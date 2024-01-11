Türkiye’yi Ay’a taşıyacak yerli roketin ateşleme testi yapıldı

DeltaV, tarihi bir kilometre taşına ulaştı
DeltaV’nin birçok kez başarıyla fırlattığı ve ticari görevlere hazır olan sonda roketi (SORS), halihazırda en kapasiteli hibrit sonda roket sistemlerinden birisi konumunda. Firma, geliştirdiği roketlerde hibrit itki sistemini (HİS) kullanıyor.
Karabeyoğlu, en basit şekilde yakıt olarak mumu kullanmak istiyor. Hem bulunması hem işlenmesi son derece kolay olan mum, bir roket yakıtı olarak devrimsel olarak görülüyor. Elbette burada bildiğimiz mumdan bahsetmiyoruz, mumum hammaddesi olan parafinin hibrit motorlarda katı yakıt olarak kullanılmasından bahsediyoruz. Bu, Karabeyoğlu tarafından keşfedilen ve üzerine ABD’de dahil olmak üzere yıllarca çalıştığı bir itki sistemi teknolojisi.
Firma, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ise bu özgün teknoloji ile dünyanın en yüksek itki yoğunluklu hibrit roket motorlarını yaptıklarını tekrarladı. Ayrıca bu itki sisteminin “Entegre Statik Motor Ateşlemesi” testinin de videosu paylaşıldı. Bu test, ocak ayında gerçekleştirildi. DeltaV, ateşleme hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Ancak firmanın yaptığı diğer ateşleme testleriyle karşılaştırıldığında açık bir şekilde çok daha güçlü bir sisteme ulaşıldığını söylemek mümkün.
2021 yılında dünyanın en yüksek itki yoğunluğuna sahip hibrit roketlerinin ateşlenmesi, 2022 yılında dünyanın yörünge operasyonları için geliştirilmiş ilk Hibrit İtki Sistemi (HİS) ateşlemesi ve 2023 yılında parafin/sıvı oksijen yakıt çiftini kullanarak 100 km irtifayı aşan ilk hibrit roket (SORS) ile DeltaV hızlı bir gelişim yaşıyor. 2023 yılında Karabeyoğlu önderliğindeki DeltaV, uzayda ateşlenen ilk hibrit uzay motoru (HİS) başarısına da erişmişti.
Bu konuda okuyucularımız için son derece ayrıntılı bir içerik hazırlamıştık. Daha fazla detay arayanlar için: Bölüm 3: Türkiye ve uzay: “Sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.