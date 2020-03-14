Koronavirüs nedeniyle Overwatch ve Call of Duty maçları iptal edildi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgını hemen her sektörü etkilemiş durumda. Devasa seyirci sayısı ile var olan espor karşılaşmaları da bu salgından nasibini alıyor.

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Üst üste erteleme

Daha önce koronavirüs salgını yaşanan bölgelerdeki Overwatch maçlarını temiz bölgelere kaydırmaya çalışan Activision Blizzard pes etmiş durumda. Paris, Londra, Chicago gibi pek çok şehirde yapılması plananan Overwatch liginin Mart ve Nisan ayı maçları ertelenmiş durumda.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüse karşı Türk Işın Tedavisi"

Blizzard gelecek dönemde nasıl bir maç takvimi olacağını daha sonra açıklayacağını duyurdu. Diğer taraftan önemli liglerden olan Call of Duty ligi de koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. 2020 yılında salonlarda yapılması planlanan tüm maçlar sadece çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Maçların canlı yayın hakkı ise YouTube platformunda olacak.

Blizzard koronavirüs salgınını sürekli takip ettiklerini belirtirken eğer ilerleyen aylarda iyileşme yaşanırsa yeniden CoD ligi maçlarının salonlara alınabileceğini vurguladı ancak şimdilik yüksek risk devam ediyor.

https://www.engadget.com/2020/03/13/call-of-duty-league-online-only/

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