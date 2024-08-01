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    TÜİK yeni veriler paylaştı: 59 ilin nüfusunda artış bekleniyor

    TÜİK'in nüfus projeksiyonuna göre 2023-2030 yılları arasında Türkiye'nin nüfusunun 2,8 milyon artması öngörülüyor. 59 ilin bu artışa katkıda bulunacağı tahmin ediliyor.
    TÜİK yeni veriler paylaştı: 59 ilin nüfusunda artış bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin geçen yıl nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olurken, 2030'da 88 milyon 188 bin 221'e çıkacağı tahmin ediliyor. TÜİK'in nüfus projeksiyonuna göre, ülkenin nüfusu 2 milyon 815 bin 844 kişi artacak.

    59 ilin nüfusu artarken 22 ilin nüfusu azalacak

    Artışa en büyük katkı İstanbul'dan gelecek, bu ilde nüfus 473 bin 533 kişi artarak 16 milyon 129 bin 457'ye çıkacak. Megakenti, nüfusu 269 bin 804 kişi artması beklenen Antalya izleyecek. Antalya'nın nüfusu 2 milyon 696 bin 249'dan 2 milyon 966 bin 53'e yükselecek.

    Bu dönemde Ankara'nın nüfusu 258 bin 523 kişi artacak. Başkent'in nüfusu bu dönemde 5 milyon 803 bin 482'den 6 milyon 62 bin 5'e çıkacak. Ankara'yı, 214 bin 887 kişilik artışla Bursa ve 214 bin 364 ile Kocaeli takip edecek.

    Nüfusu en çok azalacak ilin ise Ağrı olması bekleniyor. Bu ilde nüfusun 62 bin 782 kişi azalması öngörülüyor. İlin geçen yıl 511 bin 238 olan nüfusunun 2030'da 448 bin 456'ya gerileyeceği tahmin ediliyor. Erzurum'un nüfusu 36 bin 981, Çorum'un nüfusu 34 bin 146 Gümüşhane'nin nüfusu 32 bin 515 ve Muş'un nüfusu 28 bin 967 kişi azalacak.

    Bu dönemde en yüksek nüfus artış oranının, yüzde 15 ile Tekirdağ'da görülmesi bekleniyor. Tekirdağ'ın nüfusu 2023'te 1 milyon 167 bin 59 olarak hesaplanırken 2030'da 1 milyon 341 bin 928'e çıkacak.

    TÜİK yeni veriler paylaştı: 59 ilin nüfusunda artış bekleniyor Tam Boyutta Gör

    Bu ili yüzde 14,3'lük nüfus artışıyla Yalova izlerken ilin nüfusu 304 bin 780'den 348 bin 426'ya yükselecek. Yalova'yı yüzde 12,3 artışla Şırnak'ın, yüzde 10,2 artışla Kocaeli'nin ve yüzde 10 artışla Antalya'nın takip edeceği tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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