Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Telegram'ın kurucusu Hamas kanalını neden kapatmadıklarını açıkladı

    Popüler mesajlaşma platformu Telegram, Filistinli Hamas örgütününün kanalına dokunmuyor. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov kanalı neden kapatmadıklarını açıklayan bir duyuru yayınladı.

    Telegram'ın kurucusu Hamas kanalını neden kapatmadıklarını açıkla Tam Boyutta Gör

    Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Filistinli Hamas örgütüne ait Telegram kanalını neden kapatmadıklarını açıkladı. Popüler mesajlaşma platformunun patronu, söz konusu kanalda paylaşılan bilgilerin insanların hayatlarını kurtarmak için yararlı olabileceğini söyledi.

    Durov bu tür kanalların propaganda aracı olarak kullanılamayacağını düşünüyor. Aksine araştırmacılar ve gazeteciler için eşsiz bir ilk elden bilgi kaynağı olarak hizmet ettikleri görüşünde. Durov'a göre Hamas'ın Telegram kanalını engellemek zor değil ancak bu zaten vahim olan durumu daha da kötüleştirme riski taşıyor.

    Telegram'ın kurucusu Hamas kanalını neden kapatmadıklarını açıkla Tam Boyutta Gör

    Roket saldırısından önce siviller uyarıldı

    Pavel Durov yaptığı açıklamda Hamas'ın İsrail'in güneyindeki Aşkelon'a roket saldırıları düzenlemeden önce sivilleri bölgeyi terk etmeleri konusunda uyarmak için Telegram'ı kullandığını hatırlattı. Ardından şu soruyu ekledi: "Kanallarını kapatmak hayat kurtarmaya mı yardımcı olacak yoksa daha fazla hayatı riske mi atacak?".

    Hamas'ın Telegram kanalının 136 bin abonesi var. 10 Ekim'de eski İsrail Başbakanı ve Yeş Atid muhalefet partisinin lideri Yair Lapid, sosyal ağların ve mesajlaşma uygulamalarının kurucularına seslenerek Hamas hesaplarını ve kanallarını engellemeleri çağrısında bulundu. Bu çağrı "teröristler nefretlerini internette yaymamalı" sözleriyle desteklendi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hidrosel ameliyatı sonrası yorumları başarı kelimesinin kökü dideral cesaret verir mi vodafone kırmızı fırsat one piece odyssey türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız