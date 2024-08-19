Türkiye 5G'ye geçiş hazırlıklarını hızlandırıyor: Hedef 2026

Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 2026'da 5G'ye geçileceğini açıklamasının ardından gelecek yıl yapılması planlanan ihale için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından çalışmalar hızlandırıldı.

6G ve ötesi içinde çalışmalar devam ediyor

Bu doğrultuda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gelecek yıl yapılacak ihale için çalışmalar hızlandırıldı. BTK'nin 2024-2028 Stratejik Planı'na göre, 5G ve ötesi haberleşme şebekelerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Türkiye, 5G teknolojisinin yerli ve milli imkânlarla geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıyor. Plan kapsamında, 5G mobil haberleşme teknolojisi için yerli tasarımcılar, mühendisler ve işçiler tarafından üretilen ekipmanların kullanımı teşvik edilecek.

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4,5G hızından yaklaşık 10 kat daha hızlı olan 5G ile 6G'ye yönelik çalışmaların yürütülmesi ve standartların belirlenmesine ilişkin hedefin öne çıktığı planda, Türkiye'nin 5G vizyonu, 5G mobil haberleşme teknolojisi kapsamındaki ekipman ve teçhizatın yerli tasarımcılar, mühendisler ve işçileri tarafından üretilmesi için yerli imalatın teşviki, teknoloji bağımsızlığının artırılması ve yerel ekonomiye katkı sağlanması amaçlar arasında bulunuyor.

Yeni nesil 5G haberleşme teknolojisinin ülkede kullanımı için gerekli çalışmaların yapılması konusunda hazırlıklar hızlandırıldı. Yerli ve milli haberleşme ürünü tanımına ilişkin düzenleme yapılması, AR-GE projelerinin niteliğinin yükseltilmesi ve yerli ekosisteme daha fazla katkı sağlanması amacıyla bazı iyileştirme amaçlı proje kriterleri getirilecek.

Bu bağlamda, 5G ve ötesi şebeke ekipmanlarının tasarımından üretimine kadar tüm aşamaların milli katkıyla gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu amaçla BTK, kamu ve özel sektör temsilcileriyle çalışmalar yürütüyor.

Öte yandan, BTK tarafından 6G'ye yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalar takip edilirken başta alçak yörünge uyduları olmak üzere uydu üzerinden sağlanan geniş bant hizmetlerinin yapılacak düzenlemeler çerçevesinde tüm yurtta sunulmasına yönelik faaliyetler yürütülecek, yerlileştirmeye yönelik çalışmalar başlatılacak.

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