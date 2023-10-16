Telegram'ın kurucusu Hamas kanalını neden kapatmadıklarını açıkladı

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Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Filistinli Hamas örgütüne ait Telegram kanalını neden kapatmadıklarını açıkladı. Popüler mesajlaşma platformunun patronu, söz konusu kanalda paylaşılan bilgilerin insanların hayatlarını kurtarmak için yararlı olabileceğini söyledi.

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Durov bu tür kanalların propaganda aracı olarak kullanılamayacağını düşünüyor. Aksine araştırmacılar ve gazeteciler için eşsiz bir ilk elden bilgi kaynağı olarak hizmet ettikleri görüşünde. Durov'a göre Hamas'ın Telegram kanalını engellemek zor değil ancak bu zaten vahim olan durumu daha da kötüleştirme riski taşıyor.

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Roket saldırısından önce siviller uyarıldı

Pavel Durov yaptığı açıklamda Hamas'ın İsrail'in güneyindeki Aşkelon'a roket saldırıları düzenlemeden önce sivilleri bölgeyi terk etmeleri konusunda uyarmak için Telegram'ı kullandığını hatırlattı. Ardından şu soruyu ekledi: "Kanallarını kapatmak hayat kurtarmaya mı yardımcı olacak yoksa daha fazla hayatı riske mi atacak?".

Hamas'ın Telegram kanalının 136 bin abonesi var. 10 Ekim'de eski İsrail Başbakanı ve Yeş Atid muhalefet partisinin lideri Yair Lapid, sosyal ağların ve mesajlaşma uygulamalarının kurucularına seslenerek Hamas hesaplarını ve kanallarını engellemeleri çağrısında bulundu. Bu çağrı "teröristler nefretlerini internette yaymamalı" sözleriyle desteklendi.

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