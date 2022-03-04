Türk Telekom ve Nokia’dan Mobil Dünya Kongresi’nde 5G ile Endüstri 4.0 denemesi

Türk Telekom ve Nokia, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde 5G bağlantılı üretim ortamında Endüstri 4.0 denemeleri gerçekleştirdi. Kongre’de Türk Telekom ve Nokia, kilit endüstriyel uygulamalarda hataları minimuma düşürmek, üretimi ve verimliliği artırmak hedefiyle 5G’nin düşük gecikme süresi, yüksek bant genişliği ve yüksek veri iletim hızı kabiliyetlerini kullanarak denemelere imza attılar.
Gerçekleştirilen denemede, Nokia’nın Digital Automation Cloud (NDAC) ve Industrial Edge (MXIE) endüstriyel mobil şebeke ürünleri kullanılarak sağlanan 5G bağlantılı bir üretim ortamı oluşturuldu. Bu üretim ortamında iki canlı endüstriyel 5G uygulaması denendi. İlk denemede, 5G altyapısı ile çalışan yeni nesil kamera sistemleri ile izlenen üretim alanında bulunan ziyaretçiler, yapay zekâ destekli video analitik çözümü sayesinde iş güvenliği ihlallerinin nasıl tespit edildiğini gördüler. İkinci denemede ise katılımcılar; taşıyıcı otonom mobil robotların (AMR) ve kolaboratif/işbirlikçi robotların (Cobot) bulunduğu, 5G ile desteklenmiş bir otomotiv üretim hattı ile geleneksel bir üretim hattını deneyimleyerek karşılaştırma fırsatı buldular.
Denemelerde gerçek zamanlı video analitiği ve yapay zekâ teknolojilerinin yanı sıra ultra düşük gecikme kabiliyeti ve yüksek veri hızı sağlayan 5G endüstriyel şebeke teknolojisinden yararlanıldığını belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’de dijital dönüşümün öncü kurumu olarak, yeni teknolojileri ilk kez geliştirip, deneyimleyip, hayata geçirerek sadece ülkemiz için değil, küresel telekomünikasyon sektörü için de önemli kilometre taşlarına imza atıyoruz. Dünyanın en büyük mobil teknoloji etkinliği olan GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde Nokia ile başarılı Endüstri 4.0 denemeleri gerçekleştirdik. Bu denemeler bize 5G’nin düşük gecikme süresi, yüksek bant genişliği ve yüksek veri iletim hızı kabiliyetleriyle sektörlere katacağı verimliliği gösterdi. Yaptığımız denemeler, 5G ile desteklenmiş bir üretim hattının hızlı ve yüksek performansla çalıştığını ve geleneksel üretim hattına göre çok daha verimli ve güvenli olduğunu canlı olarak gösterdi.”
Nokia Türkiye Ülke Müdürü Özgür Erzincan: “Türk Telekom ile birlikte yaptığımız bu başarılı demo için çok heyecanlıyız. Günümüz küresel rekabetçilik seviyesinde endüstride dijital dönüşüm ve otomasyon bir seçenek olmaktan çok bir zorunluluktur. Endüstri 4.0'ın endüstri oyuncularına verimlilik, maliyet düşüşü ve iş güvenliği gibi kazanımlar getireceğine şüphe yok. 5G teknolojisi hız, mobilite ve düşük gecikmenin yanı sıra çok yüksek düzeyde güvenilirlik ve güvenlik ile Endüstri 4.0 kazanımlarını imkanlı hale getirecek altyapı olarak ortaya çıkıyor. Nokia'nın Dijital Otomasyon Bulutu (NDAC) ve Endüstriyel Uç (MXIE) çözümleri, her büyüklükteki ve farklı endüstrilerdeki kuruluşların işlerini geliştirmelerine yardımcı olacak.”
5G, esnek fabrika düzeni, robotlar arası koordinasyon ve senkronizasyon sağlıyor
GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde gerçekleştirilen denemede ayrıca yeni nesil üretim hatlarında üretimi hızlandırmak ve güvenli hale getirmek için kullanılan AMR ve cobot (kolaboratif/işbirlikçi robotlar) uyumuna dikkat çekildi.
Gerçekleştirilen denemede, Nokia’nın endüstriler için geliştirilmiş 5G şebeke ekipmanları NDAC ve MXIE ile birlikte üretim operasyonlarının gerçek zamanlı koordinasyonu ve senkronizasyonu için zorunlu olan düşük gecikme süresi gereklilikleri karşılanıyor. 5G’nin özel kablosuz iletişim özelliği, AMR’lerin fabrika alanındaki her köşeye erişimini mümkün kılıyor ve böylece esnek fabrika düzenine katkı sağladığı gibi karanlık fabrikalardaki üretim işlemlerin daha rahat gerçeklemesine olanak sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..