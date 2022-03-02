Türk Telekom ve Huawei, Mobil Dünya Kongresi'nde 5G için el sıkıştı

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Türk Telekom, Barcelona'dan bildirmeye devam ediyor. GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde en yeni teknolojilerini ve çeşitli işbirliklerin, duyuran Türk Telekom bunlara bir yenisini daha ekledi. Öyle ki Türk Telekom yaptığı basın açıklamasıyla 5G çalışmaları için Huawei ile TurkTech 2.0 İyi Niyet Sözleşmesi’ni imzaladıklarını duyurdu.

İki şirket, 5G’ye hazır şebekelerin geliştirilmesi ve kaliteli şebeke uygulamaları için stratejik vizyon paylaşımının yanı sıra endüstriyel 5G uygulamalarını gerçekleştirmek ve ekosistemi geliştirmek için çalışacak.

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Kullanıcı deneyimi ön planda olacak

Türk Telekom ve Huawei bu iş birliği kapsamında, 5G’ye hazır şebekelerin geliştirilmesi ve kaliteli şebeke uygulamaları için stratejik vizyon paylaşımı yapacak. İş birliği ile 5G servislerinin desteklenmesi ve son kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi için dijital dönüşümü çeşitlendirecek teknolojiler denenirken, sahalardan maksimum enerji kazanımı sağlanmasına yönelik, “sıfır” karbon stratejisi de geliştirilecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, “Türkiye’de dijital dönüşümün öncü kurumu olarak, iştiraklerimiz ve 5G alanında yetkin mühendislerimizle, tüm çalışmalarımızı milli sorumluluk bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Bu motivasyonla çıktığımız yolda teknolojiyi insanın iyiliği ve faydası için üreten, geliştiren ve sektöre değer katan dünyanın sayılı operatörlerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, eğlence ve kentleşmede 5G ve ötesi teknolojilerin sunduğu çözümlere ihtiyaç var. Huawei ile imzaladığımız İyi Niyet Sözleşmesi kapsamında 5G ekosistemini ve uygulama alanlarını geliştirmeyi, bu konudaki denemeleri yaparak şebekelerimizde uygulamayı hedefliyoruz. 5G ve ötesi teknolojilerin geliştirilmesi kapsamında değerli iş ortağımız Huawei ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalara bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li de törende yaptığı konuşmada; “Vizyonumuz her zaman, müşterilerimiz için değer yaratmak oldu. Bu vizyonla müşterilerimize en iyi performanslı, en düşük operasyonel maliyetli ve yatırım verimi en yüksek çüzümleri sunuyoruz. Bir yandan da, 5G teknolojileriyle yerli endüstrilerin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek için işbirliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Türk Telekom, Türkiye yolculuğumuzun başından beri bizim stratejik iş ortağımız oldu. Huawei Türkiye ailesi adına, bize duydukları güven için kendilerine en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Bu önemli iş birliğinin Huawei’in Türkiye’deki 20. yıldönümüne gelmesinden de ayrıca mutluluk duyuyorum. Her zaman olduğu gibi müşterilerimiz ve Türkiye’nin bilişim ekosistemi için daha fazla katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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Akıllı tarım çalışmaları için otonom traktör testleri gerçekleştirildi

İki şirket, TurkTech 2.0 anlaşması kapsamında, TARNET iş birliğiyle yerel 5G endüstriyel ekosistemini geliştirmek ve bu alanda uygulamalar gerçekleştirmekamacıyla Akıllı Tarım (Tarım 4.0) alanında Akıllı Traktör Sistemleri’nin bir parçası olan Otomatik Dümenleme’yi hayata geçirdi. Tarım Teknolojileri kullanarak tarım sahalarının verim ve kârlılığını artırmayı hedefleyen projede, traktör sürücüsüz olarak tarlayı sürerken, daha hassas ve doğru tarımsal işlemlerin yapılabilmesi 5G şebekesi desteğiyle sağlanıyor. Çalışma kapsamında ayrıca, yapay zekâ desteğiyle video analizleri yapılarak, traktör rotası üzerinde herhangi bir sapma tespit edildiğinde, 5G bağlantılı mobil uygulama üzerinden çiftçi anlık olarak bilgilendiriliyor.

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