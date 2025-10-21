Yurt dışından alışverişte ayakkabı, oyuncak ve çantalara kısıtlama!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı, yurt dışından sipariş edilen ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son yapılan denetimlerde yüksek oranda güvensiz olduğu belirlenen üç ürün grubunun Türkiye’ye girişine kısıtlama geldi. Tüketiciler Temu, Aliexpress gibi yabancı e-ticaret platformlarından bu ürünleri satın alamayacak.

Ticaret Bakanlığı, yüksek riskli olduğu gerekçesiyle ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla “basitleştirilmiş gümrük beyannamesi” kapsamında ülkemize getirilmesi kısıtlama getirildiğini duyurdu. Tüketiciler bu ürünleri yabancı e-ticaret pazaryerlerinden sipariş veremeyecek fakat bu ürünler ithalat yoluyla ülkeye sokulabilecek.

Neden kısıtlama getirildi?

Yurt dışından sipariş edilen ayakkabı, oyuncak ve saraciye (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavullar) ürünlerine yönelik yapılan denetimlerde 182 adet üründen 148’inin ürün güvenliği kriterlerini karşılamadığı ve mevzuata aykırı olduğu belirlendi. Bu ürün gruplarında uygunsuz ürün oranı yüzde 81 olarak belirlendi. Uygunsuz olduğu tespit edilen ürünlerde yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddelere rastlanmıştır.

