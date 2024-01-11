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    Türkiye’yi Ay’a taşıyacak yerli roketin ateşleme testi yapıldı

    Türkiye’nin bu yıl içinde Ay’a sert iniş yapması bekleniyor. Bu görevde kullanılacak itki sistemleri ise DeltaV tarafından gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda önemli bir kilometre taşına ulaşıldı.
    Türkiye’yi Ay’a taşıyacak yerli roketin ateşleme testi yapıldı Tam Boyutta Gör
    Adı ve yetkinlikleri çok bilinmese de DeltaV, Türkiye’nin uza teknolojileri için çok büyük bir öneme sahip. Arif Karabeyoğlu tarafından kurulan bu şirket, tamamıyla yerli ve özgün olarak ürettiği roket ve itki sistemleriyle Türkiye’yi yörüngeye, Ay’a ve gelecekte daha ilerisine taşıyacak. Kısa bir süre önce ise DeltaV tarafından geliştirilen hibrit roket motorunun ateşleme testi gerçekleştirildi.

    DeltaV, tarihi bir kilometre taşına ulaştı

    DeltaV’nin birçok kez başarıyla fırlattığı ve ticari görevlere hazır olan sonda roketi (SORS), halihazırda en kapasiteli hibrit sonda roket sistemlerinden birisi konumunda. Firma, geliştirdiği roketlerde hibrit itki sistemini (HİS) kullanıyor.

    Türkiye’yi Ay’a taşıyacak yerli roketin ateşleme testi yapıldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye Uzay Ajansı ile yürütülen ve Türkiye Milli Uzay Programı Hedeflerinden olan Ay Araştırma Programı (AYAP) kapsamında Ay’a Sert İniş Görevi için bu itki sistemi kullanılacak. Bu roketler oldukça özel zira bunlar bizzat Arif Karabeyoğlu tarafından geliştiriliyor.

    Karabeyoğlu, en basit şekilde yakıt olarak mumu kullanmak istiyor. Hem bulunması hem işlenmesi son derece kolay olan mum, bir roket yakıtı olarak devrimsel olarak görülüyor. Elbette burada bildiğimiz mumdan bahsetmiyoruz, mumum hammaddesi olan parafinin hibrit motorlarda katı yakıt olarak kullanılmasından bahsediyoruz. Bu, Karabeyoğlu tarafından keşfedilen ve üzerine ABD’de dahil olmak üzere yıllarca çalıştığı bir itki sistemi teknolojisi.

    Firma, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ise bu özgün teknoloji ile dünyanın en yüksek itki yoğunluklu hibrit roket motorlarını yaptıklarını tekrarladı. Ayrıca bu itki sisteminin “Entegre Statik Motor Ateşlemesi” testinin de videosu paylaşıldı. Bu test, ocak ayında gerçekleştirildi. DeltaV, ateşleme hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Ancak firmanın yaptığı diğer ateşleme testleriyle karşılaştırıldığında açık bir şekilde çok daha güçlü bir sisteme ulaşıldığını söylemek mümkün.

    2021 yılında dünyanın en yüksek itki yoğunluğuna sahip hibrit roketlerinin ateşlenmesi, 2022 yılında dünyanın yörünge operasyonları için geliştirilmiş ilk Hibrit İtki Sistemi (HİS) ateşlemesi ve 2023 yılında parafin/sıvı oksijen yakıt çiftini kullanarak 100 km irtifayı aşan ilk hibrit roket (SORS) ile DeltaV hızlı bir gelişim yaşıyor. 2023 yılında Karabeyoğlu önderliğindeki DeltaV, uzayda ateşlenen ilk hibrit uzay motoru (HİS) başarısına da erişmişti.

    Bu konuda okuyucularımız için son derece ayrıntılı bir içerik hazırlamıştık. Daha fazla detay arayanlar için: Bölüm 3: Türkiye ve uzay: “Sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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