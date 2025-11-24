Giriş
    Influencer reklamlarına yeni düzenleme: "Reklam" yazmak yetmeyecek!

    Sosyal medyadaki reklamlara artık #reklam #işbirliği gibi etiketler yazmak yetmeyecek. Reklamverenin adını da paylaşmak gerekecek. Ayrıca yapay zeka kullanımına düzenleme gelecek.

    Influencer reklamlarına yeni düzenleme: Reklam yazmak yetmeyecek Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada ve reklamlardaki aldatıcı reklamların önüne geçmek için yeni düzenleme üzerinde çalışıyor. Bakanlığın üzerinde çalıştığı yeni yönetmelik taslağı ile sosyal medyada Influencer’lar tarafından paylaşılan reklam gönderilerine yeni kurallar getirilecek.

    Etiket zorunluluğunda güncelleme

    Mevcut düzenleme ile sosyal medyadaki tanıtım ve reklam içeren gönderilere #işbirliği #reklam gibi ifadelerden en az birine yer verilmesi zorunlu. Yeni düzenlemede ise #Reklam”, “#Sponsor”, “#İşbirliği”, “#Ortaklık”, “#Hediye” veya “#Davet” gibi ifadelerle birlikte, reklam verenin adı, marka veya ticaret unvanı gibi bilgilerin açıkça yer alması gerekecek. İçeriğin birden fazla paylaşıma yayıldığı durumda, her paylaşımda bu etiketleme yapılacak. Sesli olarak yapılan paylaşımlarda yayının başında ve yayınlanacak reklamın öncesinde “[reklam veren] hakkında reklam içerir” veya “[reklam veren] ile ücretli iş birliği içerir” ifadelerinden birine yer verilecek.

    Yapay zekaya düzenleme

    Reklamlarda dijital filtre kullanımı yasaklanırken, yapay zeka kullanılarak insan benzeri karaktere yer verilmesi durumunda ise açık, anlaşılır ve ayırt edici şekilde bu durum belirtilecek. Ayrıca gerçek bir kişinin yapay zeka teknoloji kullanılarak oluşturulmuş “deepfake” karakterlerle reklam yapılması yasaklanacak.

    Sepet kampanyalarına düzenleme geliyor

    Bakanlık, e-ticaret platformlarının “3 al 2 öde”, “1 alana 1 bedava” veya indirim için belirli bir sepet tutarı şartının bulunduğu reklamlara da düzenleme getiriyor. Satışa sunulan ürünün miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi zorunlu olacak. Bu tür reklamlarda reklama konu olan ürünün kampanya tarihinden önceki 10 gün içerisindeki en düşük fiyat esas alınacak. İndirimin belirli bir tutarda harcama yapılması şartına bağlandığı reklamlarda, en az iki ürünün satın alınması şartı bulunacak.

    Reklamcılıkta hedefleme teknolojisi yoğun bir şekilde kullanılıyor. Çocuklara yönelik hedefli reklamcılık uygulamaları yasaklanacak. Ayrıca hedefli reklamcılıkta tüketicilerin onayının alınması şartı getirilecek.

    Ticaret Bakanlığı’nın yönetmelik taslağı henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Taslağın son halini almasının ardından kamuoyunun görüşüne açılacak. Sonrasında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

