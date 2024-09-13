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    Türk Dünyası ortak alfabeye geçiyor: Ortak Türk alfabesi harfleri nedir, hangi ülkelerde kullanılacak?

    Türk Devletleri ortak alfabeye geçiyor; yeni alfabe önerisi üzerinde uzlaşıldı. Peki, 34 harfli Ortak Türk alfabesi dünyada hangi ülkelerde, ne zaman kullanılacak?

    Türk Devletleri Teşkilatı tarafından kurulan Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştıklarını duyurdu. Bu gelişme sonrasında “Ortak Türk alfabesi nasıl olacak, yeni harflerin okunuşu nasıl olacak?” merak konusu oldu. Ortak Türk alfabesi hangi ülkelerde, ne zaman kullanılacak? dahil olmak üzere tüm merak edilenler burada.

    Ortak Türk Alfabesi nedir 🔡

    türk dünyası ortak alfabe Tam Boyutta Gör
    Ortak Türk Alfabesi, Türk dillerindeki asal sesler esas alınarak ve aynı kaynaktan çıkanlar sınıflandırılarak tüm harflerin gösterildiği bir sistemdir.

    Ortak alfabe, Türk devletleri arasında dilsel birliği sağlamanın yanı sıra kültürel bağları derinleştirmeyi amaçlar. Ortak Türk Alfabesi, Türk dünyasındaki farklı lehçeler ve dil gereksinimleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

    Ortak Türk Alfabesi kaç harf ve harflerin okunuşu nasıl ✍🏻

    ortak türk alfabesi harfleri Tam Boyutta Gör
    Ortak Türk Alfabesi, 34 harften oluşmaktadır. Türk dünyası ortak alfabede Türkiye’de kullanılmayan 5 harf (Ä, N, U, Q, X) yer almaktadır. 34 harfli Türk alfabesinde harflerin okunuşu şu şekildedir:
    • Ä - Telaffuz: æ
    • Ň - Telaffuz: ŋ
    • Ŭ - Telaffuz: Uwo
    • Q - Telaffuz: kû
    • X - Telaffuz: eks

    Ortak Türk Alfabesi hangi ülkelerde kullanılacak 🇦🇿

    ortak alfabe kullanacak ülkeler Tam Boyutta Gör
    Ortak Türk Alfabesini kullanacak ülkeler arasında; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan, K.K.T.C. ve Özbekistan yer alıyor.

    Ortak Türk Alfabesi ne zaman kullanılacak 📅

    Ortak Alfabe, 2026 yılında kullanılmaya başlayacak.

    Ortak Türk Alfabesi çalışmaları 1991 yılında başlatılmıştır. Ardından Türk Şurası tarafından 1993’te Antalya’da gerçekleşen toplantıda ortak bir kararla Türkî Cumhuriyetlerinin alfabelerine Q, X, W, N, Ä harflerinin eklenmesi uygun görülmüştür. 2024’te Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu üçüncü toplantısında bu alfabe projesinde geliştirilmesi gereken hususlara ilişkin gerekli tespitler yapılmış ve çalışmanın neticesinde 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşı sağlanmıştır.

    Türkiye Cumhuriyeti, mevcut 29 harfli alfabesini kullanmaya devam ederken, diğer Türkiye Cumhuriyetleri arasında Latin alfabesine geçiş süresi hız kazanacak. Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan gibi ülkeler, bu geçişi tamamlamak veya mevcut alfabelerini iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Latin alfabesine geçiş süreci, Türk dünyasında hem kültürel hem de siyasi bağımsızlığın bir simgesi olarak görülüyor. Ortak alfabenin uygulanmasıyla Türk devletleri arasındaki iletişim daha kolay sürdürülecek. Bu, kültürel bağları da kuvvetlendirecek.

    Kaynakça https://tr.wikipedia.org/wiki/Ortak_T%C3%BCrk_alfabesi https://tdk.gov.tr/icerik/duyurular/ortak-turk-alfabesine-iliskin-duyuru/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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