Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung koronavirüse karşı antimikrobiyal kılıf çıkarıyor

    Samsung, koronavirüsle savaşmak için antimikrobiyal kaplamalı kılıflar piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, kılıflara uygulanacak özel kaplamanın marka tescilini yaptırdı.
    3 gün
    1,6b
    1
    10
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung koronavirüse karşı antimikrobiyal kılıf çıkarıyor
    Tam Boyutta Gör

    Samsung, koronavirüsün (Covid-19) yayılmasıyla mücadele kapsamında harekete geçti. Güney Koreli şirket, üreteceği kılıflarda kullanılacak antimikrobiyal kaplamanın marka tescilini yaptırdı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs salgını Galaxy Note 20 ve Fold 2'nin çıkışını etkilemeyecek

    Ayrıca Bkz. "Boeing, 747 serisini sonlandırıyor mu?"

    Antimicrobial Coating isimli bu özel kaplama, Samsung markalı kılıfların üzerine uygulanacak. Koronavirüse karşı etkili olduğu ve virüs partiküllerinin kılıf yüzeyinde kalmasını önleyeceği belirtiliyor.

    Samsung koronavirüse karşı antimikrobiyal kılıf çıkarıyor
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonlar mikrop yuvası

    Akıllı telefonların "klozetten fazla" mikrop barındırdığını düşündüğümüzde Samsung'un bu hamlesinin ne kadar yerinde olduğunu anlıyoruz. Zira neredeyse mikrop yuvası haline gelen mobil cihazlar sağlığımızı ciddi anlamda tehdit ediyor.

    Samsung önümüzdeki ay başta Galaxy Note 20 serisi olmak üzere yeni ürünlerini duyuracağı bir etkinlik düzenleyecek. Antimikrobiyal kaplamalı kılıfların da bu etkinlik kapsamında tanıtılması bekleniyor.



    https://www.androidheadlines.com/2020/07/samsung-fight-coronavirus-with-antimicrobial-cases.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Galatas4ray (ENVER A.) 3 gün en beğenilen
    Yeni kazanç yeteneği açıldı.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 3 gün
    agion gumus iyon katkisiyla her plastigi bakterilere ve korona virusuna karsi oldurucu yapmak mumkun. gumus iyonun guzelligi oldurme seklinden oturu etkisini kaybetmeden mikro organizmalari tekrar ve tekrar oldurebiliyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 3 gün
    En ideali ceplerde gumus iyonlu olmasi .. Gerisi fasa fiso. Kaplamalarin omru kisadir...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    pilotaFerrari 3 gün
    Gel vatandaş gel virüs geçirmeyen kılıf 5 lira virüs geçirmeyen don 10 lira gel gel
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    from softwave 3 gün yeni yorumcu
    aha kılıf sektöründe de birçok model geliyor. Artık günde bir mi hafta da bir mi yeni kılıf çıkarırlar orası bilinmez
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Sphygmus 3 gün
    350 tl den satar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Fade to Black 3 gün
    virüsler mikrop değildir çünkü mikroskopla görülemezler. boyutları nanometre ile ölçüldüğünden nanop diyebilirsiniz.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cheers darlin 3 gün
    Yavaş yavaş herkes anlayacak bu koronavirüsün neden bu kadar abartıldığını, neden medya tarafından kara vebaymış gibi davranıldığını.



    İşte ilk örnek karşınızda: Antimikrobiyal kılıf(?), trajikomedi...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mjtanju 3 gün
    Biz gariban alt segmentler napsın hadi eski diye güncelleme yapmıyorsunuz bari kılıf yapin
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 3 gün en beğenilen
    Yeni kazanç yeteneği açıldı.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    celik44 (hmt çlk) 3 gün
    900 bin kat antimikrobiyal kılıf olarak Çinliler yapıştırır hemen
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    XpressMusic34 +113 Redeemertr +89 Covid-19 +69 amadeus99 +65 mokoko_TR +65 alito +63 ilkerinanç +62 Xtrud +58 -AhmtOzdmR- +56 captain_turkiye +54
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Ceqa ilk kez +409 2 VirgilSollozzo ilk kez +340 3 oziboaydino ilk kez +295
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1606 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, antimikrobiyal ve
    5 etiket daha kaplama kılıf covid-19 koronavirüs Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası253b
    Twitter Profili90,4b
    YouTube Kanalı294b
    Instagram Profili47,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün AMD Ryzen'a orta sınıfa büyük destek "MSI MAG B550 Tomahawk inceleme" 2 gün Türkiye'nin Atmaca füzesi, 200 km'den uzak mesafedeki hedefi başarıyla vurdu 3 gün DH üyeleri sınırsız mobil internet istiyor 3 gün Elon Musk, Asya için yeni bir Tesla fabrikasının sinyallerini verdi 3 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nden yeni teaser geldi 3 gün Oppo'dan 6 ay ekran kırılma garantisi 3 gün MSI profesyonellere yönelik orta seviye bir monitör duyurdu 3 gün Huawei’nin ARM işlemcili masa üstü bilgisayarından ilk görsel geldi 3 gün Mitsubishi L200, bu yılın ilk yarısında da segmentinin lideri oldu 3 gün Türk bilim insanları Covid-19'u üç boyutlu görüntülemeyi başardı 3 gün Güncellenen Acer Predator Helios 300 oyuncu dizüstü satışa çıkıyor 3 gün Raspberry Pi 4 için Cooler Master pasif soğutmalı bir kasa hazırladı 3 gün Assassin’s Creed Valhalla’dan 30 dakikalık oynanış videosu sızdırıldı (yeni video eklendi) 3 gün Game Garaj hakkında merak edilenleri sorduk 3 gün DSÖ: Kovid-19 vaka sayısı, dünya genelinde günlük 212 bin artışla yine bir rekor kırdı 3 gün Sony, robot işçilere yer verdiği fabrikasında bir PS4 konsolu 30 saniyede üretiyor 3 gün iOS 14 ifşa etti: Bu uygulamalar panodaki verilere erişerek casusluk yapıyor 3 gün Apple Arcade'de Bu Ay - Temmuz 2020 3 gün Mustang şanzımanlı Ford Transit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 gün Intel uygun fiyatlı Core i9-10900K hazırlığında 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Samsung koronavirüse karşı antimikrobiyal kılıf çıkarıyor Sonraki OnePlus Nord'un hangi pazarlarda piyasaya sürüleceği belli oldu 3 gün Intel Xe GPU’su, GeForce MX350 ile eşleşiyor 3 gün Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'nın fiyatı ortaya çıktı 3 gün Huawei'den yeni akıllı saat ve bileklik geliyor 4 gün TSMC, Apple'a 80 milyon 5nm A14 yonga seti üretecek 4 gün Horizon Zero Dawn’un Steam fiyatına yüzde 250 oranında zam 4 gün Xiaomi'nin 120W hızlı şarj aleti sertifika aldı 4 gün Vivo Y70'in teknik özellikleri sızdırıldı: Exynos 880'den güç alacak 4 gün Boeing, 747 serisini sonlandırıyor mu? 4 gün MIUI 12'ye AI Shutter adında yeni bir özellik eklenecek 4 gün PUBG Mobile toplam 3 milyar dolar hasılat elde etti 4 gün MediaTek sektörün ilk WiFi 6 8K televizyon yongasını duyurdu 4 gün Ultraviyole ışınlı maske bağış rekoruna koşuyor 4 gün Samsung Galaxy M01s geliyor 4 gün SLS roketi, limitlerin zorlandığı testte parçalandı! 4 gün Horizon Zero Dawn, PC vs PS4 Pro grafik karşılaştırması (video) 4 gün Instagram, şimdi de kimleri engellemek isteyebileceğinizi önerecek 4 gün Ryzen Pro 4000G işlemcilerinin fiyatı listelendi 4 gün iQOO Z1x, TENAA veritabanında ortaya çıktı 4 gün MIUI 12'nin kararlı sürümü yayınlandı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi