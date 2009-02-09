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Tunçmatik 5'i bi yerde pil şarj makinası

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,4b
1
12
Diğer
enderc
Haber Editörü
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Kendi batarya sistemine sahip olmayan müzikçalar, kamera, fotoğraf makinası, oyuncaklar gibi bir çok cihaz kalem pil olarak tabir ettiğimiz AA veya ince kalem pil dediğimiz AAA ölçülerindeki pillerle çalışıyor. Eğer sizde dijital fotoğraf makinası, MP3 çalar ve benzeri pili değiştirilebilen taşınabilir cihazlar kullanıyorsanız şarjlı piller sizin için de vazgeçilmez elektronik ürünler arasına girmiştir.. Şarj edilebilen pillerin en büyük avantajları arasında tekrar kullanılabiliyor olmalarının yanısıra daha uzun süre çalışma olanağı sunmaları da bulunmaktadır. Bunun yanında normal piller gibi kullanım sonrasında çöpe atılmadıklarından, pillerin oluşturduğu çevre kirliliğini de önemli ölçüde azaltmaktalar. Bu özellikleriyle şarj edilebilen piller, standart tek kullanımlık pillerden kesin çizgilerle ayrılıyorlar.

Tunçmatik 5'i bi yerde pil şarj makinası
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İyi elektrik sloganıyla son dönemde özellikle iç pazarda aktif olarak gördüğümüz Tunçmatik firmasının "5i bi yerde" isimli ürünü şarjlı pil ihtiyacı olan kişilerin yönelik bir ürün. Priz tipi olarak tabir edebileceğimiz yapıdaki cihaz oldukça kompakt bir yapıya sahip. Ön ve arka yüzlerinin her birine 2 Adet AA, 1 veya 2 adet AAA pil alabilen cihaz toplamda 4 adet AA veya 1,2 yada 4 adet AAA pili şarj edebiliyor. AA piller 2li gruplar halinde şarj edilebilinirken AAA pilleri tek başına şarj edebilmeniz mümkün. Ön taraftaki 2 led de bu 2li AA gruplarının şarjda olup olmadığını göstermekte.

Şarj süresi olarak da ürün 2300mAh, 2000mAh,1800mAh Ni-MH AA pilleri yaklaşık olarak 20, 17.5 ve 16 saatde, 800mAh Ni-MH AAA pilleri ise 12.5 saatte şarj edebilmekte. Ürünün kutu içeriğindeki 4 adet AA ve bir adet AAA pillerin kapasiteleri ise 2700mAh ve 900mAh.

KÜNYE
  • Türkiye temsilcisi
    Tunçmatik
  • WEB Sitesi
    www.tuncmatik.com
  • Toplam Puan
    7/10
  • Fiyat/Performans
    6/10
  • Fiyat
    37 TL
ARTILAR
  • Kompakt yapı
  • AA ve AAA pilleri desteklemesi
EKSİLER
  • Aynı yüzde hem AA hemde AAA pil şarj edemiyor
  • Şarj süreleri uzun

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suslu76 10 yıl
o zaman iki takım pil alıp biri kullanılırken diğerini şarj etmek mantılı olabilir mi?
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Mesudum 10 yıl
Tunçmatik bu işi Çin'de yaptırmaya başlamış olabilir ama yine de cihazın üzerinde küçük bir hızlı şarj seçeneğini sunmuş olmasını dilerdim.
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alito 10 yıl
Dostum pili mezara götürmeyecez 500 kullanımda kafi ama hızlı şarj önemli bir noktadır.
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AtiMX4 10 yıl
Arkadaşlar yanılıyorsunuz işte bir pilin uzun şarj ediliyor olması o ürünün kalitesini göstermektedir.Eğer piller kısa zamanda şarj edilirse 1000kullanmlık piller hızlı şarj ile 500kullanımlığa düşüyor.Bu konuda yanılmayın;)
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sertdemiry 10 yıl
Tunçmatik güç konusunda çalışan en iyi firmalardan biridir. Güç kaynakları çok kalitelidir özellikle. Görüşünüşe bakılırsa pil ürünlerine de el atmışlar.
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max975 10 yıl
güzel ürünlere benziyor
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alito 10 yıl
pilin şarj durumunu gösteren dijital göstergeli şarj cihazları bile 20 lira. bu ürün sırf pilleri için alınabilir ama piller kalitelimidir bilemem.
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yxdl11 10 yıl
efcell'in ikilisini 7 tl'ye + 2 pil de hediye ,
tekirdağ'da bir elektronikçiden geçen yıl aldım hem de.
tunçmatik bir marka olsa neyse.
deriz ki isme bu parayı istesin.
aynı tekirdağ'da her pili şarj edeni ise, bugünkü fiyatta 25 tl.
kısacası, bu paraya bu ürün değmez...
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buraoca2 10 yıl
Evet çok fazla şarj süresi. Tek beğendiğim yanı artenis'in de belirttiği gibi türkçe yazması. @ugacomtr; 1 saat bile fazla bence :D GP ile 15 dk.'da 2700'lükleri şarj ediyorum :)
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ugacomtr 10 yıl
bende duracell var 1 saatte 2600lükleri sarz ediyo :)
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