ASELSAN ve DeltaV tarafından geliştirilen GÖKTAN ilk kez sergilendi

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Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) devam ediyor. Fuar kapsamında ise ASELSAN, ilk kez DeltaV ortaklığında geliştirilen GÖKTAN silah sistemini sergiledi. GÖKTAN, son derece spesifik ve konsept çiziyor.

GÖKTAN, teknik olan bir GLSDB yani Yerden Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba (Ground Launched Small Diameter Bomb) alternatifi bir ürün. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda da GÖKTAN’ın test atışları gerçekleştirilmişti. Yani GÖKTAN, fuara test edilmiş bir ürün olarak katılmış durumda.

SAGM - GÖKTAN

DeltaV tarafından yapılan açıklamada SAGM-GÖKTAN sistemi, ASELSAN tarafından tasarlanan havadan atılan güdümlü mühimmatın maliyet etkin, yerli ve sürdürülebilir hibrit itki sistemine entegre edilmesiyle ortaya çıkan, karadan karaya yüksek hassasiyetle vuruş yeteneği olan bir sistem olarak tanımlanıyor.

Uzun menzilde yüksek hassasiyetle hedefi vurma kapasitesine sahip olan sistem, her türlü hava koşulunda 7/24 operasyonel kullanılabilirlik hedeflenerek tasarlandı. Özellikle geniş alan kontrolü gerektiren operasyonlarda çoklu angajman kabiliyeti sayesinde birden fazla hedefe angaje olabilmekte.

Yeni bir konsept

Tam Boyutta Gör Peki GÖKTAN sistemi neden önemli? Bilindiği üzere TOLUN mühimmatı esasında hava platformlarından atılan güdümlü bir mühimmat. Dolayısıyla TOLUN, bu yeni kullanım konseptinde ayaklarını önce yere basıyor. Yeni entegrasyon, sistemin operasyonel menzilini artırarak kara hedeflerine yönelik etkinliğini ciddi derecede artırıyor.

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Bilindiği gibi TOLUN, hava platformlarında kullanıldığında 80 kilometrelik bir menzile sahip oluyor. Ancak GÖKTAN sistemindeki DeltaV’nin roketi sayesinde bu menzil 150 km’nin üzerine çıkıyor.

GÖKTAN füzesinde yer alan TOLUN mühimmatının DeltaV roketinden ayrıldıktan sonra kanatlarını açarak hedefine doğru yol alıyor. GÖKTAN’ın geliştirilmiş sistem mimarisi, platform manevrasına gerek kalmadan 360 derece atış kabiliyeti sunuyor. Ayrıca, eğik atış yapabilme, çoklu angajman ve ardışık ateşleme gibi gelişmiş yeteneklere sahip olması gibi detayları da var.

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ASELSAN ve DeltaV tarafından geliştirilen GÖKTAN sergilendi

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