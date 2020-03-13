Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm fuarlara koronavirüs ertelemesi

Türkiye’de koronavirüs vakalarının tespit edilmesiyle birlikte konuyla ilgili alınan önlemler de artmaya başladı. Ticaret Bakanlığı, 2020 yılı fuar takviminde Türkiye’de düzenlenecek tüm fuarların ertelendiğini duyurdu.İlginizi Çekebilir Uzmanlar koronavirüs aşısı için acele edilmemesi gerektiğini iddia ediyor
Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarınca koronavirüs salgınına karşı çeşitli tedbirlerin uygulamaya konulduğunu hatırlatan Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına şu ifadelere yer verildi:
Ayrıca Bkz. "İnternet sağlayıcılardan koronavirüs için abonelere destek"
“2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye’de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar, 12.03.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararına uygun olarak 1 Mayıs 2020 sonrası döneme ertelenmiştir.”
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve büyük bir krize yol açan koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde pek çok uluslalarası fuar ya ertelendi ya da iptal edildi. Bunlar arasında Mobil Dünya Kongresi (MWC 2020), Cenevre Otomobil Fuarı ve E3 2020 gibi kendi alanında oldukça önemli olan fuarlar yer alıyor.
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Mehmet Öz geçen The Tonight Show Jimmy Fallon programında bu yıkama şeklini gösterdi ve Turkish twist hareketi diye tarif etti. Bize tıp okulunda böyle öğrettiler dedi.
Ama melodi eşliğinde izleyerekte öğrenir insanlar
Dünya sağlık örgütünün el yıkama önerisini izleyerek öğrenin.
Ellerinizi sık sık sabun ve su ile en az 20 saniye yıkayın veya en az %60 alkol içeren alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın.
🔶 Yemek pişirmeden ve yemek yemeden önce
🔶 Banyoyu kullandıktan sonra
🔶 Burnunuzu temizledikten, öksürdükten veya hapşırdıktan sonra
(Kolonyalarda yaklaşık %70-90 alkol bulunur.)