    5G Türkiye’de aktif hale gelmeye başladı: 1 Nisan’da herkese açılacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği resmi 1 Nisan tarihinden önce Turkcell, Türk Telekom, Vodafone 5G’yi birçok ilde aktif hale getirmeye başladı. İnternet hızları ciddi şekilde yükseldi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, 31 Mart'ta düzenlenecek törenle 5G'ye geçişini resmen ilan edeceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak tören itibariyle 1 Nisan tarihinde Türkiye genelinde 5G’ye geçiş yapılmış olacak. Ancak halihazırda operatörler kısmi olarak 5G’yi aktif etmeye başladı.

    5G ile yüksek hız dönemi başlıyor

    Hem sosyal medyada hem de DH Forum’daki ilgili konularda yapılan paylaşımlara göre başta Turkcell olmak üzere Türk Telekom ve Vodafone, 5G’yi kullanıcılarına açmaya başladı. Bunun 1 Nisan tarihindeki geçiş öncesi test olduğu düşünülüyor. Öte yandan sinyal bulucu uygulamalar ile kontrol edildiğinde operatörlerin şimdilik 5G NSA (Non-Standalone, 4G LTE çekirdekli) olarak aktarım yaptığı görüldü.

    Yapılan hız testlerinde ise 1.800 Mbps veya daha üzeri indirme hızları ile 200 Mbps dolaylarında yükleme hızlarına erişildi.

    Eğer sınırlı bir paketiniz varsa hız testlerinin birkaç GB tüketim yaptığını belirtelim. Dolayısıyla yüksek hızlara sahipken çok fazla hız testi yapılırsa paket aşımı veya tüketimi ile karşılaşılabilir.

    Resmi takvime göre ise 5G’ye geçiş 1 Nisan tarihinde 81 ilde kademeli olarak gerçekleştirilecek. İlk etapta öncelik şehir merkezlerinde olacak. 2 yıl içinde ise her noktada 5G hizmetinin yayılması hedefleniyor.

    Turkcell 5G Ana Konu

    Türk Telekom 5G Ana Konu

    Vodafone 5G Ana Konu

    5G cihazınızda aktif hale geldi mi? Oy Ver 104 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 2 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

