Netflix'ten bir ilk: TV kanallarının canlı yayınları da platforma ekleniyor

Netflix, bu hafta Fransa'nın önde gelen medya kuruluşlarından TF1 Group ile anlaştı. Bu anlaşma kapsamında, TF1 Group bünyesinde yer alan TV kanalları Netflix'e eklenecek. Fransa'daki kullanıcılar artık bu kanalları Netflix üzerinden de izleyebilecekler. Böylece Netflix tarihinde ilk kez platformunda TV kanallarına da yer vermiş olacak.
Netflix daha önce ABD'de CBS kanalıyla, İngiltere'de de ITV kanalıyla benzer anlaşmalar imzalamıştı ama o anlaşmalar sadece belli başlı içeriklerin Netflix'te yayınlanmasını öngörüyordu. Netflix için bir ilki temsil eden bu yeni anlaşmada ise Fransa'da yayın yapan kanalların neredeyse beşte biri Netflix üzerinden canlı yayın yapmaya başlayacak.
Netflix'in Fransa'da Yaptığı Bu Anlaşma Globale de Yayılabilir
Netflix'in Fransa'da yaptığı bu anlaşmanın zamanla global pazara da yayılacak bir stratejinin ilk adımı olabileceği düşünülüyor. Yani Netflix ileride farklı ülkelerde de platformuna yerel TV kanallarının canlı yayınlarını ekleyebilir. Hatırlarsanız ülkemizde BluTV'nin benzer bir uygulaması vardı. BluTV'de, içerik kütüphanesindeki film ve dizilerin yanı sıra Türkiye'de yayın yapan başlıca TV kanallarının canlı yayınları da izlenebiliyordu. Görünen o ki şimdi Netflix de benzer bir strateji izleyecek.
Netflix canlı yayınlara gitgide daha fazla yer vermeyi planlıyor. TV kanallarının platforma eklenmesi bunun sadece bir parçası. Bunun yanı sıra canlı spor yayınları ve stand-up gösterileri gibi farklı içerikler de önümüzdeki dönemde Netflix'te önemli bir yer tutacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: