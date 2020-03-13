Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm fuarlara koronavirüs ertelemesi

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Türkiye’de koronavirüs vakalarının tespit edilmesiyle birlikte konuyla ilgili alınan önlemler de artmaya başladı. Ticaret Bakanlığı, 2020 yılı fuar takviminde Türkiye’de düzenlenecek tüm fuarların ertelendiğini duyurdu.

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Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarınca koronavirüs salgınına karşı çeşitli tedbirlerin uygulamaya konulduğunu hatırlatan Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına şu ifadelere yer verildi:

Ayrıca Bkz. "İnternet sağlayıcılardan koronavirüs için abonelere destek"

“2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye’de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar, 12.03.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararına uygun olarak 1 Mayıs 2020 sonrası döneme ertelenmiştir.”

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve büyük bir krize yol açan koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde pek çok uluslalarası fuar ya ertelendi ya da iptal edildi. Bunlar arasında Mobil Dünya Kongresi (MWC 2020), Cenevre Otomobil Fuarı ve E3 2020 gibi kendi alanında oldukça önemli olan fuarlar yer alıyor.

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