Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI, GPT-5.2'yi duyurdu: "Profesyoneller için en iyi model"

    OpenAI, en gelişmiş yapay zeka modeli olan GPT-5.2'yi duyurdu. Şirket, yeni modelin günlük profesyonel kullanım için bugüne kadarki en iyi ürünü olduğunu söylüyor.

    OpenAI, en gelişmiş yapay zeka modeli GPT-5.2'yi duyurdu Tam Boyutta Gör
    OpenAI, en gelişmiş yapay zeka modeli olan GPT-5.2′yi duyurdu. Şirket, yeni modelin günlük profesyonel kullanım için bugüne kadarki en iyi ürünü olduğunu söylüyor.

    GPT-5.2 neler getiriyor?

    OpenAI’nin açıklamasına göre GPT-5.2, elektronik tablo oluşturma, sunum hazırlama, görsel algılama, kod yazma ve uzun bağlamları anlama konularında önceki modellere göre daha iyi performans gösteriyor. 

    OpenAI araştırma yöneticilerinden Aidan Clark, bir üst düzey immünoloji araştırmacısına GPT-5.2 Pro erişimi verdiklerini söyledi. Araştırmacının bağışıklık sistemiyle ilgili en önemli yanıtlanmamış soruları üretmesini istediğinde, modelin önceki tüm öncü modellerden daha keskin sorular ve bu soruların neden kritik olduğuna dair daha güçlü açıklamalar sunduğunu aktardı.

    OpenAI’nin blog yazısında, GPT-5.2’nin özellikle yapay zeka ajanlarının iş akışları için daha iyi hale getirildiği vurgulanıyor. OpenAI araştırmacı Max Schwarzer, vizyonlarının ChatGPT’nin mümkün olan en iyi kişisel asistan haline gelmesi olduğunu söyledi.

    Şirket ayrıca Thinking modelinin önceki versiyona göre daha az halüsinasyon ürettiğini, bu nedenle profesyoneller için daha güvenilir bir araç olacağını belirtiyor. 

    GPT-5.2, GPT-5.1’in yayınlamasından yalnızca birkaç hafta sonra piyasaya sürüldü. GPT-5.1’de şirket daha çok modelleri “daha sıcak ve konuşması daha keyifli” hale getirmeye odaklanmıştı ve kullanıcıların sohbet tonu üzerinde kontrol sahibi olabileceği kişilik ayarları sunmuştu. OpenAI, GPT-5.2’nin bu tonu korurken günlük kullanımda daha düzenli, daha güvenilir ve hala sohbet etmesi keyifli olacağını söylüyor.

    Sam Altman kırmızı alarm vermişti

    Şirket bir süredir Google’ın yapay zeka alanındaki ilerlemeleriyle rekabet ediyor ve gelecek yıl biri “Garlic” kod adlı iki yeni model daha tanıtmayı planlıyor. OpenAI CEO’su Sam Altman’ın geçtiğimiz hafta şirket içinde “kırmızı alarm” verdiği ve reklam çalışmaları gibi bazı projeleri ChatGPT’yi iyileştirmeye öncelik vermek için ertelediği bildirilmişti.

    GPT-5.2 bugün itibarıyla ChatGPT’nin ücretli planlarında (Plus, Pro, Go, Business ve Enterprise) sunulmaya başlayacak. Ancak şirket, kullanıcı deneyiminin sorunsuz ve istikrarlı kalması için sürümün aşamalı olarak dağıtılacağını söylüyor. GPT-5.1 ise üç ay boyunca ücretli kullanıcılar için “geçmiş modeller” bölümünde yer aldıktan sonra tamamen kaldırılacak.

    Kaynakça https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/842529/openai-gpt-5-2-new-model-chatgpt https://openai.com/index/introducing-gpt-5-2/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bios şifresi nasıl kırılır baykar staj ücreti en çok hararet yapan araçlar volkswagen caddy 1.6 tdi trendline yorumları 185 65 r14 lastik hava basıncı kaç olmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 5
    Lenovo IdeaPad 5
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum