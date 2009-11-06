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TSMC'deki verimlilik problemleri AMD'nin üretim planlarını olumsuz etkiliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TSMC'deki verimlilik problemleri AMD'nin üretim planlarını olumsuz etkiliyor
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ATi ve Nvidia başta olmak üzere 200'e yakın yarıiletken firması için hacimli yonga üretimi gerçekleştiren Tayvan merkezli TSMC firmasının yaşadığı verimlilik problemleri üreticilerin tüm planlarını alt üst etmiş durumda. 40nm üretim teknolojisi için yılın ilk yarısında yaşadığı verimlilik problemlerinden ötürü AMD'nin Radeon HD 4770 için belirlediği pazar hedeflerine darbe indirdiği düşünülen TSMC, yoğun bir çalışma sonucunda yaz aylarında verimlilik problemlerini aşarak üretim verimliliğini %60'ın üzerine çıkardığını açıklamış ancak firma geçtiğimiz günlerde yeni bir verimlilik problemiyle tekrar gündeme gelmişti.

Gelen yeni bilgilere göre TSMC'deki verimlilik problemlerine bağlı olarak yaşanan GPU kıtlığından ötürü bilgisayar üreticileri ATi tabanlı sistemlerin satışını birkaç aylık erteleme ile önümüzdeki yılın ilk çeyreğine kaydırıyorlar. 40nm üretim teknolojisindeki verimlilik problemleri AMD'nin ATi Radeon HD 4000 serisi satışlarına da olumsuz yansıyor zira 40nm'ye geçiş ile birlikte firmanın 55nm GPU'lar için daha muhafazakar bir tutum belirlediği kısaca ağırlığı 40nm çözümlere vermeye başladığı dolayısıyla ATi Radeon HD 4000 serisi için de kıtlık durumu yaşandığı bildiriliyor.

40nm üretim teknolojisindeki verimlilik problemlerinden ötürü AMD'nin DirectX 11 destekli ATi Mobility Radeon HD 5000 serisi (kod adı Manhattan) serisi GPU'ların hacimli satışında ertelemeye gittiği ve orjinal planın aksine yıl sonu yerine önümüzdeki yılın ilk çeyreğine kaydırdığı belirtiliyor. Bu arada AMD ile birlikte Nvidia'nın da TSMC'deki problemlerden etkilendiği gelen haberler arasında yer alıyor.


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OverClocK1ng 10 yıl
Yapıyor canım yapmaz olur mu. Şu anda 28nm nin testleri sürüyor TSMC de.
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KANUNI61 10 yıl
Global foundries cok hızlı gecmeleri lazım bu TSMC kendini aşan işlere kalkdı
kapasitesini cokdan aştı yatırım yapmmazsan böyle olur Global foundries bitin ce TSMC rahatlar 200 se müşterisi varsa 50 ye düşer heralde
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sadtneverdie 10 yıl
KANUNI61

Global foundries cok hızlı gecmeleri lazım bu TSMC kendini aşan işlere kalkdı
kapasitesini cokdan aştı yatırım yapmmazsan böyle olur Global foundries bitin ce TSMC rahatlar 200 se müşterisi varsa 50 ye düşer heralde


kaç senelık fırma tökezliyor daha kurulmamış şirket mi 150 musterısını çalacak ? komık olma ayrıca adamlar yatırım yapmasa nanometrık kuculmelerı ruyamızda goruruz. yatırım yapmayan sırket nasıl 200 fırmaya uretım yapsın ayrıca yatırım yapmadıgını nerden bılıyorsun?
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sadtneverdie 10 yıl
bırak onuda amd düşünsün :)
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stradosphere 10 yıl
Turkforce un da dediği gibi zaten hemen hemen her firma için üretim yapıyorsa ATI ile NVIDIA diyelim değiştirdi.Bu Nvidia ve Ati nin ne kadar işine gelir gelmez orasını bilemem;fakat bu adamların burayı seçmesinin nedeni çok fazla alternatiflerinin olmayışı olabilir mi ? Zira adamlar yanda nehir akarken,göletten su içmek istemezler.
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Turkforce 10 yıl
Okuduğunuzu anlama konusunda sıkıntınız var galiba.
"200'e yakın yarıiletken firması için hacimli yonga üretimi gerçekleştiren"
Neredeyse dünyadaki tüm üreticiler için üretim yapan bir firmayı dandik olarak nitelemeniz çok ilginç. Üretim bu kadar kolay olsaydı şu anda 5$'a CPU, 30-40$'a cep telefonu alıyor olurduk.
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MÜŞAVİR 10 yıl

Turkforce

Okuduğunuzu anlama konusunda sıkıntınız var galiba.

"200'e yakın yarıiletken firması için hacimli yonga üretimi gerçekleştiren"



Neredeyse dünyadaki tüm üreticiler için üretim yapan bir firmayı dandik olarak nitelemeniz çok ilginç. Üretim bu kadar kolay olsaydı şu anda 5$'a CPU, 30-40$'a cep telefonu alıyor olurduk.


Herhangi bir sıkıntım yok merak etmeyin, içiniz serin olsun. Ben işini iyi yapamadığını ve bir alternatifi olması gerektiğini söylüyorum.
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MÜŞAVİR 10 yıl
TSMC de TSMC ymiş yani. Yokmu şu dandik firmanın bir alternatifi. Sürekli verimlilik problemleriyle gündemdeler.
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erman_hoca333 10 yıl

MÜŞAVİR

TSMC de TSMC ymiş yani. Yokmu şu dandik firmanın bir alternatifi. Sürekli verimlilik problemleriyle gündemdeler.

kesinlikle haklısın.mutlaka bi alternatif firma olması lazım.yoksa ilerde çok daha büyük sorunlarlada karşılaşabilir hem ATI hem de NVIDIA
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DISTURBED 10 yıl
bi an önce global foundries ile gpu üretimine başlaması lazım.
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iscanthere 10 yıl

The Wanted

bi an önce global foundries ile gpu üretimine başlaması lazım.


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