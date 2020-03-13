İnternet sağlayıcılardan koronavirüs için abonelere destek

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Amerikanın iki lider internet servis sağlayıcısı (ISP), koronavirüs salgını sebebiyle evden çalışmak zorunda olanlara ve gelir seviyesi düşüklere yardım etme kararı aldı. Comcast ve AT&T tarafından açıklananlara göre ucuz paketlerde hız artışı yapılırken kotalar da sonraki açıklamaya kadar askıya alındı.

Comcast’in yeni açıkladığı paketi, ayda 9,95 dolara hiçbir kayıt ücreti talep etmeden 25/3 Mbps internet hizmeti sunuyor. Bu paket dahilinde sunulan hız, bu açıklamanın öncesinde 15/2Mbps seviyesindeydi. Bir diğer büyük servis sağlayıcı olan AT&T ise genişbant internette tüm kotaları sonraki açıklamaya kadar askıya aldığını bildirdi.

Ayrıca Bkz. "Uzaktan eğitime 3GB internet hediye edilecek"

ABD’nin en büyük servis sağlayıcılarından gelen bu haberin ardından diğer küçük operatörlerin de aynı yolu izlemesi bekleniyor. Ülkemizdeki operatörlerin koronavirüs karşısında okulların tatil edilmesine verdiği tepki şimdilik uzaktan eğitim platformlarına ücretsiz 3GB internet vermek oldu. Derslerin video formatında olduğu dikkate alınarak oldukça ciddi şekilde eleştirilen bu hamle kullanıcılar tarafından yetersiz görülüyor. ABD’deki operatörlerin de bu şekilde harekete geçmesinin ardından Türk servis sağlayıcıların konuyla ilgili bir revizyon yapıp yapmayacağını kısa zamanda göreceğiz.

https://www.tweaktown.com/news/71220/internet-services-will-be-upgraded-in-response-to-covid-19-outbreak/index.html

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