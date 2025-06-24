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    20'den fazla oyun Netflix'ten kaldırılıyor: İşte çıkacak oyunlar

    Netflix, oyun kütüphanesi bölümünde küçülmeye gidiyor. Hades, Monument Valley üçlemesi ve toplamda 20'den fazla oyun temmuz ayında platformdan kaldırılıyor. İşte detaylar...

    Netflix, tam 22 oyunu platformdan kaldırıyor: İşte o oyunlar Tam Boyutta Gör
    Netflix, platformun oyun kütüphanesi özelinde güncellemere devam ediyor. Son olarak Temmuz ayında platformdan kaldırılacak yeni oyunlar açıklandı. Hades ve Monument Valley üçlemesi dahil olmak üzere toplamda 20'den fazla oyun, uygulamadan kaldırılıyor. 

    20'den fazla oyun Netflix'ten kaldırılıyor

    Listeden çıkarılacak oyunlar arasında Hades (yalnızca iOS'ta oynanabiliyordu), Katana ZERO, Death's Door, LEGO Legacy: Heroes Unboxed, SpongeBob: Bubble Pop F.U.N. ve TED Tumblewords gibi başarılı yapımlar yer alıyor. Monument Valley 1, 2 ve 3 ise Netflix'in sunduğu en popüler mobil deneyimler arasında. Tüm bu yapımlar, Temmuz ayı içerisinde aşamalı olarak kullanıcılara veda edecek.

    Hades için ise son oynanma tarihi 1 Temmuz olarak belirlenmiş durumda. Death's Door ise 14 Temmuz’a kadar erişilebilir olacak. Her oyunun kaldırılma tarihi farklılık gösterdiğinden, kullanıcıların Netflix mobil uygulaması üzerinden son tarihleri kontrol etmelerinde fayda var. Öte yandan Netflix, sadece oyun tarafında değil, interaktif içerik cephesinde de küçülmeye gidiyor.

    Şirket, geçtiğimiz yıl sonunda 24 interaktif içerikten yalnızca dördünü bıraktı. Emmy ödüllü Bandersnatch dahil pek çok yapım platformdan kaldırıldı. Bandersnatch'in son gösterim tarihi ise 12 Mayıs oldu.

    Kaçıranlar için 2021 yılında oyun tarafına hızlı bir giriş yapan Netflix, abonelik kapsamında sunulan reklamsız ve uygulama içi satın alma içermeyen mobil oyunlarla farklılaşmayı hedefliyordu. Ancak son gelişmeler, geçtiğimiz Ekim ayında kapanan Netflix'in AAA oyun stüdyosu dahil üzere beklentilerin düştüğünü gösteriyor.

    Temmuz ayında Netflix'ten çıkacak oyunlar

    • Battleship
    • Braid, Anniversary Edition
    • Carmen Sandiego
    • CoComelon: Play with JJ
    • Death’s Door
    • Diner Out: Merge Cafe
    • Dumb Ways to Die
    • Ghost Detective
    • Hades (Note: Only available on iOS devices)
    • Katana ZERO
    • LEGO Legacy: Heroes Unboxed
    • Ludo King
    • Monument Valley
    • Monument Valley 2
    • Monument Valley 3
    • Rainbow Six: SMOL
    • Raji: An Ancient Epic
    • SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.
    • TED Tumblewords
    • The Case of the Golden Idol
    • The Rise of the Golden Idol
    • Vineyard Valley
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