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    Koronavirüs nedeniyle Overwatch ve Call of Duty maçları iptal edildi

    Avrupa’nın merkez haline geldiği koronavirüs salgını nedeniyle iki aylık Overwatch maçları iptal edilirken tüm Call of Duty maçları ise sadece çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
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    Koronavirüs nedeniyle Overwatch ve Call of Duty maçları iptal edildi

    Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgını hemen her sektörü etkilemiş durumda. Devasa seyirci sayısı ile var olan espor karşılaşmaları da bu salgından nasibini alıyor.

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    Üst üste erteleme

    Daha önce koronavirüs salgını yaşanan bölgelerdeki Overwatch maçlarını temiz bölgelere kaydırmaya çalışan Activision Blizzard pes etmiş durumda. Paris, Londra, Chicago gibi pek çok şehirde yapılması plananan Overwatch liginin Mart ve Nisan ayı maçları ertelenmiş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüse karşı Türk Işın Tedavisi"

    Blizzard gelecek dönemde nasıl bir maç takvimi olacağını daha sonra açıklayacağını duyurdu. Diğer taraftan önemli liglerden olan Call of Duty ligi de koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. 2020 yılında salonlarda yapılması planlanan tüm maçlar sadece çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Maçların canlı yayın hakkı ise YouTube platformunda olacak.

    Blizzard koronavirüs salgınını sürekli takip ettiklerini belirtirken eğer ilerleyen aylarda iyileşme yaşanırsa yeniden CoD ligi maçlarının salonlara alınabileceğini vurguladı ancak şimdilik yüksek risk devam ediyor.



    https://www.engadget.com/2020/03/13/call-of-duty-league-online-only/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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