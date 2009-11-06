TSMC'deki verimlilik problemleri AMD'nin üretim planlarını olumsuz etkiliyor

Tam Boyutta Gör

ATi ve Nvidia başta olmak üzere 200'e yakın yarıiletken firması için hacimli yonga üretimi gerçekleştiren Tayvan merkezli TSMC firmasının yaşadığı verimlilik problemleri üreticilerin tüm planlarını alt üst etmiş durumda. 40nm üretim teknolojisi için yılın ilk yarısında yaşadığı verimlilik problemlerinden ötürü AMD'nin Radeon HD 4770 için belirlediği pazar hedeflerine darbe indirdiği düşünülen TSMC, yoğun bir çalışma sonucunda yaz aylarında verimlilik problemlerini aşarak üretim verimliliğini %60'ın üzerine çıkardığını açıklamış ancak firma geçtiğimiz günlerde yeni bir verimlilik problemiyle tekrar gündeme gelmişti.

Gelen yeni bilgilere göre TSMC'deki verimlilik problemlerine bağlı olarak yaşanan GPU kıtlığından ötürü bilgisayar üreticileri ATi tabanlı sistemlerin satışını birkaç aylık erteleme ile önümüzdeki yılın ilk çeyreğine kaydırıyorlar. 40nm üretim teknolojisindeki verimlilik problemleri AMD'nin ATi Radeon HD 4000 serisi satışlarına da olumsuz yansıyor zira 40nm'ye geçiş ile birlikte firmanın 55nm GPU'lar için daha muhafazakar bir tutum belirlediği kısaca ağırlığı 40nm çözümlere vermeye başladığı dolayısıyla ATi Radeon HD 4000 serisi için de kıtlık durumu yaşandığı bildiriliyor.

40nm üretim teknolojisindeki verimlilik problemlerinden ötürü AMD'nin DirectX 11 destekli ATi Mobility Radeon HD 5000 serisi (kod adı Manhattan) serisi GPU'ların hacimli satışında ertelemeye gittiği ve orjinal planın aksine yıl sonu yerine önümüzdeki yılın ilk çeyreğine kaydırdığı belirtiliyor. Bu arada AMD ile birlikte Nvidia'nın da TSMC'deki problemlerden etkilendiği gelen haberler arasında yer alıyor.