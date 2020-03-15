Türkiye’de 6. koronavirüs vakası: Bu kez Umreden dönen bir vatandaş

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Çin’den yayılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de ilk vakalarla kendisini göstermeye başladı. Birbiri ile ilişkili ilk 5 vakanın ardından bu kez çok farklı bir yerden haber geldi.

Altı vaka oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada umreden dönen bir vatandaşta testlerin pozitif çıktığını duyurdu. Bu vatandaşın son bir hafta içerisinde döndüğü ifade ediliyor. İl veya hastane ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Koca yurtdışından dönenlerin muhakkak 14 günlük evde kalma kuralına uymasını ve ziyaretçi kabul etmemesini belirtti. Ayrıca potansyel yeni vakalardan endşe duyduklarını da dile getirdi.

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