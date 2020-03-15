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    Türkiye’de 6. koronavirüs vakası: Bu kez Umreden dönen bir vatandaş

    Gece geç saatlerde Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklama ile ülkemizdeki altıncı koronavirüs vakası da doğrulandı. Bu kez son bir hafta içerisinde umreden dönen bir vatandaşta çıktı.
    6 gün
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Türkiye’de 6. koronavirüs vakası: Bu kez Umreden dönen bir vatandaş
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    Çin’den yayılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de ilk vakalarla kendisini göstermeye başladı. Birbiri ile ilişkili ilk 5 vakanın ardından bu kez çok farklı bir yerden haber geldi.

    Altı vaka oldu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada umreden dönen bir vatandaşta testlerin pozitif çıktığını duyurdu. Bu vatandaşın son bir hafta içerisinde döndüğü ifade ediliyor. İl veya hastane ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle Overwatch ve Call of Duty maçları iptal edildi"

    Koca yurtdışından dönenlerin muhakkak 14 günlük evde kalma kuralına uymasını ve ziyaretçi kabul etmemesini belirtti. Ayrıca potansyel yeni vakalardan endşe duyduklarını da dile getirdi.



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    Mert_06 6 gün en beğenilen
    Umreden gelenleri zorunlu karantinaya almayarak büyük bir hata yaptılar. İtalya gibi olmamıza sayılı günler var. Umre'yi henüz yasaklamamış olmaları da ayrı rezalet.
    Umreden gelenleri zorunlu karantinaya almayarak büyük bir hata yaptılar. İtalya gibi olmamıza sayılı günler var. Umre'yi henüz yasaklamamış olmaları da ayrı rez...
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    spenx01 (Basta Bbb) 6 gün Mert_06
    olu sayilarindan haberimiz olmayacak
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    dark_prince60 (dark prince) 5 gün Mert_06
    Umre’den dönenler Ankara ve Konya'da karantinaya alındı!
    hurriyet.com.tr/...
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    Şıh Hazretleri (- -) 6 gün
    Bu ülkenin başına ne geldiyse zaten 60 yaş üstü yaşlı, eğitimsiz kitleden geldi. Siz sanıyor musunuz ki bunlar 14 gün boyunca kendini eve kitleyecek? Geldin zemzemler, gitsin hurmalar, mevlütlerde herkese dağıtacaklar. En basitinden enfekte bir kişinin haftaya cumaya gittiğini düşünün. İran, İtalya gibi örnekler dururken yapılanlar saçmalık
    Bu ülkenin başına ne geldiyse zaten 60 yaş üstü yaşlı, eğitimsiz kitleden geldi. Siz sanıyor musunuz ki bunlar 14 gün boyunca kendini eve kitleyecek? Geldin ze...
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 6 gün
    21b kişi gelecek diyorlar umreden bu kişileri uyarsan rica minnet yalvarsan %70 i uysa bile kalan %30 daki risk virüsü komple ülkeye yaymak için fazlasıyla yeter. 2 haftalığına zorla karantinaya alınmaları lazım bu iş halkın inisiyatifine bırakılacak bir durum değil.
    21b kişi gelecek diyorlar umreden bu kişileri uyarsan rica minnet yalvarsan %70 i uysa bile kalan %30 daki risk virüsü komple ülkeye yaymak için fazlasıyla yet...
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    Yanıtla +32
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün
    Sizin kadar olamasakta idare ediyoruz sevgili Aynştayn kardeşim. Samimi olsan diğer mesaja da birşeyler yazardın sadece onu biliyorum.
    Neyse sana iyi günler demiyorum az ötede oyna rahat bırak diyorum sadece.
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    DH Misafiri 4 gün
    şaka gibi 2 hafta kuralını kadın uysa bile yakınları uyamıcak lütfen saçmalamayın bırakın hiç bir şey yapmayın bu saatden sonra italyadan farkımız kalmıcak 1 hafta içinde vaka sayısı 50 ye çıkıcak emin olun!
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    DH Misafiri 4 gün
    hastalık yaşlı genç çocuk dinlemiyor karde ilk bulan doktor 30 larındaydı daha. ama şu andaki ümmet aşığı yaşlılar gitse gam yemem.
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    DH Misafiri 4 gün
    bu millete az bile
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    Why Shy 5 gün
    Kim bilir kaç 6 kişide virüs var, ama 14 günlük kuluçka süresinden dolayı bilmiyoruz.
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    monacomen 5 gün
    Asıl merak ettiğim Suudilerin hala neden ülkelerin geliş gidişlerine engel koymadığı? Belli ki para virüsten daha tatlı, çok da umurunda değil Hacılara ne olacağı. Peki Türkiye onca ülkeye uçuşları yasaklamasına rağmen neden Suudi Arabistana yapılan uçuşları engellemiyor? Hacı adaylarının canı can değil mi?
    Umre ziyaretleri en az 11 en fazla 24 gün sürmektedir. Yani şu an Umre ziyaretinden dönenler aslında bir veya iki hafta önce gitmişler. Peki ama virüs salgının neredeyse 3 aydan önce var olduğu ve ülkemize yaklaştığı düşünüldüğünde bu konuda tedbir neden düşünülmedi? Niye iptal edilmedi ve hala edilmiyor? Hani sağlık bakanlığı çok titizdi? Konu din olunca neden görmemezlikten geliniyor bazı sorunlar, hala camide namaza yasak getirilmedi. Bütün bu insanlar yaş ortalaması yüksek yaşlı ve en riskli kesim halbuki?
    Ayrıca her ne kadar namaz kılınırken abdestli olsan da, camilerde namaz kılınırken eller yerdeki halıya sürülüyor ve dua ederken de avuçlar yüze sürülüyor. Ayrıca saf tutulup birbirine yakın namaz kılınıyor. Bunlar bir virüsün yayılması için en ideal koşullar. Eğlence veya kalabalık kapalı mekanlara da kısıtlamalar yasaklar getirilmeli bence.
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    kalfatt (Abdullatif Çakır) 5 gün
    geçen gün arkadaşa söylemiştim. Bu umre dönüşleri ülkenin koronoyla delice kavrulmasına neden olucaktır diye. Bence karantinadan sızma olucak ve virüs çok kötü yayılacak. Ülkeye koronayla dönüpte ses çıkarmayan bissürü vatandaş olduğuna eminim. Bizler bencil bir miletiz.
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    Lethero 5 gün
    Umreye gidenlerin hepsi ihtiyar degil aralarinda orta yasli ve gencler de var. Hepsi evinde oturup misafir beklemiyor, isi gucu dukkani olanlar cogunlukta. Kaldi ki evde babasini dedesini karantinaya alip disardakilerle etkilesimde bulunacak yuzbinler var. Kisacasi hosgeldin corona.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün
    Her fısatta las sokmaya çalışan arkadaşlar. Bunlar da sizin sorumluluk sahibi kardeşleriniz...
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