Türkiye'de Covid-19 aşısı için nasıl gönüllü olunur, şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı, 'Coronavac' adı verilen Çin menşeli Covid-19 aşısını Türkiye'de gönüllü vatandaşlara da uygulamaya başlayacaklarını duyurdu. Peki Covid-19 aşı çalışması için nasıl gönüllü olunur? Gönüllü olmak için hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar:
Bakanlık, Covid-19 aşı çalışmasına gönüllü olarak katılmak isteyen vatandaşların başvuru yapabilmeleri için covid19asi.calismasi.info sayfasını oluşturdu. Bu sayfadaki 'Randevu Talebi' bölümünde yer alan formu doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz.İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısının gönüllü vatandaşlara uygulanmaya başlanacağını duyurdu
Söz konusu formda bulunduğunuz şehir, randevu tarihi ve bazı kişisel bilgilerin yanı sıra toplu taşıma kullanıp kullanmadığınız, insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde çalışıp çalışmadığınız gibi sorular bulunuyor. Bunun yanı sıra 0850 811 18 80 nolu telefonu arayarak da randevu talebinizi iletebilirsiniz. Başvuru sonrası uygun görülmeniz halinde sizinle iletişime geçileceği belirtiliyor.
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Bakanlığın belirlediği kriterlere göre Covid-19 aşı çalışmaına katılabilmek için 18-59 yaş arasında (18 ve 59 dahil) olmanız, bilgilendirilmiş onuru anlayabilmeniz ve gönüllü olarak imzalayabilmeniz gerekiyor. Covid-19 aşı çalışması için uygun olmayan katılımcılar ise şöyle listelenmiş:
- Önceden PCR ile pozitif COVID-19 tanısı olan?
- IgG veya IgM pozitif olan
- Çalışma aşısına karşı bilinen alerji
- Kadınlar için hamile veya emzirme
- Çalışmaya dahil edilmeden önceki altı ay içinde bir araştırma ürünü ile başka bir klinik araştırmaya katılım
Bakanlığın oluşturduğu sitede Covid-19 aşı çalışmalarına başvuru yapmanın yanı sıra aşıyla ilgili ve yapılan çalışmayla ilgili merak edilen soruların yanıtlarına da ulaşmanız mümkün. Aşının olası fayda ve riskleri, kimin geliştirdiği, bu çalışma için size ödeme yapılacak mı, çalışma devam ederken ayrılabilir miyim gibi aklınızdaki pek çok soru cevaplanmış.
Çalışma hangi şehir ve merkezlerde yapılıyor?
|Merkez
|Sorumlu Araştırmacı
|Şehir
|Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
|Prof. Dr. Murat Akova
|Ankara
|T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları
|Prof. Dr. Volkan Korten
|İstanbul
|T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
|Prof. Dr. İlhami Çelik
|Kayseri
|Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
|Prof. Dr. Alpay Azap
|Ankara
|T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları
|Prof. Dr. Fatma Şebnem Erdinç
|Ankara
|T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
|Prof. Dr. Hatice Rahmet Güner
|Ankara
|Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
|Prof. Dr. Emin Halis Akalın
|Bursa
|İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
|Prof.Dr. Serap Şimşek Yavuz
|İstanbul
|Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
|Prof. Dr. Özge Turhan
|Antalya
|Acıbadem Atakent Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Prof. Dr. İftihar Köksal
|İstanbul
|Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
|Prof. Dr. Sıla Akhan
|Kocaeli
|Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
|Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu
|İzmir
|T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları
|Prof. Dr. Şükran Köse
|İzmir
|T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği
|Uzm. Dr. Özgür Batum
|İzmir
|T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi
|Prof. Dr. Sedat Altın
|İstanbul
|Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
|Prof. Dr. Ömer Fehmi Tabak
|İstanbul
|Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
|Prof. Dr. Yaşar Bayındır
|Malatya
|Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
|Prof. Dr. Yeşim Taşova
|Adana
|İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
|Prof.Dr. Ali Mert
|İstanbul
|T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
|Doç. Dr. Taner Yıldırmak
|İstanbul
|T.C Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Prof.Dr. Aydın Yılmaz
|Ankara
|Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
|Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen
|Diyarbakır
|Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
|Prof. Dr. İlkay Karaoğlan
|Gaziantep
|Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
|Prof. Dr. Gürdal Yılmaz
|Trabzon
|T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Doç. Dr. Hamdi Levent Doğanay
|İstanbul
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