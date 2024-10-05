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    Türkiye, DeltaV’nin yeni roketiyle uzay alanında yeni bir döneme giriyor

    DeltaV’nin yeni Genel Müdürü Dr. Mehmet Karaman TEKNOFEST kapsamında SORS Sonda Roketi ve HİS Hibrit İtki Sistemi hakkında bilgiler verdi. Karaman, uzay görevlerinde ilerlediklerini ifade etti.
    DeltaV, yüzde 300 daha güçlü SORS motoru geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin uzay yolculuğundaki en son başarılarından biri, DeltaV’nin SORS Sonda Roketi ve hibrit itki sistemleriyle geliyor. Türkiye’nin uzay çalışmalarındaki lider firmalarından biri olan DeltaV, uzay teknolojilerinde önemli atılımlar yapıyor. Şirketin yeni Genel Müdürü Dr. Mehmet Karaman, yapılan yenilikler ve geliştirdikleri teknolojiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    Yüzde 300 artışla itki yoğunluğunda yeni dönem

    Dr. Karaman’ın belirttiği en dikkat çekici gelişmelerden biri, SORS Sonda Roketi'nde kullanılan motorun itki yoğunluğunun yüzde 300 oranında artırılması. Bu yenilik, Türkiye’nin hibrit roket motor teknolojilerinde dünyada önde gelen ülkeler arasına girmesini sağlayacak. Bu motor SORS’un ikinci versiyonu olacak. “Dünyada hibrit roket motor teknolojilerinde çığır açan teknolojilerimiz var. Bu alanda dünyada en önde firmaların başındayız. Bunun şunun için söylüyorum, itki yoğunluğu olarak katılara göre genelde 3’e1 oran vardı. Biz şu oranda bu oranı kapattık. Ve bu, ölçekten bağımsız” diyen Karaman, Türkiye’nin uzay yolculuğunda güçlü bir aktör olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

    Türkiye'nin ilk kriyojenik turbo pompası

    DeltaV, yüzde 300 daha güçlü SORS motoru geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    DeltaV aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek kriyojenik turbo pompasını geliştirdi. Karaman, bu teknolojinin büyük çaplı roketlerin üretimi için bir zorunluluk olduğunu belirtti ve bu pompanın, 30.000 devir/dakika üzerinde dönen bir sistem olduğunu söyledi. Karaman, ilk testleri yaptıklarını, ileride SORS’ta turbo pompa beslemeli bir sistem kullanmayı düşündüklerini aktardı.

    “Türkiye’nin ilk ve tek kriyojenik turbo pompasını yapmış firmayız. Bu çok kritik bir ürün. Eğer büyük çaplı roket yapmak istiyorsanız turbo pompa bir zorunluluk. 30.000 rpm üstünde dönme hızına sahip bir sistem yaptık. Aslında çok yüksek bir mühendislik ürünü. Gaz türbinin kuzeni. Turbo pompalar bu işin kalbi.”

    Uzayda ticari faaliyetler ve sert iniş hedefi

    DeltaV, yüzde 300 daha güçlü SORS motoru geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    DeltaV’nin bir diğer hedefi ise, Ay’a sert iniş gerçekleştirmek. Bu başarı, Türkiye'yi dünyada sadece birkaç ülkenin yapabildiği bir seviyeye çıkaracak. Karaman’a göre, bu tarz bir misyonu başarmak, uzayda ticari faaliyetler yapmak isteyen firmalar için kritik bir aşama. Uzayda başarı sağlamak, firmaların uluslararası alanda ciddi bir oyuncu olarak kabul edilmesini sağlıyor.
    DeltaV, yüzde 300 daha güçlü SORS motoru geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Ay’a sert iniş için DeltaV, TÜBİTAK ile birlikte çalışıyor. İtki tarafı DeltaV tarafından gelirken diğer sistem bileşenleri TÜBİTAK tarafından gelecek. Karaman, hibrit itki sistemi ile bu aracın yörüngede ateşleme yaparak Ay yörüngesine doğru kendisini konumlandıracağını ve son ateşleme ile Ay’a sert inişin gerçekleştirileceğini söylüyor. DeltaV’nin SORS ve HİS yani hibrit itki sistemleri, geleneksel uzay roketleri ve araçlarına karşın çok daha maliyet etkin olacak şekilde tasarlanıyor. Bu hibrit sistemler ise DeltaV’nin kurucusu Arif Karabeyoğlu’nun çalışmalarından geliyor, kendisi birkaç ay önce şirketten ayrıldı.
    DeltaV, yüzde 300 daha güçlü SORS motoru geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    DeltaV’nin tek uzay çalışmaları bunlarla da sınırlı değil. Firma daha küçük uzay araçlarında kullanılan küçük itki sistemleri de geliştiriyor. Karaman, böyle bir sistemi kullanan bir müşterinin yakında SpaceX ile yörüngeye çıkarılacağını belirtti.

    DeltaV, SORS Sonda Roketi ile bugüne kadar 20 başarılı fırlatma gerçekleştirdiğini belirtiyor. Bu fırlatmalarda farklı amaçlar doğrultusunda testler yapılmış, özellikle uzayda hibrit itki sisteminin minyatürünü test etmek için programlar gerçekleştirilmiş durumda.

    Savunma sanayi çalışmaları sürüyor

    DeltaV'nin uzay teknolojilerinin yanı sıra savunma sanayii alanında da ilerliyor. Halihazırda Fırlatma Sistemi geliştirmekte olan ROKETSAN ile işbirliği yapmak isteyen DeltaV, sahip olduğu kritik teknolojiler ROKETSAN’a destek olmayı hedefliyor. Karaman, yüksek itki yoğunluklu roket motorlarını savunma projelerine entegre etme çalışmalarının sürdüğünü ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirtti. ROKETSAN’ın yanında DeltaV, SSB ile de yakından çalışıyor. Ayrıca, DeltaV’nin hibrit roket motorlarının ürünleşme sürecinde önemli aşamaya gelindiği aktarıldı.

    Dr. Mehmet Karaman, TEKNOFEST’ten de övgüyle bahsetti: “Bizim çocukluğumuzda TEKNOFEST gibi imkanlar yoktu. Hayal bile edemezdik. Burada küçücük çocuklar uçakları, helikopterleri ve roketleri görüyor ve hayal etmeye başlıyor. Bunlar direkt olarak geleceğe yatırımlar.”

    SORS Sonda Roket Sistemi özellikleri

    DeltaV, yüzde 300 daha güçlü SORS motoru geliştiriyor Tam Boyutta Gör

    • Sistem uzunluğu: 12+ metre
    • Sistem çapı: 630 mm
    • Katı Yakıt: Parafin
    • Oksitleyici: Sıvı Oksijen (LOX)
    • Faydalı Yük: 50+ kg
    • İrtifa: 100-300 km
    • Ağırlık: 2000-3500 kg
    • Hız: 4-7+ Mach (Hipersonik)
    • Yanma Süresi: 60+ saniye
    • İtki kontrol bilgisayarı
    • Telemetri sistemi
    • Yer istasyonu
    • Ayarlanabilir itki
    • İtki sonlandırma
    • Çoklu ateşleme yeteneği
    • Hassas faydalı yüklere uygun düşük ve kontrol edilebilir ivme

    Hibrit itki sistemi (HİS) özellikleri

    DeltaV, yüzde 300 daha güçlü SORS motoru geliştiriyor Tam Boyutta Gör

    • Yakıt: Yüksek performanslı katı yakıt
    • Oksitleyici: Depolanabilir sıvı oksitleyici
    • Ateşleme kontrol sistemi
    • Isıl kontrol sistemi
    • Hata tespit ve ayrıklaştırma sistemi
    • Çoklu ateşleme yeteneği
    • İtki sonlandırma
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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