Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli otonom otobüs ABD'de hizmete girdi

Abd'deki ilk seviye-4 elektrikli otonom otobüs hizmete sunuldu
Adastec'in Türkiye'de Bilişim Vadisi'nde ve Boğaziçi Üniversitesi BÜDOTEK Teknopark'ta Ar-Ge Merkezi bulduğuna dikkati çeken Kacır, Adastec'in başarısını şu sözlerle dile getirdi: "Türk mühendisler tarafından kurulan ve Bakanlığımızca desteklenen ADASTEC'in geliştirdiği teknolojilerle entegre edilen sürücüsüz otobüsler, dünyanın birçok ülkesinde bu teknolojiyi kullanan ilk proje olarak hayata geçiriliyor." dedi.
Türkiye'de Bilişim Vadisi'nde Test Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi BÜDOTEK teknoparkta Ar-Ge Merkezi olan ADASTEC, Amerika’daki ilk Seviye-4 otonom otobüsü kullanıma sundu.
Avrupa'nın ilk Seviye-4 otonom/elektrikli otobüslerini Norveç'in Stavanger ve Finlandiya’nın Tampere şehirlerinde uygulamaya geçiren ADASTEC; Almanya, Hollanda ve İsviçre’de yakın zamanda kazandığı projeleri de önümüzdeki günlerde hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Seviye-4 otonom araçlar, otomatik sürüş sistemlerinin gelişmişlik seviyelerini tanımlayan SAE (Society of Automotive Engineers) standardına göre belirlenmiş bir derecelendirme sisteminin parçası olarak karşımıza çıkıyor.
Bu sistem, seviye 0'dan seviye 5'e kadar uzanıyor ve her seviye, otomasyonun derecesini gösteriyor. Seviye-4, yüksek otomasyon anlamına geliyor. Tam otonom sürüş sunan 4. seviye araçlar, sahip oldukları özel donanımları ve yazılımları sayesinde kendi kendilerine hareket edebiliyor. Ancak güvenlik amacıyla sürücünün bazı durumlarda müdahale etmesi gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.