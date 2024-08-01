TÜİK yeni veriler paylaştı: 59 ilin nüfusunda artış bekleniyor

59 ilin nüfusu artarken 22 ilin nüfusu azalacak
Artışa en büyük katkı İstanbul'dan gelecek, bu ilde nüfus 473 bin 533 kişi artarak 16 milyon 129 bin 457'ye çıkacak. Megakenti, nüfusu 269 bin 804 kişi artması beklenen Antalya izleyecek. Antalya'nın nüfusu 2 milyon 696 bin 249'dan 2 milyon 966 bin 53'e yükselecek.
Bu dönemde Ankara'nın nüfusu 258 bin 523 kişi artacak. Başkent'in nüfusu bu dönemde 5 milyon 803 bin 482'den 6 milyon 62 bin 5'e çıkacak. Ankara'yı, 214 bin 887 kişilik artışla Bursa ve 214 bin 364 ile Kocaeli takip edecek.
Nüfusu en çok azalacak ilin ise Ağrı olması bekleniyor. Bu ilde nüfusun 62 bin 782 kişi azalması öngörülüyor. İlin geçen yıl 511 bin 238 olan nüfusunun 2030'da 448 bin 456'ya gerileyeceği tahmin ediliyor. Erzurum'un nüfusu 36 bin 981, Çorum'un nüfusu 34 bin 146 Gümüşhane'nin nüfusu 32 bin 515 ve Muş'un nüfusu 28 bin 967 kişi azalacak.
Bu dönemde en yüksek nüfus artış oranının, yüzde 15 ile Tekirdağ'da görülmesi bekleniyor. Tekirdağ'ın nüfusu 2023'te 1 milyon 167 bin 59 olarak hesaplanırken 2030'da 1 milyon 341 bin 928'e çıkacak.
Bu ili yüzde 14,3'lük nüfus artışıyla Yalova izlerken ilin nüfusu 304 bin 780'den 348 bin 426'ya yükselecek. Yalova'yı yüzde 12,3 artışla Şırnak'ın, yüzde 10,2 artışla Kocaeli'nin ve yüzde 10 artışla Antalya'nın takip edeceği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.