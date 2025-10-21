Giriş
    Yurt dışından alışverişte ayakkabı, oyuncak ve çantalara kısıtlama!

    Ticaret Bakanlığı bugün itibarıyla Temu, Aliexpress gibi e-ticaret pazaryerlerinden ayakkabı, oyuncak ve deri çanta siparişine kısıtlama uygulanacağını duyurdu.

    Yurt dışından alışverişte ayakkabı, oyuncak ve çantaya kısıtlama Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı, yurt dışından sipariş edilen ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son yapılan denetimlerde yüksek oranda güvensiz olduğu belirlenen üç ürün grubunun Türkiye’ye girişine kısıtlama geldi. Tüketiciler Temu, Aliexpress gibi yabancı e-ticaret platformlarından bu ürünleri satın alamayacak.

    Ticaret Bakanlığı, yüksek riskli olduğu gerekçesiyle ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla “basitleştirilmiş gümrük beyannamesi” kapsamında ülkemize getirilmesi kısıtlama getirildiğini duyurdu. Tüketiciler bu ürünleri yabancı e-ticaret pazaryerlerinden sipariş veremeyecek fakat bu ürünler ithalat yoluyla ülkeye sokulabilecek.

    Neden kısıtlama getirildi?

    Yurt dışından sipariş edilen ayakkabı, oyuncak ve saraciye (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavullar) ürünlerine yönelik yapılan denetimlerde 182 adet üründen 148’inin ürün güvenliği kriterlerini karşılamadığı ve mevzuata aykırı olduğu belirlendi. Bu ürün gruplarında uygunsuz ürün oranı yüzde 81 olarak belirlendi. Uygunsuz olduğu tespit edilen ürünlerde yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddelere rastlanmıştır.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 3 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    A
    HABERİN ETİKETLERİ
    aliexpress, Türkiye Haberleri ve
    4 etiket daha ticaret bakanlığı temu Teknoloji Haberleri Yaşam
