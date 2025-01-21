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    Samsung, yapay zeka özellikli akıllı tahtayı tanıttı

    Samsung, Bett 2025 fuarında son teknoloji akıllı tahtayı tanıttı. Samsung AI Electric Whiteboard olarak adlandırılan tahta, yapay zeka destekli özellikleriyle dikkat çekiyor.
    Samsung WAFX-P akıllı tahta Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, Avrupa’nın en büyük eğitim teknolojisi fuarı olan Bett 2025'te yeni yapay zeka destekli akılı tahtayı tanıttı. Eğitim odaklı ekran, gelişmiş donanım ve son teknoloji yapay zeka özelliklerini bir araya getiriyor.

    Samsung'un sınıflar için etkileşimli ekranı neler sunuyor?

    Samsung Interactive Display AI 2025 Tam Boyutta Gör
    Samsung’un interaktif ekran olarak tanıttığı yeni akıllı tahtası, 65 inç, 75 inç ve 86 inç olmak üzere üç boyutta geliyor. Android 15 işletim sistemi üzerinde çalışan tahtanın en önemli özelliği, hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından etkileşimi ve ilgiyi artıran harika özellikler sunan Samsung AI Asistanı.

    Örneğin; öğretmenin bir nesnenin etrafına daire çizerek bilgileri bulmasını sağlayan Circle to Search. Sınıfta anlatılanları otomatik olarak özetleyen AI Summary ve konuşmaları gerçek zamanlı olarak yazıya dönüştüren Automatic Transcription özelliği mevcut.

    EDLA sertifikalı olmasıyla Google Classroom ve Google Drive gibi Google uygulamalarıyla uyumlu olan akıllı tahta, yüksek performanslı sekiz çekirdekli işlemci ve saniyede 4.8 trilyon işlem yapabilen sinir işleme birimi (NPU) içeriyor. 16 GB RAM, 128 GB SSD depolama alanı, görüntülü konferans için 4K çözünürlüklü kamera, 20 watt hoparlör ve aynı anda 50'ye kadar dokunma noktasını tanıyan dokunmatik ekrana sahip.

    Samsung Electronics Görsel Ekran İş Bölümünden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hoon Chung, "Samsung, her sınıfın yapay zekanın dönüştürücü gücünden faydalandığı bir gelecek öngörüyor. Samsung AI Assistant ile sınıf ekranlarımıza üretken yapay zeka ve gerçek zamanlı transkripsiyon gibi gelişmiş araçları entegre ederek, öğrenmeyi geliştirmekle kalmıyor, devrim niteliğinde değiştiriyoruz." diyor.

    Kaynakça https://news.samsung.com/global/samsung-brings-new-ai-power-to-its-interactive-display-at-bett-2025 https://www.sammyfans.com/2025/01/21/samsung-introduces-smart-whiteboard-with-ai-features-at-bett-2025/
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    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 3 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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