Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TSMC kadrosuna 3000 yeni mühendis katıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,9b
1
11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

TSMC kadrosuna 3000 yeni mühendis katıyor
Tam Boyutta Gör

40nm üretim teknolojisindeki verimlilik problemleriyle bir süredir gündemde olan TSMC, üretim kapasitesini arttırmak ve yükselen GlobalFoundries tehdidine karşı pazardaki etkin pozisyonunu korumak amacıyla kadrosuna 3000'den fazla yeni çalışan ekliyor. Açıklanan bilgilere göre 23.000 kişilik küresel iş gücünün %13'üne denk gelen yeni katılımcıların çok büyük bir kısmı mühendislerden oluşacak.

Çalışan kadrosunu büyütmeyi planlayan TSMC, fabrikalarını yeni nesil üretim araçlarıyla donatmayı da sürdürüyor. Bu amaçla 1 milyar dolardan fazla satın alma gerçekleştiren Tayvanlı döküm firması, yeni nesil teknolojilere geçiş sürecini hızlandırmayı ve müşteri portföyünü korumayı hedefliyor. Bilindiği gibi TSMC aralarında ATi ve Nvidia'nın da bulunduğu 200 civarında firma için hacimli yonga üretimi gerçekleştiriyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
justbejust 9 yıl
verimli olurlar inşallah.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
daha iyilerini yapsınlar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
Bu yeni işe alımlar umarım yeni teknolojilere geçişte aradaki süreyi kapatır.. Tabi bazıları forumda teknolojinin hızlı ilerlemesinden rahatsızlık duyoyor ama bilmiyorki bu sayede hala fx5200leri kullanmıyoruz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arsoy 9 yıl
Hayatta en zor şey kaliteli adam bulmaktır: TSMC'ye kolay gelsin, :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dellino 9 yıl
Yonga piyasasındaki talep mevcut firmaları bile zora sokacak duruma getirebilir.
Piyasada içerisine elektronik devre girmeyen ürün kalmadı desek olur. Bu talebi karşılamak mevcut yapı ile çok güç
İlerleyen günlerde yonga üretimi için, yeni fabrikalar ve yeni üreticiler görebiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
@CoolnQuiet elbet alırken armut seçer gibi almıyorlardır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
resler 9 yıl
TSMC daha öncede kriz nedeniyle işten çıkardığı elemanlarını bir süre sonra tekrar geri çağırmıştı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 9 yıl
3.5
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoolnQuiet 9 yıl
VLSI dersi alanlardır büyük ihtimal. Bu kadar adamı bir anda almakta biraz sakat. Aradaki çürük yumurtaları farketmeleri daha da zorlaşır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bethrezen 9 yıl
Acaba ne tarz muhendisler aliyorlar? Universitede yonga tasarimi veya buna benzer muhendislik bolumune rastlamadim.

Elektronik muhendisligi diyecegim ama oda cok basite kacar gibime geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KanKoKan 9 yıl
Aylardır intelden, amd den yahut bunlar gibi birçok firmadan işçi çıkarma haberleri geliyordu, tekrar eleman alımlarının başlamsı iyi olmuş, darısı bizim memleketin başına.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8858 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tsmc, mühendis
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Gelid GC2 ve GC-Extreme Termal Pasta 9 yıl Bitdefender ile Bilgi Güvenliği üzerine söyleşi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim