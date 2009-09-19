TÜBİTAK UEKAE ile Röportaj

Tübitak'ın Gebze'deki Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünde, TÜBİTAK ile ilgili merak edilenler üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.
SSH Roportaj icin tesekkurler. Bu tur farkli roportajlarin yapilmasi gercekten cok iyi oluyor.
röportaj tam öğle vakti yapılmış, ezan sesi geliyor uzaktan.
tübitak oldukça geniş bir alana kurulu. acaba içeride mescidi var mıydı keşke bir sorsaydın.
neyse daha çok gönderme yapacaktım ama mesut' a ayıp olacak. o yüzden vazgeçtim..
bilim teknik dergisinden de hiç bahsedilmedi.
videoyu ikinci kez parçalı da olsa izledim ama bir atıfta bulunulmamış.
geçenlerde bu derginin kapak sayfasındaki değişiklik olayını hatırlayanlar bilir.
ileride tübitak' ın pek iyi şekilde hatırlanacağını sanmıyorum. gelecekte, çoğu insandan eleştiri alacaklar.
katılıyorum
Bunlarla ve bu firmaların ürünleri ile ilgili tanıtım videoları bekliyoruz.