Tunçmatik 5'i bi yerde pil şarj makinası

Kendi batarya sistemine sahip olmayan müzikçalar, kamera, fotoğraf makinası, oyuncaklar gibi bir çok cihaz kalem pil olarak tabir ettiğimiz AA veya ince kalem pil dediğimiz AAA ölçülerindeki pillerle çalışıyor. Eğer sizde dijital fotoğraf makinası, MP3 çalar ve benzeri pili değiştirilebilen taşınabilir cihazlar kullanıyorsanız şarjlı piller sizin için de vazgeçilmez elektronik ürünler arasına girmiştir.. Şarj edilebilen pillerin en büyük avantajları arasında tekrar kullanılabiliyor olmalarının yanısıra daha uzun süre çalışma olanağı sunmaları da bulunmaktadır. Bunun yanında normal piller gibi kullanım sonrasında çöpe atılmadıklarından, pillerin oluşturduğu çevre kirliliğini de önemli ölçüde azaltmaktalar. Bu özellikleriyle şarj edilebilen piller, standart tek kullanımlık pillerden kesin çizgilerle ayrılıyorlar.

Tam Boyutta Gör

İyi elektrik sloganıyla son dönemde özellikle iç pazarda aktif olarak gördüğümüz Tunçmatik firmasının "5i bi yerde" isimli ürünü şarjlı pil ihtiyacı olan kişilerin yönelik bir ürün. Priz tipi olarak tabir edebileceğimiz yapıdaki cihaz oldukça kompakt bir yapıya sahip. Ön ve arka yüzlerinin her birine 2 Adet AA, 1 veya 2 adet AAA pil alabilen cihaz toplamda 4 adet AA veya 1,2 yada 4 adet AAA pili şarj edebiliyor. AA piller 2li gruplar halinde şarj edilebilinirken AAA pilleri tek başına şarj edebilmeniz mümkün. Ön taraftaki 2 led de bu 2li AA gruplarının şarjda olup olmadığını göstermekte.

Şarj süresi olarak da ürün 2300mAh, 2000mAh,1800mAh Ni-MH AA pilleri yaklaşık olarak 20, 17.5 ve 16 saatde, 800mAh Ni-MH AAA pilleri ise 12.5 saatte şarj edebilmekte. Ürünün kutu içeriğindeki 4 adet AA ve bir adet AAA pillerin kapasiteleri ise 2700mAh ve 900mAh.

KÜNYE Türkiye temsilcisi

Tunçmatik

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www.tuncmatik.com Toplam Puan

7/10

7/10 Fiyat/Performans

6/10

6/10 Fiyat

37 TL ARTILAR Kompakt yapı

AA ve AAA pilleri desteklemesi EKSİLER Aynı yüzde hem AA hemde AAA pil şarj edemiyor

Şarj süreleri uzun