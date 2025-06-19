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    Netflix'ten bir ilk: TV kanallarının canlı yayınları da platforma ekleniyor

    Netflix'in bu hafta Fransa'da imzaladığı anlaşma, platformda önemli bir değişikliğin kapıda olduğunu gösterdi. Netflix tarihinde ilk kez TV kanallarının canlı yayınlarını da platforma ekleyecek.

    Netflix Tam Boyutta Gör
    Netflix orijinal içerik alanına girdiği ilk yıllarda geleneksel TV kanallarına bir alternatif olarak ortaya çıkmış olsa da bugün artık bunun ötesine geçmiş durumda. Netflix'in bugünkü başlıca önceliği TV kanallarının yerini almak değil, izleyicileri mümkün olduğunca platformda tutarak YouTube gibi rakiplerine karşı üstünülük sağlamak. Canlı yayınların buna büyük katkı sağlayacağına inanan şirket, şimdi kendisi adına bir ilke imza atıyor.

    Netflix, bu hafta Fransa'nın önde gelen medya kuruluşlarından TF1 Group ile anlaştı. Bu anlaşma kapsamında, TF1 Group bünyesinde yer alan TV kanalları Netflix'e eklenecek. Fransa'daki kullanıcılar artık bu kanalları Netflix üzerinden de izleyebilecekler. Böylece Netflix tarihinde ilk kez platformunda TV kanallarına da yer vermiş olacak.

    Netflix daha önce ABD'de CBS kanalıyla, İngiltere'de de ITV kanalıyla benzer anlaşmalar imzalamıştı ama o anlaşmalar sadece belli başlı içeriklerin Netflix'te yayınlanmasını öngörüyordu. Netflix için bir ilki temsil eden bu yeni anlaşmada ise Fransa'da yayın yapan kanalların neredeyse beşte biri Netflix üzerinden canlı yayın yapmaya başlayacak.

    Netflix'in Fransa'da Yaptığı Bu Anlaşma Globale de Yayılabilir

    Netflix'in Fransa'da yaptığı bu anlaşmanın zamanla global pazara da yayılacak bir stratejinin ilk adımı olabileceği düşünülüyor. Yani Netflix ileride farklı ülkelerde de platformuna yerel TV kanallarının canlı yayınlarını ekleyebilir. Hatırlarsanız ülkemizde BluTV'nin benzer bir uygulaması vardı. BluTV'de, içerik kütüphanesindeki film ve dizilerin yanı sıra Türkiye'de yayın yapan başlıca TV kanallarının canlı yayınları da izlenebiliyordu. Görünen o ki şimdi Netflix de benzer bir strateji izleyecek.

    Netflix canlı yayınlara gitgide daha fazla yer vermeyi planlıyor. TV kanallarının platforma eklenmesi bunun sadece bir parçası. Bunun yanı sıra canlı spor yayınları ve stand-up gösterileri gibi farklı içerikler de önümüzdeki dönemde Netflix'te önemli bir yer tutacak.

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