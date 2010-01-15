TSMC kadrosuna 3000 yeni mühendis katıyor

Tam Boyutta Gör

40nm üretim teknolojisindeki verimlilik problemleriyle bir süredir gündemde olan TSMC, üretim kapasitesini arttırmak ve yükselen GlobalFoundries tehdidine karşı pazardaki etkin pozisyonunu korumak amacıyla kadrosuna 3000'den fazla yeni çalışan ekliyor. Açıklanan bilgilere göre 23.000 kişilik küresel iş gücünün %13'üne denk gelen yeni katılımcıların çok büyük bir kısmı mühendislerden oluşacak.

Çalışan kadrosunu büyütmeyi planlayan TSMC, fabrikalarını yeni nesil üretim araçlarıyla donatmayı da sürdürüyor. Bu amaçla 1 milyar dolardan fazla satın alma gerçekleştiren Tayvanlı döküm firması, yeni nesil teknolojilere geçiş sürecini hızlandırmayı ve müşteri portföyünü korumayı hedefliyor. Bilindiği gibi TSMC aralarında ATi ve Nvidia'nın da bulunduğu 200 civarında firma için hacimli yonga üretimi gerçekleştiriyor.