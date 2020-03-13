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    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İnternet sağlayıcılardan koronavirüs için abonelere destek

    ABD'nin lider internet sağlayıcı firmaları, koronavirüs salgını sebebiyle işlerin eve taşınması ve okulların tatil edilmesi gibi negatif etkilerden abonelerini korumak için harekete geçti.
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    İnternet sağlayıcılardan koronavirüs için abonelere destek
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    Amerikanın iki lider internet servis sağlayıcısı (ISP), koronavirüs salgını sebebiyle evden çalışmak zorunda olanlara ve gelir seviyesi düşüklere yardım etme kararı aldı. Comcast ve AT&T tarafından açıklananlara göre ucuz paketlerde hız artışı yapılırken kotalar da sonraki açıklamaya kadar askıya alındı.

    Comcast’in yeni açıkladığı paketi, ayda 9,95 dolara hiçbir kayıt ücreti talep etmeden 25/3 Mbps internet hizmeti sunuyor. Bu paket dahilinde sunulan hız, bu açıklamanın öncesinde 15/2Mbps seviyesindeydi. Bir diğer büyük servis sağlayıcı olan AT&T ise genişbant internette tüm kotaları sonraki açıklamaya kadar askıya aldığını bildirdi

    Ayrıca Bkz. "Uzaktan eğitime 3GB internet hediye edilecek"

    ABD’nin en büyük servis sağlayıcılarından gelen bu haberin ardından diğer küçük operatörlerin de aynı yolu izlemesi bekleniyor. Ülkemizdeki operatörlerin koronavirüs karşısında okulların tatil edilmesine verdiği tepki şimdilik uzaktan eğitim platformlarına ücretsiz 3GB internet vermek oldu. Derslerin video formatında olduğu dikkate alınarak oldukça ciddi şekilde eleştirilen bu hamle kullanıcılar tarafından yetersiz görülüyor. ABD’deki operatörlerin de bu şekilde harekete geçmesinin ardından Türk servis sağlayıcıların konuyla ilgili bir revizyon yapıp yapmayacağını kısa zamanda göreceğiz.



    https://www.tweaktown.com/news/71220/internet-services-will-be-upgraded-in-response-to-covid-19-outbreak/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    trabzifon (Murat Ercan) 1 hf. en beğenilen
    Türk Telekom: Eh artık bir Corona zamı vakti geldi...
    Yanıtla +89
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    Archi33tect 1 hf.
    “İnternet sağlayıcılardan” değil “Amerikalı internet sağlayıcılardan “ olacak başlık, aksi takdirde bizi habere çekmek için sahtekarlık yapan pek çok siteden bir farkınız kalmaz diye düşünüyorum. Lütfen.
    “İnternet sağlayıcılardan” değil “Amerikalı internet sağlayıcılardan “ olacak başlık, aksi takdirde bizi habere çekmek için sahtekarlık yapan pek çok siteden b...
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    IceRulez (Osman R.F) 1 hf.
    bizde tam tersi. Coronavirus sebebiyle vatandaşların fazla internet kullandığını tespit et tik. Vatandaşlarımızın genişbant hızını düşürdüğünü gördük.kota ve hız azaltma yöntemine gitmek zorunda kaldık. Kamuoyuna saygı ile duyrulur.
    bizde tam tersi. Coronavirus sebebiyle vatandaşların fazla internet kullandığını tespit et tik. Vatandaşlarımızın genişbant hızını düşürdüğünü gördük.kota ve hı...
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    Yanıtla +39
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün
    Bu haber üzdü..<br /><br />100 MBit AKN siz Türk Net kullanıyorum...
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    setcom_2000 (Hakan AK) 5 gün
    Ağırlıklı olarak Türk kullanıcılara yayın yapıyorsunuz. Bu durumda bizi ilgilendirmeyen bu haberi verecekseniz bile başlık bu olmamalıydı.
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    MrFlash16 (Umutcan Güncü) 6 gün
    Ben intnernete gireyim ondan sonra kotayı mı kaldırırlar hız mı arttırırlar orasını onlar bilir.
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    espial (Fatih ) 6 gün
    Engellemek akıllarına gelmemiş bir düşünsünler bence
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    for47 (ali taş) 6 gün
    Italya'da tüm ögrencilere derslerini takip edebilmesi için tarifeleri sınırsıza çevirildi.
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    claisdozan (Kaan ) 1 hf.
    Böyle bi haber başlığı yok internetteki sahtekar sitelerden farkı kalmamış bu konunun.
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    Şıh Hazretleri (- -) 1 hf.
    Bizimkiler ancak bizi düdüklesin
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    FourEight (Who Are We) 1 hf. Archi33tect
    Katılıyorum, habere o yüzden girdim. Amerika olduğunu bilseydim girmezdim.
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    Playas 1 hf.
    Bizimkilerde ses yok
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    8037 kez okundu.
    22 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    internet servis sağlayıcı, koronavirüs ve
    4 etiket daha internet kullanımı comcast at&t Internet
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