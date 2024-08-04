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    Anlık Bildirim

    Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli otonom otobüs ABD'de hizmete girdi

    Bakan Mehmet Fatih Kacır, Türk mühendislerin kurduğu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteklediği Adastec firması tarafından ABD'de ilk Seviye-4 sürücüsüz otobüsün kullanıma sunulduğunu duyurdu.
    Adestec'in elektrikli otonom otobüsü ABD'de hizmete girdi Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adastec'in geliştirdiği teknolojilerle entegre edilen sürücüsüz otobüslerin dünyanın birçok ülkesinde bu teknolojiyi kullanan ilk proje olarak hayata geçirildiğini belirtti.

    Abd'deki ilk seviye-4 elektrikli otonom otobüs hizmete sunuldu

    Adastec'in Türkiye'de Bilişim Vadisi'nde ve Boğaziçi Üniversitesi BÜDOTEK Teknopark'ta Ar-Ge Merkezi bulduğuna dikkati çeken Kacır, Adastec'in başarısını şu sözlerle dile getirdi: "Türk mühendisler tarafından kurulan ve Bakanlığımızca desteklenen ADASTEC'in geliştirdiği teknolojilerle entegre edilen sürücüsüz otobüsler, dünyanın birçok ülkesinde bu teknolojiyi kullanan ilk proje olarak hayata geçiriliyor." dedi.

    Türkiye'de Bilişim Vadisi'nde Test Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi BÜDOTEK teknoparkta Ar-Ge Merkezi olan ADASTEC, Amerika’daki ilk Seviye-4 otonom otobüsü kullanıma sundu.

    Avrupa'nın ilk Seviye-4 otonom/elektrikli otobüslerini Norveç'in Stavanger ve Finlandiya’nın Tampere şehirlerinde uygulamaya geçiren ADASTEC; Almanya, Hollanda ve İsviçre’de yakın zamanda kazandığı projeleri de önümüzdeki günlerde hayata geçirmeye hazırlanıyor.

    Seviye-4 otonom araçlar, otomatik sürüş sistemlerinin gelişmişlik seviyelerini tanımlayan SAE (Society of Automotive Engineers) standardına göre belirlenmiş bir derecelendirme sisteminin parçası olarak karşımıza çıkıyor.

    Bu sistem, seviye 0'dan seviye 5'e kadar uzanıyor ve her seviye, otomasyonun derecesini gösteriyor. Seviye-4, yüksek otomasyon anlamına geliyor. Tam otonom sürüş sunan 4. seviye araçlar, sahip oldukları özel donanımları ve yazılımları sayesinde kendi kendilerine hareket edebiliyor. Ancak güvenlik amacıyla sürücünün bazı durumlarda müdahale etmesi gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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