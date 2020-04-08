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    Türkiye'de bugünkü koronavirüs vaka sayısı: 4117

    Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve koronavirüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor. Bugün açıklanan rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 38226'ya çıktı.
    7 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'de bugünkü koronavirüs vaka sayısı: 4117
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    Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve koronavirüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor. Bugün açıklanan rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 38226'ya çıktı.

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    Bugün 4117 yeni vaka, 87 yeni vefat açıklandı. Bugün 24900 test yapıldı. Toplam test sayısı 247768, toplam ölü sayısı 812, toplam iyileşen hasta sayısı 1846 oldu. Bugün 264 hastanın iyileştiğini görüyoruz.

    Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1492, entube hasta sayısı 995'e çıktı. Umarız koronavirüs bulaşan kişileri, önümüzdeki günlerde iyileşen hasta olarak açıklarız.

    Bugüne kadarki günlük koronavirüs vaka sayısı paylaşımlarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    evlbleef 5 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    Vaka sayısının artması tespit edilememiş vakaların toplum içinde dolaşmasından iyidir. Enfekte bireyler tespit edilip izole edildikçe salgın hız kaybedecektir.
    Vaka sayısının artması tespit edilememiş vakaların toplum içinde dolaşmasından iyidir. Enfekte bireyler tespit edilip izole edildikçe salgın hız kaybedecektir....
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    vampirelf (mehmet öz) 3 sa.
    en kritik 2 haftaya giriyoruz mümkünse markete bile çıkmayın. Almanya ispanyada 2 hafta önce bugün bizdeki sayilar vardı. şimdi ne durumdalar ortada.

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    Adolf Hitler 88 3 sa. yeni yorumcu
    valla soguk alginligi gibi belirtiler basladi gibi gibi sizce kaptim mi virusu? dedelerim ustun alman irkina benzeyen sarisin uzun boylu insanlardi fakat ben ne yazik ki daha koyu sacli daha koyu gozluyum belki de bu yuzden olup gidebilirim de ne dersiniz virus aldiysam kurtulma sansim nedir? bu virus koyu sacli italyanlari olduruyor sonucta sizce yasama sansim dusuk mu?
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    ToisAndro (Hasan D.) 4 sa.
    Yurt dışından gelenler ve gidemeyenlerle toplam nüfus 90 milyon oldu galiba.

    Yav birde bulaştırmaya gelince bir sürü eş dost akraba bulunuyor da ders alıp tedbir almaya gelince niye kimseniz yok? Anlamış değilim.
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    evlbleef 5 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    Vaka sayısının artması tespit edilememiş vakaların toplum içinde dolaşmasından iyidir. Enfekte bireyler tespit edilip izole edildikçe salgın hız kaybedecektir.
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 5 sa.
    Fena artıyor. Böyle giderse İtalya'yi mumla ararız dedim diye işitmedigim kalmadı. Al buyur, artış rakamları ortada. Onbes güne kalmaz yuzbini buluruz enfekte sayısında.
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    mementopolis (ULU BEY) 6 sa.
    eee artik yavaslamaya gitsin su lanet
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    Galatas4ray (ENVER A.) 5 sa. mementopolis
    Yurtdışından sürekli insan getiriyorlar o yüzden yükseliyor sürekli.Transfer bitince tam belli olur rakamlar.
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