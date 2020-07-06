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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk bilim insanları Covid-19'u üç boyutlu görüntülemeyi başardı

    Türk bilim insanları, yerli atomik mikroskop kullanarak Covid-19'u üç boyutlu ve yüksek çözünürlüklü olarak görüntülemeyi başardı. Bu çalışma dünyadaki diğer araştırmalara ışık tutatacak.
    3 gün
    5,5b
    3
    75
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türk bilim insanları Covid-19'u üç boyutlu görüntülemeyi başardı
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    Fırat Üniversitesi araştırmacıları, ODTÜ’lü bilim insanları tarafından yerli imkanlarla geliştirilen atomik kuvvet mikroskobunu kullanarak koronavirüsün üç boyutlu resmini çekmeyi başardı. Yapılan çalışma, görüntüleme tekniği nedeniyle büyük önem taşıyor.

    Türk bilim insanlarının bu çalışması sadece Türkiye’de değil dünyadaki pek çok çalışmaya ışık tutacak. Koronavirüsün daha önce çekilen resimlerinde genellikle elektron mikroskobu kullanıldı. Elektron mikroskobuyla yapılan görüntüleme işleminde kontrastı artırmak için boyama, dondurma ve kesit alma işlemi uygulanıyor. Bu işlem virüsün orijinalliğini bozduğu için gerçek zamanlı görüntüleme yapılamıyor. Yeni çalışma atomik mikroskobu kullanılarak gerçekleştirildi. Bu çalışma, atomik kuvvet mikroskobuyla elde edilmiş koronavirüsün dünyadaki en yüksek çözünürlüklü görüntüsü olma özelliği taşıyor.

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    Türk bilim insanları Covid-19'u üç boyutlu görüntülemeyi başardı
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    Fırat Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ümit Çelik, yurt dışındaki çalışmalarda, elektron mikroskobu ile görüntülenen koronavirüsün dikenli top şeklindeki görüntüsünün, numune dondurularak vakumda alındığını, kendi çalışmalarında ise numunenin ultraviyole ışık ile inaktif edildikten sonra kurutularak doğrudan görüntülendiğini belirtti.

    Ayrıca Bkz. "Samsung koronavirüse karşı antimikrobiyal kılıf çıkarıyor"

    Ümit Çelik, yaptıkları çalışmanın kullanım alanlarıylailgili olarak, “Kovid-19 virüsünün faz ve üç boyutlu görüntüsü; virüs saflaştırılması, bireysel virüs yapılarının değişik ortamlar altında analizi, viral yapıların nanomekanik özelliklerinin araştırılması, aşıların saflaştırılması, zaman bağımlı olarak değişik yüzeylerde virüs yapısı analizi, virüs-hücre etkileşimi analizi, değişik pH veya kimyasal ortamlarında virüs analizi, virüs-ilaç etkileşim analizi gibi birçok alanda kullanılabilir." dedi.

    Saç telinden 750 kat daha küçük yapıda

    Ümit Çelik, görüntülemelerinde koronavirüsün çaplarını 80 nanometreden 120 nanometreye kadar değişik varyasyonlarda ölçtüklerini, yani virüsün bir saç telinden 750 kat daha küçük bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Faz görüntülerinden koronavirüsün iç yapısı ile ilgili bazı bilgilere ulaştık. Görüntülerde, çevresindeki çıkıntılı yapılar, yapı üzerinde faz farklılıkları gözleniyor. Çalışmamız, bir başlangıç. Şu anda koronavirüsü, yaşadığı gerçek biyolojik sıvı ortamında görüntülemek için uğraşıyoruz. Bunun örneği dünyada yok. Başaracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kangaetemo 3 gün en beğenilen Mion
    feministler yuzunden bilim adami denmiyor artik, bir de hayvan severleri karistirmayin olaya
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    Muguroz 3 gün kangaetemo
    Sanki bilim insani deyince benligimizden bisey kaybediyoruz... "Feministler sayesinde" öyle bi hatadan kurtulduk desek daha tutarli bi yorum olur. Hos bunun benim bakis acimdan feminist olmakla alakasi yok, mantikli olan yol bilim insani demek.

    Olayi ters cevirsek, yani siz bir bilim adami olsaniz ve kültürdeki bozukluk yüzünden size "bilim kadini" diye hitap edilse memnun olur muydunuz?
    Kadin-erkek haklarinin esitligi neden bazi insanlarda alerjik reaksiyona sebep oluyor anlamiyorum..
    Yanıtla +1
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    MustafaC5 18 sa. kangaetemo
    Bilim bayanı
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    Chembond 3 gün
    Şu haberi okuyan insanımınızın derdi "bilim insanı" denmesi... Gelişmiş dünyadan 75 yıl gerideyiz kafa olarak...3B görüntülemenin detaylı olmasını dilerdim.
    Yanıtla +30
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    Mion 3 gün
    Bilim insanı? Bilim hayvanı da mı var?
    3 Yanıt Yanıtla +20
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    kangaetemo 3 gün Mion
    feministler yuzunden bilim adami denmiyor artik, bir de hayvan severleri karistirmayin olaya
    2 Yanıt Yanıtla +34
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    alito (A. Teyfik Görmez) 3 gün Mion
    Var ama kobay olarak kullanıyorlar maalesef.
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    smart1978 (X Y) 3 gün Mion
    Bosver. Direk : Bilimci de kurtul ;)
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    Yorumlar (35) Yorum Yaz Forumda Gör
    vonderplanitz 23 sa.
    Arkadaşlar 2020 itibarıyla, bilgisayarda istediğiniz görüntüyü oluşturabilirsiniz. Yeni teknikleri var. Alltaki resim örneğin TÜMÜYLE HAYAL ÜRÜNÜ ve bilgisayarda üretildi.



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Gayet güzel bir kadın değil mi? Bilgisayarda hazırlandı. Gerçekte böyle bir kişi yok. Peki bu kadar gerçekçi resim, sıfırdan nasıl, hangi teknik ile üretildi? Sağ altta yazıyor. Yapay Zekanın alt dalı olan Yapay Sinir Ağlarının (Artificial Neural Networks) yeni bir altdalı olan Generative Adversarial Networks / GAN tekniği ile. thispersondoesnotexist.com/...



    tıkladıkça siz de yepyeni insan yüzü üretebilirsiniz. Bu teknik ile isterseniz yeni Virüs resimleri de, yeni elektron veya atomik kuvvet mikroskopu ile çekilmiş vürüs yüzeyi resimleri de, yeni kedi ve at resimleri de, istediğiniz herşeyin cok gerçekçi resimleri üretiebilirsiniz.. Buna örnek olarak



    at

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    kedi

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    resmi üreten versiyonlarını da yapmışlar.



    Bu tekniği film yapımcıları ve reklam ajansları yıllardır kullanıyor. Peki ya bilim kuruluşları? Herkes kendi resmini üretirken onlar da boş durmuyordur herhalde :)
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    etkinus (T.E. U.) 18 sa. vonderplanitz
    Reyiz bunlardan hangisi senin resmin?
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 1 gün
    80nm neymiş, AMD 7nm'ye indi bunlar hala 80.
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    kreat 1 gün
    Eğer maske cidden koruyorsa, sakalın geçtiği maskeden virüs nasıl geçmiyor?
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    sametbulut67 1 gün
    virüsün fotoğrafını çekebilmişlerse helal olsun
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    yakupyasar1 2 gün
    bizimkiler yapmış yine. Ama bazı yerlerde de bunun yalan olduğu yazıyor ne kadar doğru tabi bilmiyorum.
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    vonderplanitz 2 gün yakupyasar1
    Virüs gluten ve lektin gibi bir moleküldür ve nasıl ki gluten ve lektin'in resmi cekilemiyorsa sadece bilgisayarda 'representation' denilen temsili resimleri cizilebiliyorsa, virüsün de aynı sekilde temsili resimleri çiziliyor. Resmini cekmek olanaksız, elektron mikroskopu, atomik kuvvet mikroskopu falan bunlar virüs resmi cekemez. Yukarda bi arkadaş, haberde Türk geçiyor diye bu iddiamı Türklere karşı olarak algıladı. Bunun Türklükle alakası yok. Bu haber Texas'ta cıksa Texas'lı, Kazakistanda cıksa Kazaklı, Hollanda'da cıksa Hollandalı... fark etmez. Virüs resmi cekilemez ancak temsili resim üretilebilir. Heh virüs 3 ayda dünya ekonomisinin içinden geçmiş, resmi cekilemiş şimdi birden bire resmi cekilmiş! Buradaki tuhaflığı görmek için cok teknik bilgi sahibi olmaya da gerek yok :)
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    ChangeOrBeCrushed 2 gün
    COVID-19 hastaligin adidir. SARS-CoV-2 ise virusun adidir. Baslik hatali. Goruntulenen sey virus, hastalik degil.
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    özgürbarıs 2 gün
    geçek olmadıgını söyleyenler var ama. Gerçekse gurur verici bir şey değilse bir şey diyemeyiz ztn
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    Greatwarrior (GREAT WARRİOR) 2 gün yeni yorumcu
    Başarılı devam
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    vonderplanitz 2 gün Greatwarrior
    Bilgisayarda hayali bir görüntü oluşturmak başarı ise her grafiker başarılı :
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    _turbo_ (kemal reis) 2 gün
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    vonderplanitz 2 gün (düzenlendi)
    Haber ve resimler Kemal Sunal'ın "Kara Bela" zannedildiği filmi hatırlattı. O filmde herkes Kemal Sunal'ı "Kara Bela" zannedip önünde saygı duruşuna geçiyordu burada da bilgisayarda bi görüntü oluşturup "bakın bu Corona" demişler, herkes aha Corona buymuş diyor :)
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