeni nesil Arm tabanlı işlemciler, enerji verimliliği ve performans açısından yalnızca Intel donanımlarıyla yarışmakla kalmıyor, bazı testlerde onları geride bırakıyor.
İlginç bir şekilde Intel’in kendi Nova Lake işlemcilerinde, hem TSMC’nin N2 süreci hem de kendi 18A teknolojisinin birlikte kullanılması planlanıyor.
Bu gelişmelerin yanı sıra Qualcomm, akıllı telefon pazarının ötesinde de büyüme hamleleri yapıyor. Şirket, otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlarını hızlandırarak BMW’nin yeni iX3 SUV modeli için otonom sürüş teknolojisi paketi tanıttı. Qualcomm’un hedefi, 2029 yılına kadar otomotiv ve bağlantılı cihazlardan yıllık 22 milyar dolar gelir elde etmek.
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?