5G Türkiye’de aktif hale gelmeye başladı: 1 Nisan’da herkese açılacak

5G ile yüksek hız dönemi başlıyor
Hem sosyal medyada hem de DH Forum’daki ilgili konularda yapılan paylaşımlara göre başta Turkcell olmak üzere Türk Telekom ve Vodafone, 5G’yi kullanıcılarına açmaya başladı. Bunun 1 Nisan tarihindeki geçiş öncesi test olduğu düşünülüyor. Öte yandan sinyal bulucu uygulamalar ile kontrol edildiğinde operatörlerin şimdilik 5G NSA (Non-Standalone, 4G LTE çekirdekli) olarak aktarım yaptığı görüldü.
Eğer sınırlı bir paketiniz varsa hız testlerinin birkaç GB tüketim yaptığını belirtelim. Dolayısıyla yüksek hızlara sahipken çok fazla hız testi yapılırsa paket aşımı veya tüketimi ile karşılaşılabilir.
Resmi takvime göre ise 5G’ye geçiş 1 Nisan tarihinde 81 ilde kademeli olarak gerçekleştirilecek. İlk etapta öncelik şehir merkezlerinde olacak. 2 yıl içinde ise her noktada 5G hizmetinin yayılması hedefleniyor.
