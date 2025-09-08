Qualcomm, Intel’i dışladı: TSMC ve Samsung ile devam

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Qualcomm, çip üretiminde TSMC ve Samsung’a olan bağlılığını sürdüreceğini açıkladı. Şirketin CEO’su Cristiano Amon, Intel’in mevcut üretim teknolojilerinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu belirterek, “Intel bugün için bir seçenek değil” ifadesini kullandı. Amon, Intel'in üretim kapasitesi iyileşirse onu tedarikçi olarak değerlendirmeye ilgi duyduğunu belirterek “Intel'in bir seçenek olmasını isteriz” dedi.

Intel şimdilik bir seçenek değil

Qualcomm’un Snapdragon X serisi işlemcileri halihazırda TSMC’nin N4 üretim süreci ile üretiliyor. Bu yeni nesil Arm tabanlı işlemciler, enerji verimliliği ve performans açısından yalnızca Intel donanımlarıyla yarışmakla kalmıyor, bazı testlerde onları geride bırakıyor.

Tam Boyutta Gör Intel ise son dönemde çıkış yolunu dış müşterilere çip üretme iş modelinde arıyor. Şirket, Qualcomm gibi büyük müşterileri kendi üretim tesislerine çekerek yeni nesil üretim teknolojilerini ticarileştirmeyi hedefliyor. Ancak, Qualcomm’un temkinli yaklaşımı bu stratejinin önünde büyük bir engel oluşturuyor. Intel’in geleceği, özellikle 18A ve 14A süreçlerinin başarısına bağlı. Buna rağmen, şirket geçtiğimiz aylarda 14A teknolojisinin geliştirilmesinin durdurulabileceğini açıklamıştı. Ayrıca 18A süreci de henüz yeterli hale gelmiş değil.

AMD, ARM’ın x86’ya göre hiçbir avantajı olmadığını söylüyor 4 sa. önce eklendi

İlginç bir şekilde Intel’in kendi Nova Lake işlemcilerinde, hem TSMC’nin N2 süreci hem de kendi 18A teknolojisinin birlikte kullanılması planlanıyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra Qualcomm, akıllı telefon pazarının ötesinde de büyüme hamleleri yapıyor. Şirket, otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlarını hızlandırarak BMW’nin yeni iX3 SUV modeli için otonom sürüş teknolojisi paketi tanıttı. Qualcomm’un hedefi, 2029 yılına kadar otomotiv ve bağlantılı cihazlardan yıllık 22 milyar dolar gelir elde etmek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Qualcomm, Intel’i dışladı: TSMC ve Samsung ile devam

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: