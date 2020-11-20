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    Türkiye'de Covid-19 aşısı için nasıl gönüllü olunur, şartlar neler?

    Türkiye'de Covid-19 aşı çalışmalarında gönüllü olmak isteyen vatandaşlardan randevu alımı başladı. Bunun için özel bir sayfa oluşturan Bakanlık, gerekli şartları ve merak edilen pek çok şeyi açıkladı.
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    Barış Cankı
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    Türkiye'de Covid-19 aşısı için nasıl gönüllü olunur, şartlar neler?
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    Sağlık Bakanlığı, 'Coronavac' adı verilen Çin menşeli Covid-19 aşısını Türkiye'de gönüllü vatandaşlara da uygulamaya başlayacaklarını duyurdu. Peki Covid-19 aşı çalışması için nasıl gönüllü olunur? Gönüllü olmak için hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar:

    Bakanlık, Covid-19 aşı çalışmasına gönüllü olarak katılmak isteyen vatandaşların başvuru yapabilmeleri için covid19asi.calismasi.info sayfasını oluşturdu. Bu sayfadaki 'Randevu Talebi' bölümünde yer alan formu doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz.

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    Söz konusu formda bulunduğunuz şehir, randevu tarihi ve bazı kişisel bilgilerin yanı sıra toplu taşıma kullanıp kullanmadığınız, insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde çalışıp çalışmadığınız gibi sorular bulunuyor. Bunun yanı sıra 0850 811 18 80 nolu telefonu arayarak da randevu talebinizi iletebilirsiniz. Başvuru sonrası uygun görülmeniz halinde sizinle iletişime geçileceği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "BioNTech ve Pfizer aşısının fiyatı belli oldu!"

    Bakanlığın belirlediği kriterlere göre Covid-19 aşı çalışmaına katılabilmek için 18-59 yaş arasında (18 ve 59 dahil) olmanız, bilgilendirilmiş onuru anlayabilmeniz ve gönüllü olarak imzalayabilmeniz gerekiyor. Covid-19 aşı çalışması için uygun olmayan katılımcılar ise şöyle listelenmiş:

    • Önceden PCR ile pozitif COVID-19 tanısı olan?
    • IgG veya IgM pozitif olan
    • Çalışma aşısına karşı bilinen alerji
    • Kadınlar için hamile veya emzirme
    • Çalışmaya dahil edilmeden önceki altı ay içinde bir araştırma ürünü ile başka bir klinik araştırmaya katılım

    Bakanlığın oluşturduğu sitede Covid-19 aşı çalışmalarına başvuru yapmanın yanı sıra aşıyla ilgili ve yapılan çalışmayla ilgili merak edilen soruların yanıtlarına da ulaşmanız mümkün. Aşının olası fayda ve riskleri, kimin geliştirdiği, bu çalışma için size ödeme yapılacak mı, çalışma devam ederken ayrılabilir miyim gibi aklınızdaki pek çok soru cevaplanmış.

    Çalışma hangi şehir ve merkezlerde yapılıyor?

    Merkez Sorumlu Araştırmacı Şehir
    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Murat Akova Ankara
    T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Prof. Dr. Volkan Korten İstanbul
    T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. İlhami Çelik Kayseri
    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Alpay Azap Ankara
    T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Prof. Dr. Fatma Şebnem Erdinç Ankara
    T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Prof. Dr. Hatice Rahmet Güner Ankara
    Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Emin Halis Akalın Bursa
    İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Serap Şimşek Yavuz İstanbul
    Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Özge Turhan Antalya
    Acıbadem Atakent Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. İftihar Köksal İstanbul
    Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Sıla Akhan Kocaeli
    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu İzmir
    T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Prof. Dr. Şükran Köse İzmir
    T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği Uzm. Dr. Özgür Batum İzmir
    T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Sedat Altın İstanbul
    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Ömer Fehmi Tabak İstanbul
    Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Yaşar Bayındır Malatya
    Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Yeşim Taşova Adana
    İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr. Ali Mert İstanbul
    T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Doç. Dr. Taner Yıldırmak İstanbul
    T.C Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof.Dr. Aydın Yılmaz Ankara
    Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen Diyarbakır
    Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep
    Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz Trabzon
    T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Hamdi Levent Doğanay İstanbul


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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 saat önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    3 saat önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    1 gün önce
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    gönüllü olacak insanlara başarılar diliyorum. ben şahsen olmam.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    deoks 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fazla değil, katılanlara 50 lira bile verseler şimdiye kadar dolmuştu o denek kontenjanları. Bakmayın buradaki ölücülerin yaptırmam falan demesine. Sıcak fırsatlarda 1 numaraya yerleşirdi aynı gün :D
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    S (Serkan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yahu nasıl haber yapıyorsunuz anlamıyorum, link olarak verdiğiniz sitedeki şartları bile okumaktan acizsiniz. Sadece sağlık çalışanları için yürütülen bir çalışma olduğunu bile yazmamışsınız.
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    Gabriel 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Diger 1 milyon doz pfizer asisi ne olacakmis?ona da var miymis basvuru? Yoksa ese dosta mi gidecek?
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk şart ''aklını tamamen yitirmiş olması'' :XD
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    ozcandagdevirdi 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    nek adar para velirecek ki gönüllü birisine :) bedava olmaz galiba değilmi
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kaç para verecekler? Bedavaya yapacak değiliz heralde. Enayi mi var karşınızda. Verin 10.000 dolar. Anlaşalım.
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    gönüllü olacak insanlara başarılar diliyorum. ben şahsen olmam.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    lazer__ 3 sa. ( Mesaj Silindi ) murdocklawless
    Ay ama olur mu niye öyle diyorsun süreci çok iyi yönetiyor hatta gözleri az uyumaktan kızarmış falan
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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