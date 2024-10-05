Türkiye, DeltaV’nin yeni roketiyle uzay alanında yeni bir döneme giriyor

- Yüzde 300 artışla itki yoğunluğunda yeni dönem
- Türkiye'nin ilk kriyojenik turbo pompası
- Uzayda ticari faaliyetler ve sert iniş hedefi
- Savunma sanayi çalışmaları sürüyor
- SORS Sonda Roket Sistemi özellikleri
- Hibrit itki sistemi (HİS) özellikleri
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Yüzde 300 artışla itki yoğunluğunda yeni dönem
Dr. Karaman’ın belirttiği en dikkat çekici gelişmelerden biri, SORS Sonda Roketi'nde kullanılan motorun itki yoğunluğunun yüzde 300 oranında artırılması. Bu yenilik, Türkiye’nin hibrit roket motor teknolojilerinde dünyada önde gelen ülkeler arasına girmesini sağlayacak. Bu motor SORS’un ikinci versiyonu olacak. “Dünyada hibrit roket motor teknolojilerinde çığır açan teknolojilerimiz var. Bu alanda dünyada en önde firmaların başındayız. Bunun şunun için söylüyorum, itki yoğunluğu olarak katılara göre genelde 3’e1 oran vardı. Biz şu oranda bu oranı kapattık. Ve bu, ölçekten bağımsız” diyen Karaman, Türkiye’nin uzay yolculuğunda güçlü bir aktör olma yolunda ilerlediğini vurguladı.
Türkiye'nin ilk kriyojenik turbo pompası
“Türkiye’nin ilk ve tek kriyojenik turbo pompasını yapmış firmayız. Bu çok kritik bir ürün. Eğer büyük çaplı roket yapmak istiyorsanız turbo pompa bir zorunluluk. 30.000 rpm üstünde dönme hızına sahip bir sistem yaptık. Aslında çok yüksek bir mühendislik ürünü. Gaz türbinin kuzeni. Turbo pompalar bu işin kalbi.”
Uzayda ticari faaliyetler ve sert iniş hedefi
DeltaV, SORS Sonda Roketi ile bugüne kadar 20 başarılı fırlatma gerçekleştirdiğini belirtiyor. Bu fırlatmalarda farklı amaçlar doğrultusunda testler yapılmış, özellikle uzayda hibrit itki sisteminin minyatürünü test etmek için programlar gerçekleştirilmiş durumda.
Savunma sanayi çalışmaları sürüyor
DeltaV'nin uzay teknolojilerinin yanı sıra savunma sanayii alanında da ilerliyor. Halihazırda Fırlatma Sistemi geliştirmekte olan ROKETSAN ile işbirliği yapmak isteyen DeltaV, sahip olduğu kritik teknolojiler ROKETSAN’a destek olmayı hedefliyor. Karaman, yüksek itki yoğunluklu roket motorlarını savunma projelerine entegre etme çalışmalarının sürdüğünü ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirtti. ROKETSAN’ın yanında DeltaV, SSB ile de yakından çalışıyor. Ayrıca, DeltaV’nin hibrit roket motorlarının ürünleşme sürecinde önemli aşamaya gelindiği aktarıldı.
Dr. Mehmet Karaman, TEKNOFEST’ten de övgüyle bahsetti: “Bizim çocukluğumuzda TEKNOFEST gibi imkanlar yoktu. Hayal bile edemezdik. Burada küçücük çocuklar uçakları, helikopterleri ve roketleri görüyor ve hayal etmeye başlıyor. Bunlar direkt olarak geleceğe yatırımlar.”
SORS Sonda Roket Sistemi özellikleri
- Sistem uzunluğu: 12+ metre
- Sistem çapı: 630 mm
- Katı Yakıt: Parafin
- Oksitleyici: Sıvı Oksijen (LOX)
- Faydalı Yük: 50+ kg
- İrtifa: 100-300 km
- Ağırlık: 2000-3500 kg
- Hız: 4-7+ Mach (Hipersonik)
- Yanma Süresi: 60+ saniye
- İtki kontrol bilgisayarı
- Telemetri sistemi
- Yer istasyonu
- Ayarlanabilir itki
- İtki sonlandırma
- Çoklu ateşleme yeteneği
- Hassas faydalı yüklere uygun düşük ve kontrol edilebilir ivme
Hibrit itki sistemi (HİS) özellikleri
- Yakıt: Yüksek performanslı katı yakıt
- Oksitleyici: Depolanabilir sıvı oksitleyici
- Ateşleme kontrol sistemi
- Isıl kontrol sistemi
- Hata tespit ve ayrıklaştırma sistemi
- Çoklu ateşleme yeteneği
- İtki sonlandırma
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.