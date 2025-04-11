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Tam Boyutta Gör Microsoft kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden bir olan Bill Gates, çocuklarına bırakacağı miras miktarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mirasının %1'inden azını çocuklarına bırakacak

Bir podcast programına katılan Gates, 100 milyar doları aşan servetinin büyük bölümünü bağışlamayı planladığını, üç çocuğuna ise servetinin %1'inden az bir miktarı bırakacağını söyledi.

Gates, "Benim durumumda, çocuklarım harika yetiştirildi ve iyi bir eğitim aldılar. Ancak servetimin %1'inden daha azını alacaklar çünkü bunun onlara bir iyilik olmayacağına karar verdim. Bu bir hanedanlık değil. Onlardan Microsoft'u yönetmelerini istemiyorum" dedi.

Diğer ebeveynlere de miras konusunda düşünmelerini tavsiye eden Gates, “Ben onlara kendilerinin para kazanmaları ve başarı elde etmeleri şansı sunuyorum. Onlara önemli olmaları ve benim sahip olduğum inanılmaz şans ve talihin gölgesinde kalmamaları için bir fırsat sunuyorum” dedi.

Forbes'un 2025 Dünya Milyarder Listesi'ne göre Gates'in serveti 102,2 milyar dolar. Bu miktar onu gezegenin en zengin 13. kişisi yapıyor. Elon Musk, 342 milyar dolarla listenin başında yer alıyor.

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Servetinin çoğunu Gates Vakfı'na bağışlayacak

Bill Gates, eski eşi Melinda Gates ile birlikte 2000 yılında kurduğu “Bill and Melinda Gates Vakfı”na servetinin büyük kısmını aktaracağını açıkladı. 2021 yılında boşanmanın ardından vakfın ismi “Gates Vakfı” olarak değiştirilmişti. Vakıf, dünyanın en büyük hayır kuruluşlarından biri olarak biliniyor.

Çocukları, Gates'in servetinin yalnızca küçük bir kısmını almalarına rağmen, her biri 1 milyar dolardan fazla servete sahip olacak. Gates'in 28, 25 ve 22 yaşlarında üç çocuğu bulunuyor.

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Bill Gates, çocuklarına ne kadar miras bırakacağını açıkladı