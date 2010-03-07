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TuneWear TuneSonic iPod kulaklığı piyasaya çıktı

TuneWear'ın TuneSonic Cyrstal iPod kulaklığı piyasaya çıktı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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TuneWear TuneSonic iPod kulaklığı piyasaya çıktı
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TuneWear TuneSonic Cyrstal kulaklık

iPhone/iPod aksesuarları üreten TuneWear, yine bu cihazlara yönelik Ocak ayında duyurmuş olduğu kulaklığı TuneSonic Cyrstal'ı piyasaya sürdü.

TuneSonic Crystal kanal tipi kulaklığın üzerinde Swarovski kristalinin yer aldığı belirtiliyor. 9 mm çapındaki neodmiyum mıknatıslı dinamik sürücülerinin empedansı 16 Ohm iken frekans tepki aralığı 100 Hz - 20 kHz gibi biraz dar bir aralıkta. Kulaklığın ses hassasiyeti ise 89 dB olarak göze çarpıyor. Y tipi 1,1 metre uzunluğundaki kablosunun üzerinde mikrofon ve kontrol tuşları(oynat/durdur/ileri/geri ve arama cevaplama/sonlandırma komutlarına izin veriyor) yer alıyor. Kablonun ucunda ise mikrofonlu girişe uygun 24 ayar altın kaplama 3,5 mm standart jack girişi bulunuyor. Kulaklığın yanında SS, S, M, L olmak üzere 4 farklı boyutta uç geliyor, bu şekilde size uygun olan boyutunu seçebiliyorsunuz. Gri ve pembe renk seçenekleri bulunan TuneSonic Cyrstal, 50 Dolar'lık fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuldu(Aynı tasarımda farklı sürücüler kullanan siyah, gri ve pembe renk seçenekli mikrofonsuz modelin fiyatı ise 30 Dolar).


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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar ben ileri geri yapabilen kulaklık aparatı arıyorum bu özellikte kulaklık varmı piyasada ses kalitesi çok önemli değil ileri geri alsın yeter ucuz da olabilir alternatif varmı nereden bulunur teşekkürler.
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1 HiT u DowN 9 yıl
ne kadar iyi olursa olsun sesi o kulaklıklar çok rahatsız kulak çubuğu gibi
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Master KENOBI 9 yıl
Tam tikky işi olmuş.
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Cem 9 yıl
1.1 metre kabloymuş.Nereye dolayacam ben bunu, yaşasın shb500 le kablosuz kulaklık keyfi...
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dmc 12 9 yıl
sadece görsellik
ses kalitesi düşündürücü
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Kuray 9 yıl
Onun yerine mikrofonsuz olsun Sennheiser cx-300 ii veya cx-400 ii olsun:D
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