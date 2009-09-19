TÜBİTAK UEKAE ile Röportaj

Türk Mühendisler tarafından geliştirilen kriptolu cep telefonları, radarlar ve fazlası hepsi bu röportajda

Tübitak'ın Gebze'deki Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünde, TÜBİTAK ile ilgili merak edilenler üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.