Yurt dışından alışverişte ayakkabı, oyuncak ve çantalara kısıtlama!

Ticaret Bakanlığı, yüksek riskli olduğu gerekçesiyle ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla “basitleştirilmiş gümrük beyannamesi” kapsamında ülkemize getirilmesi kısıtlama getirildiğini duyurdu. Tüketiciler bu ürünleri yabancı e-ticaret pazaryerlerinden sipariş veremeyecek fakat bu ürünler ithalat yoluyla ülkeye sokulabilecek.
Neden kısıtlama getirildi?
Yurt dışından sipariş edilen ayakkabı, oyuncak ve saraciye (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavullar) ürünlerine yönelik yapılan denetimlerde 182 adet üründen 148'inin ürün güvenliği kriterlerini karşılamadığı ve mevzuata aykırı olduğu belirlendi. Bu ürün gruplarında uygunsuz ürün oranı yüzde 81 olarak belirlendi. Uygunsuz olduğu tespit edilen ürünlerde yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddelere rastlanmıştır.
