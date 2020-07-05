Samsung koronavirüse karşı antimikrobiyal kılıf çıkarıyor

Samsung, koronavirüsün (Covid-19) yayılmasıyla mücadele kapsamında harekete geçti. Güney Koreli şirket, üreteceği kılıflarda kullanılacak antimikrobiyal kaplamanın marka tescilini yaptırdı.İlginizi Çekebilir Koronavirüs salgını Galaxy Note 20 ve Fold 2'nin çıkışını etkilemeyecek
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Antimicrobial Coating isimli bu özel kaplama, Samsung markalı kılıfların üzerine uygulanacak. Koronavirüse karşı etkili olduğu ve virüs partiküllerinin kılıf yüzeyinde kalmasını önleyeceği belirtiliyor.
Akıllı telefonlar mikrop yuvası
Akıllı telefonların "klozetten fazla" mikrop barındırdığını düşündüğümüzde Samsung'un bu hamlesinin ne kadar yerinde olduğunu anlıyoruz. Zira neredeyse mikrop yuvası haline gelen mobil cihazlar sağlığımızı ciddi anlamda tehdit ediyor.
Samsung önümüzdeki ay başta Galaxy Note 20 serisi olmak üzere yeni ürünlerini duyuracağı bir etkinlik düzenleyecek. Antimikrobiyal kaplamalı kılıfların da bu etkinlik kapsamında tanıtılması bekleniyor.
https://www.androidheadlines.com/2020/07/samsung-fight-coronavirus-with-antimicrobial-cases.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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