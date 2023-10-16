Telegram'ın kurucusu Hamas kanalını neden kapatmadıklarını açıkladı

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Filistinli Hamas örgütüne ait Telegram kanalını neden kapatmadıklarını açıkladı. Popüler mesajlaşma platformunun patronu, söz konusu kanalda paylaşılan bilgilerin insanların hayatlarını kurtarmak için yararlı olabileceğini söyledi.
Durov bu tür kanalların propaganda aracı olarak kullanılamayacağını düşünüyor. Aksine araştırmacılar ve gazeteciler için eşsiz bir ilk elden bilgi kaynağı olarak hizmet ettikleri görüşünde. Durov'a göre Hamas'ın Telegram kanalını engellemek zor değil ancak bu zaten vahim olan durumu daha da kötüleştirme riski taşıyor.
Roket saldırısından önce siviller uyarıldı
Pavel Durov yaptığı açıklamda Hamas'ın İsrail'in güneyindeki Aşkelon'a roket saldırıları düzenlemeden önce sivilleri bölgeyi terk etmeleri konusunda uyarmak için Telegram'ı kullandığını hatırlattı. Ardından şu soruyu ekledi: "Kanallarını kapatmak hayat kurtarmaya mı yardımcı olacak yoksa daha fazla hayatı riske mi atacak?".
Hamas'ın Telegram kanalının 136 bin abonesi var. 10 Ekim'de eski İsrail Başbakanı ve Yeş Atid muhalefet partisinin lideri Yair Lapid, sosyal ağların ve mesajlaşma uygulamalarının kurucularına seslenerek Hamas hesaplarını ve kanallarını engellemeleri çağrısında bulundu. Bu çağrı "teröristler nefretlerini internette yaymamalı" sözleriyle desteklendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.