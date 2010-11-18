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Türk Hava Yolları, iAD'i Avrupa'ya uçuracak

8 yıl
9,1b
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iPad
Shady
Haber Editörü
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Son dönemde Barcelona ve Manchester United takımlarıyla imzaladığı sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte yurtdışında adından sıkça bahsettirmeye başlayan ve ülkemizde de HABOM yani Havacılık Bakım ve Onarım Merkezini kurarak ülkemizin en büyük kurumlarından biri olduğunu gözler önüne koyan Türk Hava Yolları, Apple'ın iAD reklam platformunun Avrupa'yla buluşmasında kullanıcılara ulaşan ilk firmalardan olacak.

Cupertino'lunun yaptığı açıklamaya göre iAD platformu, önümüzdeki aydan itibaren Avrupa kıtasına çıkış yapacak. Öncelikli olarak Aralık ayında İngiltere ve Fransa'da, Ocak ayında da Almanya'da hayata geçecek olan iAD; Avrupa'ya L’Oréal, Renault, Louis Vuitton, Nespresso, Perrier, Unilever, Citi, Evian, LG Display, AB InBev, Türk Hava Yolları ve Absolute Radio'nun reklamları ile merhaba diyecek.

Apple'ın Amerika'nın en çok reklam veren 25 firmasının yarısından fazlasıyla sadece 4 ay içersinde anlaşma yapmasını sağlayan iAD'in 2010 sonu itibariyle Amerika pazarında %21'lik pazar payına sahip olması bekleniyor.


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ten_don 8 yıl
Sivil havacılık alanında mantar gibi firma türüyor en son turkuaz da girmişti..
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OverClocK1ng 8 yıl
Evet ama ben bir başka firmayla uçtum. Bir de THY ile. Arada bariz fark var. THY uçuşum her açıdan çok daha iyiydi. Kalite konuşuyor. Bir de adamlar Star Alliance Member oldular. Birazcık pahalı olsunlar yani. Helal Türk Hava Yolları...
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bobita 8 yıl
Aynı özeni pilot eğitiminde de gösterirlerse iyi olur. Uçağı düşen bir havayolunu ne Apple ne de Barcelona kurtarabilir.
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fz18 8 yıl
THY son yıllardaki dinamik yapısı ile gerçekten gurur verici bir konuma doğru hızla ilerliyor.. marka değeri 10-15 yıl öncesine göre kıyas kabul etmez bir seviyeye geldi.. tebrik ediyorum....
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Dupp 8 yıl

fz18

THY son yıllardaki dinamik yapısı ile gerçekten gurur verici bir konuma doğru hızla ilerliyor.. marka değeri 10-15 yıl öncesine göre kıyas kabul etmez bir seviyeye geldi.. tebrik ediyorum....


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