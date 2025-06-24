20'den fazla oyun Netflix'ten kaldırılıyor: İşte çıkacak oyunlar

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Tam Boyutta Gör Netflix, platformun oyun kütüphanesi özelinde güncellemere devam ediyor. Son olarak Temmuz ayında platformdan kaldırılacak yeni oyunlar açıklandı. Hades ve Monument Valley üçlemesi dahil olmak üzere toplamda 20'den fazla oyun, uygulamadan kaldırılıyor.

20'den fazla oyun Netflix'ten kaldırılıyor

Listeden çıkarılacak oyunlar arasında Hades (yalnızca iOS'ta oynanabiliyordu), Katana ZERO, Death's Door, LEGO Legacy: Heroes Unboxed, SpongeBob: Bubble Pop F.U.N. ve TED Tumblewords gibi başarılı yapımlar yer alıyor. Monument Valley 1, 2 ve 3 ise Netflix'in sunduğu en popüler mobil deneyimler arasında. Tüm bu yapımlar, Temmuz ayı içerisinde aşamalı olarak kullanıcılara veda edecek.

Hades için ise son oynanma tarihi 1 Temmuz olarak belirlenmiş durumda. Death's Door ise 14 Temmuz’a kadar erişilebilir olacak. Her oyunun kaldırılma tarihi farklılık gösterdiğinden, kullanıcıların Netflix mobil uygulaması üzerinden son tarihleri kontrol etmelerinde fayda var. Öte yandan Netflix, sadece oyun tarafında değil, interaktif içerik cephesinde de küçülmeye gidiyor.

Şirket, geçtiğimiz yıl sonunda 24 interaktif içerikten yalnızca dördünü bıraktı. Emmy ödüllü Bandersnatch dahil pek çok yapım platformdan kaldırıldı. Bandersnatch'in son gösterim tarihi ise 12 Mayıs oldu.

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Kaçıranlar için 2021 yılında oyun tarafına hızlı bir giriş yapan Netflix, abonelik kapsamında sunulan reklamsız ve uygulama içi satın alma içermeyen mobil oyunlarla farklılaşmayı hedefliyordu. Ancak son gelişmeler, geçtiğimiz Ekim ayında kapanan Netflix'in AAA oyun stüdyosu dahil üzere beklentilerin düştüğünü gösteriyor.

Temmuz ayında Netflix'ten çıkacak oyunlar

Battleship

Braid, Anniversary Edition

Carmen Sandiego

CoComelon: Play with JJ

Death’s Door

Diner Out: Merge Cafe

Dumb Ways to Die

Ghost Detective

Hades (Note: Only available on iOS devices)

Katana ZERO

LEGO Legacy: Heroes Unboxed

Ludo King

Monument Valley

Monument Valley 2

Monument Valley 3

Rainbow Six: SMOL

Raji: An Ancient Epic

SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.

TED Tumblewords

The Case of the Golden Idol

The Rise of the Golden Idol

Vineyard Valley

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Netflix, tam 22 oyunu platformdan kaldırıyor: İşte o oyunlar

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