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    TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için tarih verdi

    TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, aşı çalışmalarından ikisinde kritik aşamaya geldiklerini kaydederek, ilk aşıyı 2021'in ilk aylarında kullanılabilir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.
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    Barış Cankı
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    TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için tarih verdi
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    TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Gebze’deki TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nde Kovid-19 Türkiye Platformunun aşı ve ilaç çalışmalarında gelinen son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Aşının 2021'in ilk aylarında kullanılabilir olması hedefleniyor

    Mart ayında başlayan aşı çalışmalarından ikisinde önemli bir kritik aşamaya gelindiğini vurgulayan Mandal, “Bunlardan birisi için klinik aşamaya başlamak için başvurusunu yaptık. İnşallah ekim aylarında bu süreci tamamlayacağız. Belli bir miktar üretmemiz lazım aşıdan. İnsanlar üzerinde deneylerine başlayacağız. Gelecek yıl içerisinde erken aylarda bunun kullanılabilir hale gelmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Bilim insanlarının bunu yapabilecek yetkinlikte ve istikrarda olduğunu da söylemek istiyorum.” şeklinde konuştu.

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    Mandal, hem aşıda hem ilaçta Türkiye olarak dünyadaki var olan teknolojilerin aynısına sahip olduklarının altını çizerek, "Aynı zamanda dünyanın kullanmadığı özgün bir aşı üzerinde çalışıyoruz. Yine ilaçta da orijinal molekülden başlayarak dünyadaki ilk ilaçlardan birisini geliştiriyoruz. Bunlar bize neyi gösteriyor? Türkiye ilaç ve aşı geliştirme konusunda örnek, takip eden değil, takip edilen bir ülke olacak, aşı ve ilacı kullanan değil, kullandıran üreten bir ülke olacak." ifadelerini kullandı.

    Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin de platform olarak 8'i aşı, 10'u da tedavi amaçlı ilaç olmak üzere 18 proje üzerinde çalıştıklarını söyledi. İlaç projelerinde ilk 2 ürünlerinin çıktığını ve birinin de ruhsatlandığını belirten Tekin, 8 aşıdan 2’si için şu anda ilk hayvan deneyi aşamalarını bitirdiklerini ifade etti. Tekin, “Başvurularımızı yaptık ve biri için Bakanlıktan çıkacak onaylar akabinde üretime geçeceğiz. Bunlar özel şartlar altında üretilecek. Aşı prototipimiz; daha sonra da faz çalışmalarında uygulanacak tasarımlarımızı hazırladık, Bakanlığa sunduk.” dedi.

    Ayrıca Bkz. "Putin, Rusya'nın dünyanın ilk koronavirüs aşısını tescillediğini duyurdu"

    "En önemli sıkıntı birçok malzemede yurt dışına bağımlı olmak"

    Aşı ve ilaç geliştirirken birçok malzemede yurt dışına bağımlı olmamızın en önemli sıkıntı olduğunu dile getiren Tekin, “Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Pandemide herkes evdeyken biz burada çalıştık, diğer hocalarımız kendi laboratuvarlarından çalıştılar. Biz ve birkaç laboratuvar şu anda canlı virüsle bizzat çalışıyor. Dolayısıyla her türlü riski göze aldık. İnşallah 2021 yılının başları, bahar ayları diyelim inşallah biz bunu çıkarırız. Tedbirli konuşmakta fayda var. Her şey yolunda giderse belki çok daha evvel 2020'nin sonuna da bu işler yetişebilir. Tamamen şartlara bağlı hareket ediyoruz. İlk aşı için insan deneyleri en geç ekimde başlar diye planladık. İkincisi bunun akabinde başlayabilir.” şeklinde konuştu.

    Tekin, 8 aşıda 8 farklı teknoloji kullandıklarını dile getirerek, "Hepsi dünyayla yarışır ölçüde. Aynısı ya da benzer teknoloji onlarda da var. Hiç kimsenin düşünmediklerini düşündüğümüz modellerimiz ve uygulamalarımız var. Türkiye'de patentlenmiş, Türkiye'de geliştirilmiş olan moleküllerle yaptığımız aşı çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.



    https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/tubitak-koronavirus-asi-calismalarinda-onemli-asamaya-gelindi/1938390 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    e1ektronick 1 hf. en beğenilen
    hikaye.com üzerinden bir hikaye okusam daha iyi gelirdi ((:

    Rusya'dan bu konuda bir atak var biz geri kalmayalım, şu ülke bunu yaptı biz de bir haber çıkaralım zihniyeti mevcut. İnsanlık için bir faydalı bir çalışma göremezsiniz, bundan sonra da görülmeyecek bu topraklarda.

    Yemin ederim boş, zerre değer görüp değer vermiyorum bu tip haberlere.
    hikaye.com üzerinden bir hikaye okusam daha iyi gelirdi ((: Rusya'dan bu konuda bir atak var biz geri kalmayalım, şu ülke bunu yaptı biz de bir haber çık...
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    1 Yanıt Yanıtla +36
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    UnstabIe 1 hf. (düzenlendi)
    türkiye hiçbir şey başaramaz. malzemesi dışardan dahi olsa aşı bulursak kendimi çizdirecem.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf.
    Gaz alma haberi Vol.165135132
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    vonderplanitz 1 gün
    haberdeki "Biz ve birkaç laboratuvar şu anda canlı virüsle bizzat çalışıyor. " tümcesiyle ilgili olarak:



    ﻿Kendine ait bir nükleit, mitokondri ve boşaltım sistemi olmayan virüs nasıl canlı oluyor ?



    bırakın tıp ve biyolojiyi, mantık olarak dahi bir komedi :)
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    serdaryıldırım1 1 hf.
    artık bulsalar da bu haberler de bitse . Bıktık bu bulduk , tarihler, Haberlerinden
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    ciftkazmali (abuzer yavuz) 1 hf.
    tubitakta hayvanat bahçesi müdürüne ne oldu
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    ulaşcan1 1 hf.
    rusya buldu işte onlardan alın bari siz bulana kadar
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf.
    Bu Tübitak tarafından kabul edilmiş bir proje: forum.donanimhaber.com/...

    Bu da Tübitak tarafından reddedilmiş bir proje: hurriyet.com.tr/...
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 hf.
    Her pozitif habere klavye başından yatarak karalarken haz alan ve annesinden dondurmam bitti anne diye bağıran tipler inşallah çok çalışıp aşıyı bulacaklar.
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    Revrains (Engin Celik) 1 hf.
    Osmanlı torunuyuz diyen var kardeşim osmanlı torunu olmak bu kadar mühim bir işse osmanlı torunu olanlara neden virüs bulaşıyor
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf.
    kısır yapıp yamadığını 5 yıl sonra anlarsınız.
    kısır yapmıyorsa mısır yapar
    o zamanda film izlerken yersiniz
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    okayynn (Okan Ü.) 1 hf.
    arkadaşlar benim mesleğim ilaç , normal şartlarda bir ilacın piyasaya sürülmesi 4-5 sene sürer 4 tane fazdan geçmesi gerekiyor.biz yeni yeni faz 1 i bitirip faz 2 ye anca geçmek üzereyiz.normalde en uzun süren faz 4 olur ama onu fazla uzatmayacaklar gibi , rusyada tahminen öyle yaptı çünkü normalde faz 4 te sağlıklı kişi üstünde ilacın uzun vade de nasıl bir yan etki yaptığı izlenir. bu da seneler demek. ama görülüyor ki direk faz 2 ve 3 de hasta-sağlıklı kişiler üstündeki kısa vadede olacak etkili çözümü yeterli görüyorlar.zaten öyle olmak zorunda yoksa 4-5 sene beklemek gibi bir lüksümüz yok bu salgında.
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    vollkan59 1 hf.
    Ha şöyle , güzel haberler duymak istiyoruz artık.
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