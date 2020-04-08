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2 sa.

Guardians of the Galaxy 3'ten ilk resmi bilgiler geldi

2 sa.

The Witcher 3'ün satış rakamları açıklandı: PC lider konumda

3 sa.

Bir Ryzen masaüstü işlemcili dizüstü daha: OriginPC EON15-X

3 sa.

Microsoft'un yaklaşan akıllı telefonu Surface Duo ile çekilen ilk fotoğraf yayınlandı

4 sa.

AMD yongaseti sürücüsündeki sorunları düzeltti

4 sa.

Huawei de kredi kartı çıkarmaya hazırlanıyor

5 sa.

SK Hynix, 6500 MB/s’ye ulaşabilen PE8000 sürücülerini duyurdu

5 sa.

Galaxy Note 9'ların ekranında sararma sorunu ortaya çıktı

6 sa.

ASUS 7.5 mm inceliğinde 2 yeni freesync monitörünü duyurdu

6 sa.

Crucial NVME SSD ailesini P2 ile genişletti

7 sa.

Aktif Gürültü Engellemesi iyi "Energy Sistem Travel 7'yi denedik"

7 sa.

GÖRÜNTÜLENEN Türkiye'de bugünkü koronavirüs vaka sayısı: 4117

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Willow Cove çekirdekli Core i7-1185G7’nin ilk testi beklentilerin gerisinde

7 sa.

2021 Fiat Strada pickup tanıtıldı

7 sa.

Zoom hakkında ilk dava geldi

8 sa.

Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!

8 sa.

Xiaomi, Apple HomePod'a benzeyen bir akıllı hoparlör tasarladı

9 sa.

Twitter’ın kurucusu koronavirüs ile mücadele için 1 milyar dolar bağışladı

9 sa.

AMD Ryzen 9 4900U geliyor

10 sa.

WhatsApp Android daha gelişmiş arama ve daha güvenli yedekleme sunacak

10 sa.

Netflix’e ebeveyn denetimi geldi: PIN kodu dönemi başladı

10 sa.

Pandemi İzolasyon Takip Projesi başlıyor! Peki nasıl uygulanacak?

11 sa.

Oppo Reno Ace 2'nin yüksek kaliteli görselleri yayınlandı

11 sa.

Gears 5 kısa süreliğine Steam'de oynaması ücretsiz oldu

12 sa.

Samsung, televizyonlarında Sharp'ın LCD panellerini kullanacak

12 sa.

Dell XPS 15 ve 17’nin fotoğrafları sızdırıldı

13 sa.

Uzaktan eğitim platformları hakkında KVKK'dan açıklama

13 sa.

KOVİD-19 salgınının merkezi Wuhan’da karantina kaldırıldı

14 sa.

EBA uzaktan eğitim için uygun fiyatlı tablet ve bilgisayarlar

14 sa.

Samsung 11 ve 12.4 inçlik iki yeni amiral gemisi tablet hazırlıyor

15 sa.

Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı

15 sa.

Çıkışı süresiz olarak ertelenen The Last of Us 2, bu kez de PlayStation Store’dan kaldırıldı

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