Türk Hava Yolları, iAD'i Avrupa'ya uçuracak

Son dönemde Barcelona ve Manchester United takımlarıyla imzaladığı sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte yurtdışında adından sıkça bahsettirmeye başlayan ve ülkemizde de HABOM yani Havacılık Bakım ve Onarım Merkezini kurarak ülkemizin en büyük kurumlarından biri olduğunu gözler önüne koyan Türk Hava Yolları, Apple'ın iAD reklam platformunun Avrupa'yla buluşmasında kullanıcılara ulaşan ilk firmalardan olacak.

Cupertino'lunun yaptığı açıklamaya göre iAD platformu, önümüzdeki aydan itibaren Avrupa kıtasına çıkış yapacak. Öncelikli olarak Aralık ayında İngiltere ve Fransa'da, Ocak ayında da Almanya'da hayata geçecek olan iAD; Avrupa'ya L’Oréal, Renault, Louis Vuitton, Nespresso, Perrier, Unilever, Citi, Evian, LG Display, AB InBev, Türk Hava Yolları ve Absolute Radio'nun reklamları ile merhaba diyecek.

Apple'ın Amerika'nın en çok reklam veren 25 firmasının yarısından fazlasıyla sadece 4 ay içersinde anlaşma yapmasını sağlayan iAD'in 2010 sonu itibariyle Amerika pazarında %21'lik pazar payına sahip olması bekleniyor.