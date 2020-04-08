Türkiye'de bugünkü koronavirüs vaka sayısı: 4117

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve koronavirüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor. Bugün açıklanan rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 38226'ya çıktı.İlginizi Çekebilir Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı: 34109
Bugün 4117 yeni vaka, 87 yeni vefat açıklandı. Bugün 24900 test yapıldı. Toplam test sayısı 247768, toplam ölü sayısı 812, toplam iyileşen hasta sayısı 1846 oldu. Bugün 264 hastanın iyileştiğini görüyoruz.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1492, entube hasta sayısı 995'e çıktı. Umarız koronavirüs bulaşan kişileri, önümüzdeki günlerde iyileşen hasta olarak açıklarız.
Bugüne kadarki günlük koronavirüs vaka sayısı paylaşımlarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.
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Yav birde bulaştırmaya gelince bir sürü eş dost akraba bulunuyor da ders alıp tedbir almaya gelince niye kimseniz yok? Anlamış değilim.