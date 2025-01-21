Samsung, yapay zeka özellikli akıllı tahtayı tanıttı

Samsung'un sınıflar için etkileşimli ekranı neler sunuyor?
Örneğin; öğretmenin bir nesnenin etrafına daire çizerek bilgileri bulmasını sağlayan Circle to Search. Sınıfta anlatılanları otomatik olarak özetleyen AI Summary ve konuşmaları gerçek zamanlı olarak yazıya dönüştüren Automatic Transcription özelliği mevcut.
EDLA sertifikalı olmasıyla Google Classroom ve Google Drive gibi Google uygulamalarıyla uyumlu olan akıllı tahta, yüksek performanslı sekiz çekirdekli işlemci ve saniyede 4.8 trilyon işlem yapabilen sinir işleme birimi (NPU) içeriyor. 16 GB RAM, 128 GB SSD depolama alanı, görüntülü konferans için 4K çözünürlüklü kamera, 20 watt hoparlör ve aynı anda 50'ye kadar dokunma noktasını tanıyan dokunmatik ekrana sahip.
Samsung Electronics Görsel Ekran İş Bölümünden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hoon Chung, "Samsung, her sınıfın yapay zekanın dönüştürücü gücünden faydalandığı bir gelecek öngörüyor. Samsung AI Assistant ile sınıf ekranlarımıza üretken yapay zeka ve gerçek zamanlı transkripsiyon gibi gelişmiş araçları entegre ederek, öğrenmeyi geliştirmekle kalmıyor, devrim niteliğinde değiştiriyoruz." diyor.Kaynakça https://news.samsung.com/global/samsung-brings-new-ai-power-to-its-interactive-display-at-bett-2025 https://www.sammyfans.com/2025/01/21/samsung-introduces-smart-whiteboard-with-ai-features-at-bett-2025/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.