5G Türkiye’de aktif hale gelmeye başladı: 1 Nisan’da herkese açılacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, 31 Mart'ta düzenlenecek törenle 5G'ye geçişini resmen ilan edeceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak tören itibariyle 1 Nisan tarihinde Türkiye genelinde 5G’ye geçiş yapılmış olacak. Ancak halihazırda operatörler kısmi olarak 5G’yi aktif etmeye başladı.

5G ile yüksek hız dönemi başlıyor

Hem sosyal medyada hem de DH Forum’daki ilgili konularda yapılan paylaşımlara göre başta Turkcell olmak üzere Türk Telekom ve Vodafone, 5G’yi kullanıcılarına açmaya başladı. Bunun 1 Nisan tarihindeki geçiş öncesi test olduğu düşünülüyor. Öte yandan sinyal bulucu uygulamalar ile kontrol edildiğinde operatörlerin şimdilik 5G NSA (Non-Standalone, 4G LTE çekirdekli) olarak aktarım yaptığı görüldü.

Tam Boyutta Gör Yapılan hız testlerinde ise 1.800 Mbps veya daha üzeri indirme hızları ile 200 Mbps dolaylarında yükleme hızlarına erişildi.

Eğer sınırlı bir paketiniz varsa hız testlerinin birkaç GB tüketim yaptığını belirtelim. Dolayısıyla yüksek hızlara sahipken çok fazla hız testi yapılırsa paket aşımı veya tüketimi ile karşılaşılabilir.

İstanbul’da 5G destekli akıllı yol tamamlandı: Testler başladı 2 gün önce eklendi

Resmi takvime göre ise 5G’ye geçiş 1 Nisan tarihinde 81 ilde kademeli olarak gerçekleştirilecek. İlk etapta öncelik şehir merkezlerinde olacak. 2 yıl içinde ise her noktada 5G hizmetinin yayılması hedefleniyor.

Turkcell 5G Ana Konu

Türk Telekom 5G Ana Konu

Vodafone 5G Ana Konu

5G cihazınızda aktif hale geldi mi? 83% Hayır 86 oy 17% Evet 18 oy 104 oya göre sonuçlar listelenmiştir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: