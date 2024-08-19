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    Türkiye 5G'ye geçiş hazırlıklarını hızlandırıyor: Hedef 2026

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 2026'da 5G'ye geçileceğini açıklamasının ardından gelecek yıl gerçekleştirilmesi planlanan ihale için BTK tarafından çalışmalar hızlandırıldı.
    Türkiye 5G'ye geçiş hazırlıklarını hızlandırıyor: Hedef 2026 Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 2026'da 5G'ye geçileceğini açıklamasının ardından gelecek yıl yapılması planlanan ihale için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından çalışmalar hızlandırıldı.

    6G ve ötesi içinde çalışmalar devam ediyor

    Bu doğrultuda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gelecek yıl yapılacak ihale için çalışmalar hızlandırıldı. BTK'nin 2024-2028 Stratejik Planı'na göre, 5G ve ötesi haberleşme şebekelerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

    Türkiye, 5G teknolojisinin yerli ve milli imkânlarla geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıyor. Plan kapsamında, 5G mobil haberleşme teknolojisi için yerli tasarımcılar, mühendisler ve işçiler tarafından üretilen ekipmanların kullanımı teşvik edilecek.

    4,5G hızından yaklaşık 10 kat daha hızlı olan 5G ile 6G'ye yönelik çalışmaların yürütülmesi ve standartların belirlenmesine ilişkin hedefin öne çıktığı planda, Türkiye'nin 5G vizyonu, 5G mobil haberleşme teknolojisi kapsamındaki ekipman ve teçhizatın yerli tasarımcılar, mühendisler ve işçileri tarafından üretilmesi için yerli imalatın teşviki, teknoloji bağımsızlığının artırılması ve yerel ekonomiye katkı sağlanması amaçlar arasında bulunuyor.

    Yeni nesil 5G haberleşme teknolojisinin ülkede kullanımı için gerekli çalışmaların yapılması konusunda hazırlıklar hızlandırıldı. Yerli ve milli haberleşme ürünü tanımına ilişkin düzenleme yapılması, AR-GE projelerinin niteliğinin yükseltilmesi ve yerli ekosisteme daha fazla katkı sağlanması amacıyla bazı iyileştirme amaçlı proje kriterleri getirilecek.

    Bu bağlamda, 5G ve ötesi şebeke ekipmanlarının tasarımından üretimine kadar tüm aşamaların milli katkıyla gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu amaçla BTK, kamu ve özel sektör temsilcileriyle çalışmalar yürütüyor.

    Öte yandan, BTK tarafından 6G'ye yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalar takip edilirken başta alçak yörünge uyduları olmak üzere uydu üzerinden sağlanan geniş bant hizmetlerinin yapılacak düzenlemeler çerçevesinde tüm yurtta sunulmasına yönelik faaliyetler yürütülecek, yerlileştirmeye yönelik çalışmalar başlatılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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