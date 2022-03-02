Türk Telekom ve Huawei, Mobil Dünya Kongresi'nde 5G için el sıkıştı

Türk Telekom, Barcelona'dan bildirmeye devam ediyor. GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde en yeni teknolojilerini ve çeşitli işbirliklerin, duyuran Türk Telekom bunlara bir yenisini daha ekledi. Öyle ki Türk Telekom yaptığı basın açıklamasıyla 5G çalışmaları için Huawei ile TurkTech 2.0 İyi Niyet Sözleşmesi’ni imzaladıklarını duyurdu.
İki şirket, 5G’ye hazır şebekelerin geliştirilmesi ve kaliteli şebeke uygulamaları için stratejik vizyon paylaşımının yanı sıra endüstriyel 5G uygulamalarını gerçekleştirmek ve ekosistemi geliştirmek için çalışacak.
Kullanıcı deneyimi ön planda olacak
Türk Telekom ve Huawei bu iş birliği kapsamında, 5G’ye hazır şebekelerin geliştirilmesi ve kaliteli şebeke uygulamaları için stratejik vizyon paylaşımı yapacak. İş birliği ile 5G servislerinin desteklenmesi ve son kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi için dijital dönüşümü çeşitlendirecek teknolojiler denenirken, sahalardan maksimum enerji kazanımı sağlanmasına yönelik, “sıfır” karbon stratejisi de geliştirilecek.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, “Türkiye’de dijital dönüşümün öncü kurumu olarak, iştiraklerimiz ve 5G alanında yetkin mühendislerimizle, tüm çalışmalarımızı milli sorumluluk bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Bu motivasyonla çıktığımız yolda teknolojiyi insanın iyiliği ve faydası için üreten, geliştiren ve sektöre değer katan dünyanın sayılı operatörlerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, eğlence ve kentleşmede 5G ve ötesi teknolojilerin sunduğu çözümlere ihtiyaç var. Huawei ile imzaladığımız İyi Niyet Sözleşmesi kapsamında 5G ekosistemini ve uygulama alanlarını geliştirmeyi, bu konudaki denemeleri yaparak şebekelerimizde uygulamayı hedefliyoruz. 5G ve ötesi teknolojilerin geliştirilmesi kapsamında değerli iş ortağımız Huawei ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalara bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.
Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li de törende yaptığı konuşmada; “Vizyonumuz her zaman, müşterilerimiz için değer yaratmak oldu. Bu vizyonla müşterilerimize en iyi performanslı, en düşük operasyonel maliyetli ve yatırım verimi en yüksek çüzümleri sunuyoruz. Bir yandan da, 5G teknolojileriyle yerli endüstrilerin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek için işbirliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Türk Telekom, Türkiye yolculuğumuzun başından beri bizim stratejik iş ortağımız oldu. Huawei Türkiye ailesi adına, bize duydukları güven için kendilerine en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Bu önemli iş birliğinin Huawei’in Türkiye’deki 20. yıldönümüne gelmesinden de ayrıca mutluluk duyuyorum. Her zaman olduğu gibi müşterilerimiz ve Türkiye’nin bilişim ekosistemi için daha fazla katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.
Akıllı tarım çalışmaları için otonom traktör testleri gerçekleştirildi
İki şirket, TurkTech 2.0 anlaşması kapsamında, TARNET iş birliğiyle yerel 5G endüstriyel ekosistemini geliştirmek ve bu alanda uygulamalar gerçekleştirmekamacıyla Akıllı Tarım (Tarım 4.0) alanında Akıllı Traktör Sistemleri’nin bir parçası olan Otomatik Dümenleme’yi hayata geçirdi. Tarım Teknolojileri kullanarak tarım sahalarının verim ve kârlılığını artırmayı hedefleyen projede, traktör sürücüsüz olarak tarlayı sürerken, daha hassas ve doğru tarımsal işlemlerin yapılabilmesi 5G şebekesi desteğiyle sağlanıyor. Çalışma kapsamında ayrıca, yapay zekâ desteğiyle video analizleri yapılarak, traktör rotası üzerinde herhangi bir sapma tespit edildiğinde, 5G bağlantılı mobil uygulama üzerinden çiftçi anlık olarak bilgilendiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..