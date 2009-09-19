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TÜBİTAK UEKAE ile Röportaj

10 yıl
34,3b
1
Diğer
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Türk Mühendisler tarafından geliştirilen kriptolu cep telefonları, radarlar ve fazlası hepsi bu röportajda

Tübitak'ın Gebze'deki Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünde, TÜBİTAK ile ilgili merak edilenler üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.


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people66 10 yıl
evet İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği Bölümü projeyi yapmış uyduyuda hindistandan fırlatmışlar gazetelerde ufacık bi köşede yer vermişler magazin sayfalarında bu kadar yer kalmış anlaşılan :(
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yekialem 10 yıl
Kuzen çalışıyordu Gebze' deki TÜBİTAK UEKAE.. Beni de götürmüştü bi kere.. Şimdi prof olcak üni de.. Askerlik yapmaya gitti..
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sadtneverdie 10 yıl
hatam yoksa dün ilk Türk yapımı uydu uzaya gönderildi bizim medya ya hiç vermedi yada minicik yazılarla sırf haber yapmadılar denmesin diye haber yaptı.
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people66 10 yıl
röp iyide şu mikrofon yerine yaka mikrofonu taksanız sesi net alırdınız boğuk çıkmış :D
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The souls migration 10 yıl
mesut da iyi forse etmiş doğrusu, adeta röportajı yönlendirmiş gibi.
röportaj tam öğle vakti yapılmış, ezan sesi geliyor uzaktan.
tübitak oldukça geniş bir alana kurulu. acaba içeride mescidi var mıydı keşke bir sorsaydın.
neyse daha çok gönderme yapacaktım ama mesut' a ayıp olacak. o yüzden vazgeçtim..
bilim teknik dergisinden de hiç bahsedilmedi.
videoyu ikinci kez parçalı da olsa izledim ama bir atıfta bulunulmamış.
geçenlerde bu derginin kapak sayfasındaki değişiklik olayını hatırlayanlar bilir.
ileride tübitak' ın pek iyi şekilde hatırlanacağını sanmıyorum. gelecekte, çoğu insandan eleştiri alacaklar.
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ReBRooW 10 yıl
Bilseydim buaraya geldiğinizi sizi karşılardım.. Tam evimin karşısı Tubitak güzel olurdu mesut bey sizinle tanışmak. Kaçırdık fırsatı.
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tavana03 10 yıl
teşekkürler
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stii 10 yıl
Anlatılanlar aslın da yapılan işi açıklamıyor.Ama ulusal güvenlik açısından açıklanmaması tabi ki normal bir şey.
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SSH 10 yıl
Roportaj icin tesekkurler. Bu tur farkli roportajlarin yapilmasi gercekten cok iyi oluyor.
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TELESCOPE 10 yıl

SSH

Roportaj icin tesekkurler. Bu tur farkli roportajlarin yapilmasi gercekten cok iyi oluyor.



katılıyorum
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XenonMan58 10 yıl
tübidak devlet kurumudur her kurumda olduğu gibi çalışanları devletten parasını alıyor yani herkesin de bildiği gibi develetin malı deniz yemeyen keriz hesabı...bu benim şahsi görüşümdür...
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omerege 10 yıl
Ben de bu sabaha karşı görür görmez izledim röportajı, özellikle elektrik-elektronik ve programlama alanlarına merakım olduğu için daha bir dikkatimi çekti. Güzel bir çalışma olmuş, ellerinize sağlık, bu tip röportajların devamını da bekleriz.
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alcon11 10 yıl
Nanotam, Aselsan, Meteksan,Tusaş, Roketsan,Havelsan,gibi pek çok teknoloji geliştirici firmalar var ülkemizde ve bunlar pek bilinmiyor.
Bunlarla ve bu firmaların ürünleri ile ilgili tanıtım videoları bekliyoruz.
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alcon11 10 yıl
Güzel reportaj olmuş.Ekran kartı incelemelerinden gına gelmişti.Bu alanda yapılan çalışmlar ilgi çekici.Teknoloji sadece ekran kartı işlemci veya anakart değildir.Donanım haberde bunun farkına varmış geç'de olmamış.
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