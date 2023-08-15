Türk Telekom'dan yılın ilk yarısında 7 milyar TL’lik yatırım

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Türk Telekom, 2023 yılı ilk yarı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom, 2023’ün ilk 6 aylık döneminde toplam 7 milyar TL’lik yatırıma imza attı. 2023 ilk yarıyıl sonu itibarıyla toplam abone sayısı 52,4 milyon olurken, sabit genişbant abone sayısı 15 milyon, mobil abone sayısı ise 25,6 milyon oldu. Türk Telekom’un fiber abone sayısı ise, yılın ilk yarısında 720 bin net kazanımla 12,2 milyona ulaştı. Sabit genişbant tabanında fiber abonelerin payı yüzde 81,9’a yükseldi. Yılın ilk yarısında fiber ağ uzunluğu 419 bin km'ye ulaşan Türk Telekom’un, geçen senenin aynı döneminde 30,8 milyon olan fiber hane kapsaması da 2023’ün ilk yarısında 32 milyona ulaştı.

Yılın ikinci çeyreğinde yukarı yönlü bir faaliyet performansı sergileyen Türk Telekom’un, 2023 ikinci çeyrekte konsolide gelirleri %67,2 artırarak 17,9 milyar TL'ye ulaşırken, ilk altı ay itibarıyla konsolide geliri 33,2 milyar TL oldu. FAVÖK’ünü (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) 2023’ün ikinci çeyreğinde 6,0 milyar TL'ye yükselten Türk Telekom’un, yılın ilk altı ayındaki FAVÖK’ü ise 10,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Faaliyet kârı ise ikinci çeyrekte yıllık bazda %35,1 artarak 3,4 milyar TL’ye ulaşan Türk Telekom, yılın ilk yarısında faaliyet kârını 5,5 milyar TL’ye ulaştırdı.

Yıl sonu beklentileri yukarı doğru revize edildi

Yıl sonu öngörülerini de yukarı yönlü revize eden Türk Telekom; konsolide faaliyet gelirlerinde yıllık artışı yaklaşık yüzde 67-70 aralığında, FAVÖK’ü yaklaşık 25-27 milyar TL aralığında, yatırım harcamalarını ise yaklaşık 19-21 milyar TL aralığında gerçekleşmesini bekliyor.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, “Türk Telekom olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonu ile herkes için erişilebilir iletişim ve teknoloji çözümleri sunma noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İkinci çeyrekte konsolide gelirlerimiz güçlü büyüme ivmesini devam ettirerek 17,9 milyar TL’ye ulaştı. Yılın ilk yarısında yatırım harcamalarımız, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 77,2 artarak 7 milyar TL olarak gerçekleşirken, faaliyet kârımız ise 2023 ikinci çeyrekte, yıllık bazda yüzde 35,1 artarak 3,4 milyar TL’ye ulaştı” dedi. Enflasyonun yavaşlamasının ve depremlerin etkisinin kademeli olarak azalmasının, yılın ilk yarısında performans göstergesini olumlu yönde etkilediğini belirten Önal, “Sabit genişbant segmenti ikinci yarıyıl itibarıyla hareketli bir döneme girmeye hazırlanırken, mobil temel performans göstergelerindeki sürekli iyileşme, stratejimizin başarısını ve pazarda güçlenen konumumuzu ortaya koydu. Buradan hareketle, yetkinliklerimize olan güvenimizle 2023 öngörümüzü yukarı yönlü revize ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Yılın başında Türkiye’yi derinden sarsan depremler sonrası bölgedeki yatırım ve çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Önal şöyle devam etti: “Türkiye, senenin başında ülkemizi vuran depremlerinin yol açtığı büyük yıkımı aşmak için yılmadan çalışıyor. Türk Telekom olarak bu çalışmaların ön saflarında yer aldık. Bir yandan operasyonlarımızda meydana gelen hasarın tamamen giderilmesi ve konteyner/çadır kentler gibi yeni yaşam alanlarına bağlantı sağlanması için sahada çalışmalarımıza devam ederken, diğer yandan abonelerimize sunduğumuz faydalar, bölgesel kampanyalar ve sosyal sorumluluk projeleriyle bölgeyi destekliyoruz. Ülkemizin dijital dönüşümünün öncüsü olmanın verdiği sorumlulukla hareket ediyor; ‘Türkiye’ye Değer’ anlayışımızla projeler yürütüyoruz. Bu kapsamdaki en önemli adımlarımızdan biri başlattığımız istihdam projesi oldu. Yeni işe alımlarımızda önceliği depremden etkilenen vatandaşlarımıza vererek; mühendislerden teknikerlere, finans uzmanlarından stajyer kadromuza kadar her kademe ve pozisyondaki iş başvurularında önceliğimiz depremin etkilerini bir nebze olsa da azaltmaya çalışmak oldu. Şirketimizin insan odaklı yaklaşımı deprem bölgesinde kendini gösterdi.”

“Türkiye Yüzyılı’nda 419 bin kilometrelik fiber altyapımız ile varız”

Türk Telekom’un bir diğer önemli odak noktasının da Türkiye’nin hızla dijitalleşmesini sağlayan fiber yatırımlar olduğuna değinen Önal, Türkiye'nin her köşesine yüksek bağlantı götürmeyi görev edinerek, fiber yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerine vurgu yaptı. Önal, “Fiber alanında son derece yüksek bir motivasyon ve özveri ile yatırımlarımıza devam ediyoruz. Fiber abone sayımız 2023’ün ilk yarısında 12,2 milyona ulaşırken, FTTC (Saha Dolabına Kadar Fiber) abone sayımız 8,4 milyon, FTTH/B (Eve / Binaya Kadar Fiber) abone sayımız ise 3,8 milyona yükseldi. Sabit genişbant tabanında fiber abone payı yüzde 81,9’a yükseldi. Fiber ağımız bu yılın ilk yarısında 32 milyon haneyi kapsıyor. Yılın ilk yarısı itibarıyla fiber altyapımız 419 bin kilometreye ulaşmış durumda. Türkiye Yüzyılı’nda yüksek teknoloji deneyimimizin yanında, bu deneyim ile daha da ileriye taşıdığımız iletişim ve altyapı tecrübemizi de odağımıza alan hizmetlerimizle varız. Dijital dönüşümünü tamamlamış, her sektörde kendi teknolojisini üreten ve dünyaya ihraç eden bir Türkiye için ürün ve hizmet sunmayı milli meselemiz olarak görüp, bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Fiber alanındaki çalışmaların ve yatırımların altını çizen Önal, FTTH Council tarafından 2023 Nisan ayında yayımlanan ‘FTTH/B Market Panorama in Europe’ raporunda da ülkemizin fiber hane erişimi durumuna ilişkin oldukça olumlu göstergelerle karşılaşıldığını açıkladı. Önal, “Raporda; Türkiye’nin 15,7 milyon FTTH/B hane erişimi ile Fransa ve İspanya’nın ardından Avrupa’da 3. sırada yer aldığını görüyoruz. Nitekim, Türk Telekom olarak 2023’ün ilk yarısı itibarıyla Türkiye’deki 32 milyon hanede FTTH/B/C fiber ile istisnasız varız. Türkiye’nin fiber gücü Türk Telekom olarak, fiberin binaya kadar götürülmesi konusunda yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Daima söylediğimiz gibi, ‘memleketin bir şehrinde değil, her şehrindeyiz!’ Bu kapsamda abonelerimizin fiber ile ilgili tüm ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına yatırımlarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Müşteri deneyimi memnuniyet performansı son üç yılın en yüksek seviyesinde

Bağımsız araştırma firması Ipsos’un gerçekleştirdiği araştırmaya göre; Türk Telekom’un sabit internetteki müşteri memnuniyet sonuçları da dikkat çeken bir başka nokta oldu. Son üç yılın en yüksek seviyesine ulaşan müşteri deneyimi memnuniyet performansı 2023 2. çeyrekte 64,3 olarak gerçekleşti. Performans yükselişinde, ‘marka iletişimi’ ve ‘bağlantı kalitesi’nde yaşanan artış etkili oldu. En fazla memnuniyet artışı, 70,5 performans ile fiber müşterilerinde görüldü.

İletişim, altyapı ve sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra, her koşulda, pek çok sektöre, farklı alanlarda sundukları ürün ve hizmetlerle de değer yaratmaya devam ettiklerinin altını çizen Önal şöyle konuştu: “Sürdürülebilirliğin temel ilkeleri çerçevesinde; özellikle enerji verimliliği ve dönüşümünü odağımıza alarak, bu alanda pek çok projenin mimarı olduk. Ülkemizin gelişimi adına, yeni nesil teknolojileri destekleyen altyapı yatırımları bizim için her daim öncelikli oldu. Bu noktada; Türkiye’nin 5G hazırlıkları sürecinde de 5G’nin olmazsa olmazı fiber alanındaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugüne kadar ürettiğimiz çözüm ve hizmetlerimiz; başta ülkemiz olmak üzere, sektörümüz ve insanımız için geri dönüşümü en yüksek yatırımlarımız oldu. Üstlendiğimiz bu misyon ile yılın ikinci yarısında da çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”

Enerji dönüşümünde, sürdürülebilirliğin evrensel ilkeleri ile lider projeler gerçekleştiriyoruz

Teknolojiyi; insanların yaşam kalitesini iyileştirmek ve daha yaşanabilir kentlerin oluşumuna katkı sağlamak amacıyla kullanan Türk Telekom bu kapsamda yenilikçi teknolojiler geliştiriyor. Sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini strateji ve iş modellerine uyguladıklarını söyleyen Önal, “Türk Telekom Grubu'nun stratejik yatırım planları ve sürdürülebilirlik gündemi doğrultusunda, karbon ayak izimizi azaltmak, iklim riski yönetimine katkı sağlamak ve finansal değer yaratmak amacıyla Şirketimizin yakın gelecekte Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarına hız vermeyi planladığını duyurmuştuk. Bu gündem kapsamında Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), ilgili mevzuat çerçevesinde Türk Telekom'a tahsis edilen kurulu gücü 317,8 MWe'den 405,8 MWe'ye çıkardı. GES yatırımlarımızı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 29 yıllığına kiraladığımız arazilerde Diyarbakır, Ağrı ve Sivas illerinde yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz girişimlerimizle Türk Telekom Grubu'nun sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda önemli mesafe kat edeceğimize inanıyoruz. ‘Türkiye’ye Değer’ çatısı altında; teknolojinin bize sunduğu tüm imkânları, sürdürülebilir bir yaklaşımla seferber ediyoruz. Teknolojinin hayatlarımızı ve iş yapış şekillerini hızla dönüştürdüğü dünyamızda, önümüzdeki dönemin lider şirketleri yeşil teknolojiyi kucaklayan ve enerji verimliliğine yatırım yapanlar olacak. Biz de bu vizyon doğrultusunda; kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile otomotiv sektöründeki elektrifikasyon dönüşümüne katkı sağlamak adına stratejik bir adım atarak, Elektrikli Araç Şarj Ağı projemizi hayata geçirdik. Elektrikli araç kullanıcılarına, her anlamda güvenli, çevreci ve jeneratörler ile beslenen kesintisiz bir şarj hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsandan ve teknolojiden aldığımız ilhamla, daha yeşil ve daha dijital bir dünya için adım atıyoruz. Bu vizyonla, enerji verimliliğine ve enerji dönüşümüne yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Sadece Tivibu’da bulunan teknolojik özellikler, kullanıcıların tercihi oldu

Türk Telekom’un TV platformu Tivibu, Haziran ayında gerçekleşen arayüz lansmanı ile güçlü teknolojik altyapısı sayesinde yayıncılık anlayışını daha da ileriye taşıdığını duyurdu. Sadece Tivibu’da bulunan teknolojik özellikler, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi ile karşılanırken, ‘7 güne kadar geri al izle’ menüsü kullanıcıların en çok tercih ettiği özellik olarak dikkat çekiyor. İzleyiciler ayrıca; Tivibu’nun sunduğu durdur izle, kişiye özel kanal ve menü özellikleri ile geleneksel televizyon platformlarının sunduğu alışkanlıkların dışına çıkarak, ayrıcalıklı bir izleme deneyimi yaşıyor. Kullanıcılara sunulan özellikler arasında sırasıyla; mini oynatıcı ile aynı anda iki farklı kanal izleyebilme, cihaz içinde dolaşırken izleme deneyimini sürdürme, canlı yayınlarda kullanılabilen altyazı/dil seçenek kombinasyonları ve içerik tercihinde referans noktası oluşturan IMDB puan entegrasyonu yer alıyor.



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