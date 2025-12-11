OpenAI, GPT-5.2'yi duyurdu: "Profesyoneller için en iyi model"

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI, en gelişmiş yapay zeka modeli olan GPT-5.2′yi duyurdu. Şirket, yeni modelin günlük profesyonel kullanım için bugüne kadarki en iyi ürünü olduğunu söylüyor.

GPT-5.2 neler getiriyor?

OpenAI’nin açıklamasına göre GPT-5.2, elektronik tablo oluşturma, sunum hazırlama, görsel algılama, kod yazma ve uzun bağlamları anlama konularında önceki modellere göre daha iyi performans gösteriyor.

OpenAI araştırma yöneticilerinden Aidan Clark, bir üst düzey immünoloji araştırmacısına GPT-5.2 Pro erişimi verdiklerini söyledi. Araştırmacının bağışıklık sistemiyle ilgili en önemli yanıtlanmamış soruları üretmesini istediğinde, modelin önceki tüm öncü modellerden daha keskin sorular ve bu soruların neden kritik olduğuna dair daha güçlü açıklamalar sunduğunu aktardı.

OpenAI’nin blog yazısında, GPT-5.2’nin özellikle yapay zeka ajanlarının iş akışları için daha iyi hale getirildiği vurgulanıyor. OpenAI araştırmacı Max Schwarzer, vizyonlarının ChatGPT’nin mümkün olan en iyi kişisel asistan haline gelmesi olduğunu söyledi.

Şirket ayrıca Thinking modelinin önceki versiyona göre daha az halüsinasyon ürettiğini, bu nedenle profesyoneller için daha güvenilir bir araç olacağını belirtiyor.

GPT-5.2, GPT-5.1’in yayınlamasından yalnızca birkaç hafta sonra piyasaya sürüldü. GPT-5.1’de şirket daha çok modelleri “daha sıcak ve konuşması daha keyifli” hale getirmeye odaklanmıştı ve kullanıcıların sohbet tonu üzerinde kontrol sahibi olabileceği kişilik ayarları sunmuştu. OpenAI, GPT-5.2’nin bu tonu korurken günlük kullanımda daha düzenli, daha güvenilir ve hala sohbet etmesi keyifli olacağını söylüyor.

Sam Altman kırmızı alarm vermişti

Şirket bir süredir Google’ın yapay zeka alanındaki ilerlemeleriyle rekabet ediyor ve gelecek yıl biri “Garlic” kod adlı iki yeni model daha tanıtmayı planlıyor. OpenAI CEO’su Sam Altman’ın geçtiğimiz hafta şirket içinde “kırmızı alarm” verdiği ve reklam çalışmaları gibi bazı projeleri ChatGPT’yi iyileştirmeye öncelik vermek için ertelediği bildirilmişti.

GPT-5.2 bugün itibarıyla ChatGPT’nin ücretli planlarında (Plus, Pro, Go, Business ve Enterprise) sunulmaya başlayacak. Ancak şirket, kullanıcı deneyiminin sorunsuz ve istikrarlı kalması için sürümün aşamalı olarak dağıtılacağını söylüyor. GPT-5.1 ise üç ay boyunca ücretli kullanıcılar için “geçmiş modeller” bölümünde yer aldıktan sonra tamamen kaldırılacak.

